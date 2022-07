Las familias acogen la instrucción para reducir deberes escolares con interés

Las tareas escolares, a examen. Damián Fernández es padre de una niña de 11 años y celebra que su hija no tenga carga escolar este verano porque "se lo merece después de haber trabajado todo el curso". En cambio, Marco Antonio Rodríguez considera necesario que su hijo de 12 años tenga al menos una o dos horas diarias de estudio durante los meses de vacaciones después de haber acabado sexto de primaria "muy justo".

Parece que no se acaba de encontrar una fórmula universal sobre si los niños deben tener deberes en las vacaciones o deben dedicarlas exclusivamente a desconectar del colegio. Por lo pronto, la Consejería de Educación incluyó el pasado martes entre sus pautas para el próximo curso la petición de no mandar deberes en periodos largos de descanso, ya sean puentes escolares o períodos vacacionales. Una petición que se ha visto reforzada respecto a las indicaciones de otros años.

"Es una reivindicación antigua de nuestra federación, lo llevamos reclamando años", afirma Gema Valdés, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Miguel Virgós. No entiende Valdés que los profesores sigan mandando "cantidades enormes de deberes" y espera que con este mensaje de la Consejería "se lo tomen más en serio". Valdés considera que los deberes fomentan las desigualdades sociales: "Si un niño no entiende algo, algunos padres pueden ayudarle y otros no, o depende de su capacidad económica que puedan enviarle a clases particulares". Cree que el profesorado debe ser capaz de enseñar las materias sin necesidad de recurrir tanto al trabajo fueral del aula.

En la misma línea opina María González, presidenta de la Federación de AMPAS de centros públicos FAPAS-Xixón, que defiende que al volver a las aulas no puede haber un desfase entre unos niños y otros en función de lo que hagan en vacaciones. Aunque entiende que "algo tienen que hacer", cree que es importante que haya pautas para los padres, para que sepan como tratar el tema con sus hijos.

Sin embargo, Desiré Fernández, presidenta en Asturias de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) opina que no todos los niños son iguales y que cada caso tiene que ser analizado por separado. Además, aclara que el comunicado de la Consejería "es una recomendación, no una obligatoriedad": "Ningún colegio va a poner una norma en la que prohíba mandar deberes". Lo importante, dice, es que haya un buena comunicación entre el tutor y los padres, que haya un trato directo y que incluyan a las familias en la educación de sus hijos. "Igual un niño necesita refuerzo en vacaciones de una asignatura en la que está más flojo, o le viene bien hacer tareas una hora al día para no perder el hilo. Cada familia debe decidir en función de las recomendaciones de los profesores", afirma.

A la espera de ver como se desarrolla el próximo curso con esta nueva directriz, los padres hacen balance del que acaba de finalizar. Damián Fernández cree que uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas. "Cada profesor manda lo suyo sin tener en cuenta lo del resto, y hay días que mi hija se juntaba con muchas tareas", explica.

Marco Antonio Rodríguez también aporta la visión de otro nivel educativo, ya que la hija de su pareja acaba de finalizar 3º de la ESO: "Se pasaba el fin de semana encerrada en la habitación de todo lo que tenía que hacer del instituto". Rodríguez opina que el sistema educativo cada vez es más exigente y que cada vez se pide una mayor preparación de cara al futuro, y eso acaba influyendo en poner carga escolar a edades cada vez más tempranas.

Otro problema que observan ambos es el de las actividades extraescolares. Desde el colegio se inculca que se apunte a los niños a las máximas posibles pero, según Rodríguez, es "una contradicción" porque "no se puede compaginar todo". "Si quieren que los niños hagan deberes todos los días no pueden tener todas las tardes ocupadas", añade.