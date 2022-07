Álbum del Universo más lejano y primitivo

Jornada histórica para la exploración del Universo. El telescopio espacial James Webb cumplió ayer con creces las expectativas que se habían creado con las imágenes a todo color captadas en todo su esplendor del cosmos más distante y primitivo. La nebulosa del Anillo del Sur, el Quinteto de galaxias de Stephan, la nebulosa Carina y el espectro del exoplaneta WASP-96b fascinaron al mundo durante una retransmisión en directo liderada por la agencia espacial estadounidense NASA y con participación de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la canadiense (CSA).

La noche anterior, el presidente estadounidense, Joe Biden, había servido un suculento aperitivo con el cúmulo de galaxias SMACS 0732 como era hace 4.600 millones de años. Gracias al efecto lente gravitacional también aparecen objetos más distantes y débiles, hasta los casi 13.000 millones de años.

Silencios y exclamaciones de asombro escoltaron la aparición de las imágenes en un álbum extraordinario que abrió la nebulosa planetaria del Anillo del Sur, situada a 2.500 años luz de distancia, desvelando detalles que hasta ahora permanecían ocultos: una estrella de luz más difuminada y moribunda con emisiones de anillos de gas y polvo durante miles de años. Gracias a Webb los científicos tendrán un gran caudal de información para saber qué moléculas están presentes y dónde se sitúan a lo largo de las capas de gas y polvo.

La fotografía del Quinteto de Stephan, un grupo de cinco galaxias a 290 millones de años luz, con cuatro interactuando entre sí, permitirá saber más sobre las interacciones y su papel en el impulso de la evolución de las galaxias en el universo primitivo, además de datos de gran trascendencia sobre la evolución de los agujeros negros y las galaxias. Esta imagen más abarca una quinta parte del diámetro de la Luna y está creada con casi mil archivos de imágenes individuales.

La imagen más espectacular, sin duda, la protagonizó la nebulosa Carina, de la que se pueden ver regiones de nacimiento estelar que eran invisibles hasta ahora. Un sorprendente y escenario de montañas y valles tachonado de estrellas muy brillantes, y que en realidad es el borde de una región próxima y joven donde se desarrollan las estrellas, llamada NGC 3324, en la Nebulosa de Carina. Se llaman acantilados cósmicos y son de una belleza sobrecogedora.

Los primeros datos de espectrografía del exoplaneta WASP-96 b, a 1.150 años luz, no llaman tanto la atención pero muestran una cantidad ingente de información científica. El supertelescopio captó la señal inconfundible del agua y pruebas de nubes y bruma en la atmósfera de un inmenso planeta gaseoso caliente parecido a Júpiter.

Dos asturianos estaban muy pendientes de lo todo que se iba desvelando: Noemí Pinilla-Alonso, investigadora del Instituto Espacial de Florida (FSI) y directora científica del observatorio de Arecibo (Puerto Rico) que lidera uno de los programas de observación –"DiSCo"– del "James Webb", y Alejandro Rivera, ingeniero de la NASA que ha dedicado casi 10 años de su vida al proyecto. Ambos explican a LA NUEVA ESPAÑA sus primeras impresiones sobre lo visto ayer.

Rivera destaca que "la imagen denominada como ‘el primer campo profundo de Webb’ me impresionó. Ver la imagen infrarroja más profunda y de mayor resolución del universo jamás capturada y que nos permite viajar miles de millones de años en el tiempo, algo que no pasa todos los días. Es realmente espectacular, sobre todo por poder ver cómo la gravedad del cúmulo de galaxias está distorsionando y magnificando la luz de galaxias que están muchísimo más atrás, tal y como predice la teoría de la relatividad de Einstein. Esto permite una visión de campo profundo de galaxias extremadamente distantes que se estima que están a unos 13.100 millones de años".

La imagen del Quinteto de Stephan mostrando las galaxias, señala, "en una especie de baile cósmico, es de una belleza increíble y cuando esta misma imagen se ve en la versión de infrarrojo-medio y que revela un agujero negro en el centro de la galaxia superior deja a uno boquiabierto".

La imagen de los “acantilados cósmicos” en la Nebulosa de Carina destaca "por su increíble resolución que muestran la increíble capacidad de Webb pues nos muestra detalles hasta ahora desconocidos de este ‘vivero estelar’. Por primera vez en la historia y gracias a los instrumentos MIRI y NIRCam, vemos estrellas que antes estaban completamente ocultas".

