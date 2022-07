Ser transgénero en Asturias, legislar la cotidianidad: así lo viven Janni, Álex y Aiden

Aunque no son muchos los años que separan a Janni Rozada, Álex Minculeasa y Aiden Rückert, esa diferencia temporal se nota en su vivencia de la transexualidad. Janni tiene 28 años y cuenta que su primera imagen de una mujer transexual, cuando ella ni se planteaba que pudiera serlo, fue la de las que veía ofreciéndose como prostitutas por el Campillín, el barrio en el que vivía. Álex, con 23, comenta que, aunque en el instituto intuía que había más chicos en su caso, no fue hasta la Universidad cuando se produjo la gran salida del armario. En la clase de 4.º de la ESO de Aiden, el más joven, de 15 años, hay otros dos alumnos transgénero. Es evidente que algo está cambiando.

Así se vio este sábado en un masivo desfile del Orgullo en Madrid. Después de dos años de parón por la pandemia, más de 600.000 personas, 300.000 más que en 2019, abarrotaron el centro de la capital para reivindicar sus derechos y denunciar que "hay más odio que antes". Las últimas semanas han sido para el colectivo LGTBI+ de buenas noticias: el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de ley LGTBI y Trans y un juez de Orense autorizó el cambio registral de sexo de un niño de ocho años. Al nacer había sido inscrito con nombre femenino y con cuatro años hizo el cambio por el masculino, y ahora la justicia le ha permitido dar un paso más, en beneficio del "libre desarrollo de la personalidad del menor, que actúa como varón desde siempre". La Ley Trans reconoce la autodeterminación de género y con ello abre la posibilidad de cambiar la filiación en el Registro Civil y en el DNI, sin informe médico ni los dos años de hormonación que establece la ley registral de 2007. Tampoco hay que esperar a haber cumplido 18 años ni tener nacionalidad española, y reconoce los mismos derechos a los extranjeros que en su país no puedan realizar el cambio registral.

La Ley Trans es objeto de polémica por partida doble. Tiene enfrente a los sectores más conservadores y al feminismo histórico, que está profundamente enraizado en el PSOE y que tensa la coalición de gobierno. Janni, Álex y Aiden saben todo eso, pero no es lo que más les importa, porque su experiencia y sus preocupaciones son más cotidianas. A ellos les interesa más que se les ofrezca información y atención. En Asturias tienen como punto de referencia la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género del Principado, en Avilés. Cuentan que da cita una vez por semana y que está atendido por un endocrinólogo, un par de psicólogos y una enfermera. Aiden está llevando adelante su proceso de transición allí, Janni sin embargo lo dejó tras varias citas. "Una mala experiencia", apunta su madre, Ángeles Fal, que la ha acompañado en su travesía y que es la presidenta del Llar Trans, una asociación recién constituida -el pasado 30 de marzo, Día de la visibilidad trans y que acoge a personas trans, a sus padres y familiares, y a algunos aliados, amigos y parejas.

Álex, que acaba de finalizar la carrera de Derecho y que continuará su formación con el Máster en protección jurídica de grupos y personas vulnerables, cuenta que es agotador para las personas trans el tener que dar cuentas una y otra vez de su identidad sexual. "Cada vez que conoces a alguien sales del armario, así toda la vida y siempre sigue costando", dice. Y en ese camino mucha gente se pierde, amistades y parientes que no acaban de entenderlos.

Aiden reconoce que se viene abajo cada vez que alguien lo rechaza por ser quien es. Está trabajando en ello. "El rechazo me rompe", admite. Él ha tenido el apoyo de su madre, pero ha tenido que pasar una y otra vez por las mismas preguntas y los mismos cuestionamientos sobre su determinación de hacer el cambio. "De pequeño ya se veía que yo no era una persona cisgénero", afirma.

