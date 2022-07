Maratón de graduaciones en la Universidad de Oviedo: cinco en una tarde con la despedida de 700 estudiantes

La Universidad asturiana despidió ayer, en un solo día, a más de 700 estudiantes. Entre Oviedo y Avilés hubo cinco graduaciones: las de las facultades de Formación del Profesorado y Educación, Biología, Química, Ciencias y Derecho. La más multitudinaria fue la de los graduados en Educación Infantil, Primaria y Pedagogía, y los másteres educativos, que congregó a cerca de 400 estudiantes en el Palacio de Congresos, Calatrava, de Oviedo. Al acto asistieron numerosas autoridades, con el presidente del Principado a la cabeza. Adrián Barbón reivindicó en su discurso el poder de las humanidades. "No debemos dejar en segundo plano las disciplinas que pueden ayudarnos a humanizar las nuevas tecnologías que demanda el sistema productivo. La tecnología y las humanidades no son incompatibles, más bien al contrario, son complementarias y necesarias", defendió.

Barbón puso en valor la docencia, "una de las ocupaciones más hermosas y clave para garantizar el progreso de cualquier sociedad". "Vosotros sois la savia nueva de nuestro sistema educativo y quienes tendréis la oportunidad de alentar vocaciones de todo tipo entre nuestros escolares, quienes educaréis a la sociedad en valores, ayudaréis a que se reduzcan la brecha de género y la desigualdad y fomentaréis ese carácter emprendedor tan necesario para esta comunidad". El jefe del Ejecutivo autonómico estuvo acompañado, entre otros, por la consejera de Educación, Lydia Espina, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, la directora general de Universidad, Cristina González, y el decano de la Facultad, Celestino Rodríguez. "Hoy, que todo el conocimiento está en la red, probablemente la tarea prioritaria de la educación es enseñar a discernir, a identificar y separar el conocimiento de lo que no lo es. En ello está la clave del éxito de un sistema educativo, cuyo objetivo fundamental es ayudar a formar personas que sean buenas personas", señaló Villaverde. El momento más emotivo de la ceremonia se vivió con el profesor Jesús Albá, que puso al auditorio en pie con unas cariñosas palabras para los alumnos.

El Rector, que es catedrático de Derecho Constitucional, también participó en la graduación de su Facultad, que se celebró en el hotel La Reconquista. "Siempre he dicho que el mejor jurista no es el que sabe mucho derecho. El mejor es el más elocuente y persuasivo. Yo os pido que vuestra elocuencia y persuasión la pongáis al servicio de la libertad y la igualdad, del respeto, de la solidaridad y el compromiso, de las personas. Solo así podremos reconstruir una sociedad civil y la paz jurídica que necesitamos para que el más fuerte no cancele y abuse del más débil", transmitió.

El decano de la Facultad de Derecho, Javier F. Teruelo, hizo referencia al covid y puntualizó que los recién graduados "no son la generación de la pandemia, sino la que ha conseguido vencer a la pandemia". Teruelo habló del talento, el esfuerzo, la motivación, la perseverancia... Y la importancia de gestionar los fracasos –"Lo contrario al éxito no es el fracaso, es no hacer nada", afirmó– y de adaptarse a los cambios.

Ciencias, en Minas

La futura casa de la Facultad de Ciencias, la Escuela de Minas de Oviedo, acogió el acto de despedida de las tres últimas promociones de Matemáticas y Física. El decano, José Manuel Noriega, recordó la "gran cantidad de dificultades técnicas" que tuvieron durante la pandemia para impartir las clases y cómo los estudiantes las soportaron "estoicamente". Noriega también habló de futuro. "No sé si estará entre estas paredes, o en otro sitio, pero habrá que pelear por que las condiciones sean buenas. En nuestro traslado, no se puede producir un fraccionamiento de estudiantes ni de instalaciones", advirtió. El decano celebró la mejora en salidas profesionales de las carreras de Matemáticas y Física y puso como ejemplos de éxito al investigador Pablo Alonso, que acaba de lograr una de las ayudas más elevadas de Europa con dos millones de euros, y el de Javier Fernández-Castañón, responsable del sector Comercial e Industrial de Palantir Tech. en España y Portugal.

La Facultad de Biología despidió en el Centro Niemeyer de Avilés a 70 estudiantes del grado de Biología y a 40 del de Biotecnología. El decano, José Manuel Rico, se refirió a "las luces y sombras del futuro, en el que las ciencias biológicas están desempeñando ya un papel fundamental, pero en un contexto de guerra y crisis económica". Por último, la Facultad de Química graduó a 72 estudiantes de los títulos de Química e Ingeniería Química. El acto, en el que se homenajeó también a profesores jubilados, estuvo presidido por el vicerrector Humberto R. Solla y la decana de la Facultad, Susana Fernández.