El análisis del espectro del exoplaneta WASP-96 b usando la "técnica de transito", "y que muestra claramente la existencia de vapor de agua en su atmósfera prueba que Webb tarde o temprano va a ayudar a identificar planetas que podrían tener potencial de vida".

Ver estas imágenes, asegura, "compensa todo el esfuerzo, y esto tan solo es el comienzo. En las dos próximas décadas, Webb va a revolucionar nuestra visión del universo".

Pinilla-Alonso empieza por la imagen que se vio en primer lugar, con Biden de anfitrión: "¡Un campo de galaxias! Es una maravilla, hay que hacer zoom y dedicarle un buen rato porque descubres cosas diferentes en cada región de la imagen. El Webb dedicó unas 12 horas de exposición para llegar a esta sensibilidad y se aprovechó de un fenómeno que se llama ‘lensing’, en inglés, por el cual un objeto extremadamente masivo, en este caso un cúmulo de galaxias, es capaz de interactuar con la luz deformando su cambio y resultando en una especie de magnificador que potencia la potencia del telescopio y nos permite ver objetos aún más lejanos y más débiles, relativamente".

Esta imagen "nos está mostrando la luz de esas galaxias ¡hace 13 mil millones de años! Tres veces la edad de nuestro Sol y sólo 800 millones de años después del Big Bang. Brittany, estudiante de doctorado, y yo estuvimos media hora haciendo zoom con la boca abierta en diferentes regiones de esa imagen, es como un catálogo de galaxias, algunas de ellas con un montón de detalle. Lo primero que nos llamó la atención fue ver las galaxias deformadas alrededor del centro, en una especie de ‘espiral de spaguettis’ que disminuye hacia los bordes (efecto óptico creado por el cúmulo de galaxias, no es un error de la calidad del telescopio). También se ven algunos objetos extremadamente rojos que seguramente pasaron desapercibidos para Hubble debido a que este observaba en el visible y no en el infrarrojo, como el Webb. Y cómo no, la firma del Webb en esos 6 picos que tienen cada estrella, por la forma del espejo primario".

Pinilla-Alonso reconoce que "me impresionó mucho la fotografía del Quinteto de Galaxias Stephan. Yo no soy experta en galaxias así que tengo mucha capacidad de sorpresa aún pero es que, aparte de eso, esa imagen está llena de información. Cada galaxia tiene una estructura diferente y aparecen juntas aunque sólo cuatro de ellas están realmente cerca. Hay dos de ellas que están uniéndose, se encuentra muy cerca y hay transferencia de material que se ve alrededor de ellas como un trazo espiral, una zona precisamente muy roja lo cual quiere decir que tiene mucho gas y polvo y que es un laboratorio de interacción de material".

Encima de esas dos galaxias, prosigue, "se ve una que fue la que más me llamó la atención. La galaxia tiene un centro muy brillante y encima de ella se ven filamentos rojizos y dos yets desde el centro, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Esos yets son el material que está colapsando a gran velocidad hacia el centro donde hay un agujero negro supermasivo, tan potente como 40 mil millones de soles.

En su grupo "gustó mucho la última imagen, la de la nebulosa Carina, en la que hay gran actividad de formación estelar. El nivel de calidad de esa imagen es tan alto que se ven muchos tipos de estructuras, burbujas de gas más caliente, zonas más oscuras probablemente de polvo demasiado opaco, se ven ondas de choque en el material por el efecto de los vientos solares de las estrellas en formación, ya que las estrellas muy masivas cuando se forman tienen un comportamiento muy violento que es capaz de empujar el gas y polvo que las rodea".

Y, por supuesto, resalta como algo muy especial "el espectro de WASP 96-b, un exoplaneta dentro de nuestra Vía Láctea. Aunque la imagen no es tan impresionante, sí que está llena de información. Esa línea de 141 puntos que aparece en la pantalla sobre fondo negro proviene de la atmósfera de un planeta que se encuentra a 1.150 años luz, y ese espectro no sólo nos permite detectar nubes de agua en su atmósfera sino determinar la temperatura de esta, unos 725 grados centígrados".