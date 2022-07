Está claro que el verano ha llegado para quedarse. El país está atravesando unas duras jornadas de calor con temperaturas que rozan los 48 grados en algunos untos de la península. Esto ha provocado que la mayoría de gente que tiene tiempo para ello, huya despavorida a la playa más cercana.

Es el caso de una familia andaluza, más concretamente, de Sanlúcar de Barrameda, que se ha desplazado a la playa para refrescarse durante las duras jornadas estivales. Los individuos se metieron en el agua; pero no como cualquier persona normal, no. Pusieron las sombrillas dentro, las hamacas y para dentro. Allí sentados. El vídeo no tiene desperdicio: la nieta graba la situación y empieza a contar que "estamos con los abuelos metidos en el agua con las sombrillas y todo. Por allí viene un carguero que va a provocar una ola muy grande. No sabemos que va a pasar porque tenemos a los abuelos aquí atados, pero si la ola es muy grande, se los va a llevar la marea", comenta Cristina Benítez en su cuenta de Tiktok. Otro chaval, intuimos que el hermano de la tiktoker, clama: "El que tenga miedo a morir que no nazca".

Dicho y ello; una ola de tamaño considerable llega y tumba a los abuelos, que quedan sumergidos bajo el agua pero sentados en la silla (debido a que estaban atados a ellas). Los nietos empiezan a reírse sin parar. La nieta dice: "pensaba que se habían muerto", entre risas. Eso sí, la cerveza que el señor lleva en la mano, no se cae al agua.

No te pierdas este momento:

Las reacciones no se han hecho esperar en un vídeo que ya cuenta con más de dos millones de visitas. "Juraría que sois gaditanos. Os quiero más que a gente de mi familia", dice una usuaria de la red social del pájaro azul.