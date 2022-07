Laura Baena es la fundadora del Club de las Malas Madres, un movimiento que nació hace siete años con el objetivo de desmitificar la maternidad y romper el mito de “la madre perfecta”. Ahora Baena ha sacado a la luz el libro "Yo no renuncio", que presentó en la Semana Negra, con el fin de seguir dando visibilidad a esta causa. "Aún queda mucho por hacer, las mujeres estamos pagando la conciliación con nuestro sueldo y salud mental", destacó la autora. "Hay que seguir concienciando a la sociedad siete años después, porque sigue costando mucho entender que las mujeres no podemos renunciar a nuestra carrera profesional. Y tiene que ser posible que sea compatible no renunciar a nuestra carrera profesional y ver a nuestros hijos", relató Baena, en el certamen literario gijonés.

"Ha habido avances, pero no es suficiente, porque no hay consenso político", lamentó Baena, quien al menos destacó que la situación ha mejorado respecto a cuando comenzaron esta lucha. "Ya hemos conseguido que se hable de un plan nacional por la conciliación. Lo hemos puesto en la agenda política", enfatizó la escritora del libro "Yo no renuncio". Esta obra nació también con la vocación de conocer las historias de más mujeres. "Al final hay unas paginas amarillas para que cada mujer me acerque su historia, me la escriba y me la mande", indicó Laura Baena, que cuenta su historia personal y que ahora "lucha para que ninguna mujer la sufra". "Muchas me dicen que creían que habían elegido, y al leer se han dado cuenta que han renunciado con lágrimas y mucho dolor. Es una generación engañada por ese mensaje de que llegaras a donde quieras y serás lo que quieras, por un mito de la madre perfecta, la superwoman", concluyó.