"No hay un estándar de edad para iniciar la transición. También hay personas adultas, muy adultas de hasta más de 60 años que van por el Llar a informarse", comenta Ángeles Fal. Janni, su hija, dice que hasta los 18 "no tenía ni idea de que pudiera ser una persona trans, en casa no había una imposición de seguir estereotipos tan grande, yo podía hacer cualquier cosa, ser sensible y llorar o jugar a la guerra". Fue después, cuando empezó a socializar cuando se dio cuenta de que había "cosas que se esperaban de mi género que no iban conmigo".

Todos echan de menos referentes, un espejo en el que mirarse. "No los veía en la televisión, ni en mis profesores; solo veía las prostitutas, la marginalidad, gente toxicómana y mi sentimiento era ‘no somos lo mismo’", se sincera Janni. "El estigma hace que veamos la transexualidad de forma deshumanizada", confiesa.

"Desde el feminismo sí se defendía a las mujeres trans, ahí estaba, a su lado, Lidia Falcón. No siempre dieron esa visión que dan ahora. No entiendo que lo vean como una amenaza. Si están por debajo no son una amenaza, es cuando se igualan sus derechos cuando lo sienten así, como algo amenazante", se lamenta Ángeles Fal, que defiende un feminismo inclusivo.

La ley, para todos y todas ellas, no hace más que reconocer una realidad que ya existe. "Molesta que se hable de personas gestantes, pero es que desde 2007 ya hay hombres reconocidos como tales legalmente, con capacidad de gestar", señala Álex, que decidió buscarse la vida e iniciar el proceso de hormonación por su cuenta.

Y esa es otra de las trabas que tiene que salvar. Su primer recurso es el pediatra, y después es difícil dar con un médico que esté informado y formado sobre esta cuestión. Dejan de acudir a ellos y su salud, consecuentemente, se resiente. La diferencia la marca el dinero, los recursos económicos disponibles. No hay problema para hacer la transición si se puede pagar por ello. "Lo que pedimos son los mismos derechos para todos", insiste Ángeles, y añade que ser trans "no es un sentimiento ni una decisión. Las personas trans saben que no encajan con la etiqueta que se les ha puesto, y no siempre se trata de sentirse en un cuerpo equivocado". "Los derechos no tienen que ver con la identidad, ni con la clase social o los recursos económicos", repite.

Álex apunta algo más: "Están rompiendo los esquemas, y eso obliga a la gente a cuestionarse cosas, cosas que les afectan a ellos mismos, y eso les incomoda".

Son, aclaran, mucho más que personas trans. Son estudiantes, trabajadores, amigos, hijos… "No quiero que se me vea solo como una persona transgénero, pero tampoco quiero renegar de ello", sostiene, y eso les pone en una situación fatigosa, la de ser activistas por obligación, y por responsabilidad. "Las personas son personas, no teorías filosóficas", añade Ángeles.

Dicen que los casos de "arrepentimiento", una vez dado el paso de transicionar, son raros. "No hay estadísticas, y en muchos casos simplemente se es trans y no se visibiliza, siempre ha habido personas trans y siempre las habrá ", afirma. En Holanda, ponen como ejemplo, uno de los países con una legislación pionera, se ha hecho algún estudio y "los porcentajes de arrepentimiento son bajísimos". "Que cambien o no tu nombre, que te permitan o no hormonarte no significa que dejes de ser trans", agrega Aiden.

Y no basta que se legisle estatalmente. Reclaman una Ley Trans autonómica, porque la sanidad y la educación son competencias autonómicas. "Asturias es mucho más transinclusiva que sus instituciones", opinan. "Hay una mayoría social que admite el hecho transgénero y entiende la necesidad de garantías y derechos ", afirman, pero el discurso político que lo cuestiona fomenta el bullying y el acoso, advierten, y eso lo sufren las personas trans y sus familias. "Mi madre tenía miedo cuando iba al colegio", reconoce Aiden. Ángeles admite que para las familias el proceso "también es difícil: yo he sufrido los prejuicios por tener una hija trans, y eso desgasta mucho, por eso necesitamos aliados, apoyo y el calor que nos damos en el Llar Trans".