Una ventana a los secretos del Universo

Un día histórico. Seis meses después de que el telescopio espacial "James Webb" llegara a su destino a 1,5 millones de kilómetros de distancia, las agencias espaciales europea (ESA), norteamericana (NASA) y canadiense (CSA) desvelarán hoy al mundo las primeras imágenes tomadas por la poderosa herramienta. Anoche, el presidente de EE UU, Joe Biden, tenía previsto ofrecer un aperitivo con la primera de las cinco imágenes. Hoy, a partir de las 16.30, llegarán otras cuatro. Según la NASA, los cinco objetos son la nebulosa de Carina, el planeta WASP-96 b, la nebulosa planetaria del Anillo del Sur, el quinteto de Stephan (primer grupo compacto de galaxias) y SMACS 0723, un cúmulo masivo de galaxias).

Dos asturianos estarán muy expectantes: Noemí Pinilla-Alonso, investigadora del Instituto Espacial de Florida (FSI) y directora científica del observatorio de Arecibo (Puerto Rico) que lidera uno de los programas de observación –"DiSCo"– del "James Webb", y Alejandro Rivera, quien en los últimos seis meses ha estado trabajando doce horas al día "ayudando en la fase de puesta a punto y comisionamiento del telescopio, y que es necesaria dado que aparecen cosas que solo se ven una vez en el espacio, y como es una maquina tan compleja hacen falta muchas pruebas en los instrumentos antes de poder empezar a hacer observaciones astronómicas". Es uno de los invitados al auditorio de la NASA donde se enseñarán las imágenes.

"Estamos muy nerviosos", reconoce Pinilla-Alonso, "somos cinco personas y nos juntaremos en la sala de conferencias del FSI para conectar el ordenador a un proyector y poder verlo todos al tiempo. Para los científicos no hay posibilidad de decepción, es un paso adelante enorme, se abre una ventana totalmente nueva que permitirá mirar el Universo en una longitud de onda con esta sensibilidad nunca vista. Entiendo que alguna persona ajena a la ciencia sí diga en un principio ‘tampoco es para tanto’, estamos un poco mal acostumbrados porque ya ha habido muchas misiones exitosas y bien planificadas que han producido imágenes de gran impacto que todos tenemos en la memoria".

Ahora es "cuando llega la diversión para los científicos. ¡El rock and roll! Podemos disfrutar años y años con lo que veamos hoy y en los próximos meses". Después vendrán las imágenes de cada programa específico, "mi programa, por ejemplo, ¡tiene 59 objetos! La primera ventana de observación se abre en septiembre, el día 13, y estaremos superalerta. Llegarán datos todo el año de forma continua".

Hoy habrá una parte evidente de espectáculo: "Hay que montar el show, llamar la atención sobre algo tan áspero, en principio, como es la ciencia. ¡Cuánta gente acaba el Bachillerato diciendo que no le van las Matemáticas o la Química! La ciencia es todo eso y necesitamos llamar la atención sobre algo tan importante como son las herramientas para avanzar y responder a preguntas fundamentales de nuestra vida y nuestro entorno. Y no hay herramienta tan buena como estos telescopios. Es un poco un señuelo porque a la vez que muestro la imagen impactante explico asuntos muy importantes. Alguna imagen será de un campo de muchas galaxias, es como decirle al público: mira, estamos accediendo a los primeros momentos de la formación del Universo, cuando nacen las galaxias, y te hablo de algo que tú no sabes y que te puedo ayudar a entender. Es una forma de hacernos cercanos y de ilusionar; si además podemos llegar a las nuevas generaciones, entonces el futuro está asegurado. Claro, luego tiene que haber algo para masticar, preguntas científicas y avances en el conocimiento". El "James Webb" permitirá, por ejemplo, saber mucho más de la composición de un exoplaneta, "y será más fácil buscar los que se parecen a la Tierra, saber si tienen atmósfera y de qué está formada, qué tipo de vida pueden albergar... También permitirá ver y comparar entre grupos de galaxias lo que muestre el ‘Webb’ con los que nos mostró el ‘Hubble’, sobre todo en las zonas de formación de estrellas donde hay mucho gas y polvo que las ocultan. Con el ‘Webb’ podremos ver mirar a través de ellas".

No cree que hoy las imágenes vayan a dar respuesta "a preguntas que no nos podemos ni imaginar, pero sí que lo hará el ‘Webb’ en la próxima década. El gran potencial del ‘Webb’ es que observaremos algo diferente, así que encontraremos cosas que no vamos buscando y que tendremos que entender. El proceso científico es complejo y, a veces, lento. Nos llevaremos la información al ordenador, a la mesa de trabajo y pegaremos con el martillito estudiando y diseccionando para poder entender por completo el material. Y eso llevará mucho tiempo y mucho trabajo".

Resumiendo: "El acontecimiento de hoy supone levantar la bandera para esas revelaciones, empleando símiles de Fórmula 1, dar salida a los grandes descubrimientos que haremos. Ahora estamos calentando en pista esperando a que las cinco luces rojas se apaguen, recibamos los datos y..." A volar.