Compromiso Asturias XXI guía a 65 universitarios en su futuro: "Nos ayudaron a ver las oportunidades y a confiar más en nosotros"

"Es un proyecto increíble, es un honor que una persona que ya tiene su vida hecha saque tiempo para enseñarte cosas que en la Universidad no se aprenden". Helena Menéndez ha cursado su cuarto año de Física y, en este último curso, ha sido una de las participantes del decimocuarto programa de mentoring de Compromiso Asturias XXI. Ella ha podido contar con el asesoramiento del presidente de la asociación, Eduardo Sánchez Morrondo. Él define este proyecto como un "proceso de aprendizaje mutuo": "Para los mentores también es una manera de aprender, de ponernos en contacto con los profesionales del futuro".

Esta promoción de estudiantes, llamados "mentees", recibió ayer su diploma por ser parte del proyecto, en un acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo. Este año son un total de 65 estudiantes los que han contado con la tutela de profesionales. Los mentores les aconsejan en el camino a seguir una vez acabada la Universidad y algunos terminan incluso trabajando en sus empresas. Es el caso de Pablo Allende, graduado en Turismo, que se ha colocado en OCA Hoteles, la firma a la que pertenece Ramón Braña, su maestro. "Es el proyecto referencia de la sociedad civil asturiana y no tiene retorno; cada vez va a tener más impacto", afirmó Sánchez Morrondo, que se mostró orgulloso de que el programa siga creciendo año tras año.

El presidente de Compromiso Asturias XXI definió a los "mentees" como "los futuros líderes de la región". "Es una manera de aportar al desarrollo de Asturias", añadió. La mayoría de los mentores residen fuera de Asturias, pero no dudan en participar en este proyecto. Es el caso de Alberto Francesena, director de Desarrollo de la empresa Gealia, que desde que conoció esta iniciativa quiso involucrarse porque le pareció "una gran ayuda que a él le hubiese gustado tener en su día". Además, lo define como un "aprendizaje bidereccional". Los alumnos tienen una reunión mensual con sus respectivos mentores y también participan en diferentes talleres organizados a lo largo del año por Compromiso XXI.

"Tenía la cabeza hecha un lío y mi mentor me ayudó a ver todas las oportunidades que tenía y a pensar en el futuro y no en el corto plazo", afirmó el alumno David Martín. "Mi mentor me ayudó a conseguir contactos y a lanzarme a escribir a empresas", contó otra estudiante Sara Díaz, mientras que Pablo Allende destacó el gran altruismo de los mentores: "Nos dedican su tiempo y te ayudan a confiar en ti mismo y en el poder de la actitud".

Por su parte, los mentores también acaban muy satisfechos tras colaborar en el programa. "Como empresarios tenemos que estar en contacto con los trabajadores del futuro", afirmó Ramón Braña, de OCA Hoteles. Luis Seisdedos, de Orange, lo define como una experiencia "enriquecedora": "Nos da mucha alegría ver a gente joven con esta energía e ilusión, con ganas de hacer cosas buenas". Y no hacen falta muchos años de experiencia para poder ser mentor, ya que Manuel Díaz, oficial de la Armada de 31 años, ha asesorado a Carlos Martínez-Illescas, de 24, estudiante del doble grado en Derecho y ADE. "Yo también he aprendido muchísimo, es una gran responsabilidad asesorar pero espero ir mejorando cada año", explicó Díaz.

Tampoco haber estudiado la misma carrera: Eusebio Abascal es químico y ha tenido como "mentee" a Javier Becares, recién graduado en Diseño Industrial. "Se les enseña cómo funciona el mundo de la empresa y los problemas que te puedes encontrar en cualquier profesión", explicó Becares, que forma parte de la junta directiva de Compromiso XXI. "Es un programa muy potente, hay que dar todo el apoyo que sea posible a las futuras generaciones", añadió. Aunque los estudiantes ya hayan recibido su diploma y dejen paso a los futuros participantes, los mentores coinciden en que esto no se acaba aquí y que van a seguir en contacto con sus "mentees" para seguir ayudándoles y asesorándoles en lo que les haga falta.