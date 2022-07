El boom de Twitch, la red social más utilizada para retransmisiones en directo dirigidas al público joven, es más que evidente. Muchos pensaban que su éxito de esta plataforma iba a ser efímero, pero hoy Ibai Llanos ha demostrado que ha llegado para quedarse. Tras cenar con Leo Messi y parte de la plantilla del FC Barcelona el día de la despedida del astro argentino, hoy el "streamer" vasco ha hecho un directo con el exjugador azulgrana el día de su presentación con el PSG. Pero, ¿Qué es Twitch?

“Es como la televisión en Internet. Cada creador hace lo que quiere y la plataforma te permite interactuar en directo y que las personas que ves te respondan. Además, hay donaciones y suscripciones que te permiten tener un contacto más cercano”. El que así lo explica es Elopi23, uno de los "streamers" asturianos más conocidos. Para Rodrigo Fáez, periodista de ESPN (y creador de Twitch), la principal diferencia con la televisión convencional es “que aquí cuentas con menos recursos y el contenido está más democratizado”. “Yo hago lo que me apetece y lo que creo que puede gustarle a la gente que me sigue, no depende de ningún jefe ni de técnicos”, confiesa.

El "streamer", "youtuber" y presentador de deportes electrónicos Ibai Llanos batió el pasado mes todos los récords de audiencia en la plataforma Twitch con la retransmisión en directo de la 'Velada del Año de Boxeo 2', que ha registrado un pico de 3,3 millones de dispositivos conectados simultáneamente.

El carismático influencer vasco está rompiendo muchos récords de audiencia, llegando a competir incluso con la televisión. Antes lo hacía solo, ahora cuenta con un equipo grande detrás que le proporciona los medios para ello. La receta, "ser el mismo", según aseguraba el vasco en uno de sus directos.

