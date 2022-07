Rosa Montero presentará esta tarde en la Semana Negra, en la Carpa del Encuentro, su libro "El peligro de estar cuerda". Será a las 20.00 horas y estará acompañada de la alcaldesa de Gijón, Ana González. "Me encanta que haya prohibido los toros, estoy muy de acuerdo con esa decisión", confesó la escritora.

–Reflexiona en "El peligro de estar cuerda" sobre la creatividad y los trastornos mentales. ¿Por qué es necesario?

–Uno de los ingredientes positivos del virus ha sido que ha empeorado tanto la salud mental por el mundo, que de repente ha saltado el tabú por los aires. El año 2021 fue el año de la salida del armario de los trastornos mentales. Tenemos que terminar de abrir esa rendija a patadas. Esta sociedad vive de una manera tan loca, de espaldas a lo que es el trastorno mental, que es una barbaridad, es una sociedad enferma. La OMS, en un cálculo conservador, dice que el 25% de los seres humanos van a experimentar, antes o después en su vida, un trastorno mental. Ya lo he experimentado, porque tuve crisis de pánico hasta los 30 años. Creo que el porcentaje es mayor, pero aún siendo el 25%, quiere decir que todo el mundo o alguien muy cercano lo va a experimentar. El trastorno mental forma parte básica de lo que es un ser humano. Sin embargo ha estado silenciado. Todo el mundo intenta que no se le vea lo que se sale de lo normativo. Pero la normalidad no existe. Todos somos divergentes. Lo que existe es la rareza.

–¿Por qué se crea ese escudo de definirse como una persona normal?

–El que dice eso me da mucha pena. Le falta autoanálisis. Esa persona se ha esforzado tanto en no destacar que no sabe quién es. En España tenemos un problema, que es que somos uno de los países de la Unión Europea con menos médicos de salud mental por cada 100.000 habitantes. Y al mismo tiempo somos uno de los países del mundo con más uso de ansiolíticos. Los médicos de familia, como no pueden recetar los médicos de salud mental, recetan eso como si fuesen pastillas de menta. No se conoce a nadie de nuestro entorno que las tome, porque todos lo callamos. Desarrollamos con razón esas estructuras defensivas para que no se vean la rareza desde tan pequeños, para que no nos hagan bullyng en la escuela. A veces hasta reprimimos quienes somos.

–¿Le han contado muchas experiencias personales?

–Estoy teniendo una respuesta como ningún libro en mi vida. La gente me cuenta sus rarezas, me dice que le pasa como en el libro, que se pellizcan los dedos por ejemplo. O que de pequeña chupaba baterías. Tengo una muy buena amiga que me contó su historia, que es que cuando está leyendo un libro no puede parar en una página que tenga el número siete. Y dice que menos mal que no hay muchos libros con 800 páginas, porque sino tendría que leerme las 100 ultimas paginas del tirón. Y al final siempre añade la coletilla, que menos mal que no se me nota, y que este libro nos autoriza a no ser cuerdos.

–¿Cómo de necesario es escribir acerca de la salud mental para visibilizarla?

–Leer nos ayuda a todos muchísimo. Tener un libro al lado es como una especie de talismán que parece que nunca malo te puede pasar. Es un viaje al otro lado. Es un contacto tan intimo con la persona que ha escrito el libro, que puede ser más intimo que hacer el amor, es meterte en su cabeza y sus emociones. La lectura nos salva la vida en primer lugar. También es clave que esto salga en los medios de comunicación, en los periódicos. Como el tabú del suicido. Durante muchos años no se hablaba de suicidio en los periódicos. Eso es una barbaridad. Todos los psiquiatras y psicólogos saben que hay que hablar de ello. Hay que hablar en los cafés, con los amigos, si se tiene un problema mental hay que contarlo a los amigos.