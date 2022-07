Rodrigo Carbajo, investigador principal en la multinacional farmacéutica Janssen, evoca desde Toledo "aquel barrio de Santullano, muy cerca de San Julián de los Prados y del, en aquel entonces, cuartel del Milán, en donde viví hasta los 9 años. Todo en Oviedo ha cambiado en los últimos cincuenta años, pero esa zona especialmente. Los prados en los que jugábamos al fútbol de niños ahora están ocupados por bloques de viviendas alrededor del HUCA. Era una parte de Oviedo que en los setenta aún era bastante ‘silvestre’; algunas de las calles ni siquiera estaban asfaltadas. Los niños jugábamos en la calle con un balón o con lo que encontrábamos. No sé si teníamos más libertad o simplemente era inconsciencia, pero ahora sería impensable"

Cuando lee noticias recientes que dicen que la mitad de la población asturiana vive de las rentas públicas "me da la sensación de que Asturias no ha reaccionado a lo que llevamos oyendo desde hace cuarenta años. Las grandes empresas públicas prácticamente han desaparecido, y ahora nos quedan los jubilados, pero ¿qué ocurrirá cuando estos vayan desapareciendo con el tiempo? Asturias no aprovechó la época de ‘vacas gordas’ del carbón y la siderurgia para crear nuevas oportunidades y empleo más diverso. Hace unos años, cuando se avisaba de que los jóvenes, y en especial los más formados, se estaban yendo, se dijo que eso era una ‘leyenda urbana’. Ahora parece difícil revertir la sangría poblacional que estamos sufriendo. Sin los jóvenes que se fueron y se siguen yendo no es posible crecer demográficamente. Desconozco si se está haciendo algo actualmente para solucionar el problema, pero me da la sensación de que no mucho". Durante la adolescencia tuvo "la suerte de visitar Inglaterra y eso me supuso un cambio de mentalidad en todos los sentidos. Para mí significó descubrir un mundo diferente, mucho antes de que apareciera la globalización; todo me parecía sorprendente. Mi primer viaje como profesional fue a la Universidad de Fráncfort, en donde estuve trabajando varios meses durante mi tesis doctoral a finales de los noventa. Me impresionó la diferencia de medios para la investigación de que disponían en Alemania comparados con los que nosotros teníamos en aquella época en la Universidad de Oviedo. Esa brecha se ha reducido considerablemente en los últimos veinte años, pero aún queda camino por recorrer".

Tuvo la posibilidad de haberse quedado en Asturias "cuando me doctoré, y años más tarde pude haber regresado para trabajar en Asturias, con lo cual no soy uno de esos asturianos y asturianas que han tenido que emigrar para labrarse un futuro. A mis veintipocos ya tenía claro que quería ‘ver mundo’ y probar otras experiencias profesionales, preferentemente en el extranjero. Me atraía mucho la idea de vivir en otros países y conocer otras culturas. Nunca me he arrepentido de haberme ido, y con la perspectiva que da el tiempo, volvería a tomar las decisiones que tomé entonces. He tenido muchas experiencias profesionales y personales desde que me fui de Asturias que no habrían sido posibles de haberme quedado allí. Pero esa es una visión puramente personal, entiendo perfectamente que otras personas opten por quedarse si tienen la oportunidad".

Se plantearía un regreso "si hubiese una oferta lo suficientemente atractiva desde el punto de vista profesional, pero no más que si esa oferta procediera de otro lugar. Siempre se habla de lo bien que se vive y se come en el Principado. En mi opinión, eso sirve para atraer turistas, no profesionales que se planteen establecerse allí. Hay otros muchos sitios en España y afuera donde se vive y se come muy bien".

¿Morriña? "La familia, por supuesto. Los amigos, también. Lo que cualquiera echa de menos cuando está lejos de su casa. También echo de menos el verde, la lluvia, los paseos por el monte con los amigos". Cuando acabó su tesis doctoral en Química "di un giro importante en mi carrera investigadora y me fui a trabajar a Cambridge en el área de la biología molecular. Fueron unos años intensos, donde estaba rodeado de grandes científicos, algunos eran premios Nobel, otros con los años acabarían siéndolo. Esos años en Cambridge acabaron de modelarme como investigador y marcaron lo que después sería mi carrera científica. También mi transición desde la investigación básica a la industria farmacéutica fue una época llena de desafíos. Tuve que adaptarme en muy poco tiempo a una forma de trabajar completamente diferente, pero que ha resultado una experiencia muy satisfactoria".

Otras comunidades autónomas españolas "son mucho más dinámicas y abiertas a lo que viene de fuera y que están aprovechando las oportunidades que ahora se están abriendo. Asturias necesita algo más que el regreso de los que se fueron: eso no va a ser suficiente. Necesita atraer población, talento si quieres, gente capaz de generar riqueza. Asturias ofrece muchos atractivos: la calidad de vida, el carácter de la gente. Pero para atraer nuevos profesionales tienes que ofrecerles más, al menos más de lo que ya se les está ofreciendo en otros sitios: buenos salarios, seguridad laboral, proyectos de futuro. Si nos limitamos a recuperar a los ‘asturianos’ estamos perdidos.

A nivel científico "en los últimos años se han creado en España centros de investigación en química, medicina, biotecnología, que son punteros a nivel internacional. La Universidad de Oviedo, que podría ser una punta de lanza, puede que necesite una ‘modernización’, como por otra parte también les ocurre a otras universidades españolas que dependen demasiado del talento local. Si se pudiera atraer más talento externo, se podrían cambiar un poco las dinámicas actuales".

No se puede pensar que a todos les va a salir bien la experiencia fuera de Asturias: "La suerte, las circunstancias personales... todo eso acaba influyendo también. Pero les diría que sigan adelante sin miedo, que en muchos sitios les van a ofrecer oportunidades adecuadas a su experiencia y su talento. Que no se minusvaloren: los de ahí fuera no son mejores ni más listos que cualquiera que se haya educado en Asturias. Que de las primeras oportunidades surgirán otras mejores. Que no le mirarán el DNI ni el pasaporte para ver de dónde viene. Que con veinte-treinta años hay aún muchas cosas por descubrir. Y que el ‘viaje’ merece la pena".