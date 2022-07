Mario Otero Lemos (Cangas, 2002) acaba de publicar su primera novela, con apenas 20 años, titulada “La canción de la salitre”, de Multiverso Editorial. Ambientada en un mundo marinero, narra la historia de José Antonio, que “huye de la casa familiar una mañana tranquila en la que el viento cuenta historias de navegantes”, según se indica en la sinopsis. Este lunes 18, a las 21.00 horas, presenta el libro en el Centro Social do Mar de Bueu, en un acto organizado por Librería Miranda.

–Su primer libro es una novela con temática marinera. ¿Lo decidió por algo en especial?

–La ambientación se inspira en toda la zona de O Morrazo, pero no hay una localización explícita. Ni siquiera hay ningún nombre de lugar en toda la novela.

–¿La intención es que pueda ser pensada en cualquier localidad costera?

–Fue como acabó derivando la novela. No tenía ninguna intención en concreto, pero es verdad que cada uno le acabará de dar la interpretación que quiera. Podría ser en cualquier punto de Galicia.

–¿Y por qué la ambientación marinera?

–Tampoco es algo intencionado, pero seguro que es por la influencia que el mar tuvo desde siempre en toda mi familia. Mi abuelo fue patrón durante muchísimos años, antes fue marinero. Mi padre me lleva al mar y a bucear y conocer la costa desde siempre. Es una parte muy importante de mi vida.

–¿Desde cuándo tiene inquietud por escribir?

–Estoy estudiando Publicidad y Relaciones Públicas, que es de la rama de comunicación. Pero siempre me gustó leer y mi familia me inculcó la lectura. Siempre crecí rodeado de libros y eso me despertaba curiosidad de leer novela. Siempre he escrito relatos cortos y algún poemario, pero los había guardado para mí, nunca los había compartido con nadie. De hecho, siempre había escrito historias cortas. “La canción de la salitre” es la primera historia larga que escribo.

–¿Y cómo le surgió la oportunidad de publicar?

–Presenté esta novela al certamen literario de la fundación Juan Carlos Pérez Santamaría. Quedé finalista y la editorial me ofreció publicarlo.

–¿A qué hace referencia el título “La canción de la salitre”?

–En principio iba a ser algo que describiese los sonidos que el mar y el viento generan en los orificios de las rocas erosionadas. A eso se refiere lo de la canción.

–El que se presenta este lunes, ¿es el primero de otros trabajos literarios que tiene en mente?

–Me gustó el proceso de escribir una historia larga, así que repetiré. Tengo en mente volver a escribir una novela para mejorar y lograr un trabajo con más cuerpo y repercusión.