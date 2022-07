Rivera: "El telescopio ‘James Webb’ ayudará a reescribir la historia del cosmos"

El pasado martes, la NASA difundió las primeras imágenes a todo color y los primeros datos espectroscópicos del supertelescopio especial "James Webb", el observatorio espacial más poderoso de todos los tiempos. El ingeniero aeroespacial gijonés Alejandro Rivera lo vivió en vivo y en directo.

Tras dedicar casi diez años de su vida al proyecto, explica a LA NUEVA ESPAÑA, llegó la culminación de "mucho trabajo y sacrificio no solo mío sino también de mi familia en Gijón porque he pasado mucho tiempo lejos de casa. Las observaciones astronómicas y futuros descubrimientos del telescopio "Webb" en las próximas dos décadas van a ayudar a reescribir la historia del cosmos. Pensar que he podido aportar un granito de arena a la comprensión de nuestro Universo es un motivo de gran orgullo y un sueño hecho realidad.

Es difícil de expresar con palabras "lo difícil que esta misión fue. El telescopio ‘James Webb’ es, tras el proyecto Apolo, la misión espacial más compleja en la historia de la NASA y es con mucho el observatorio astronómico espacial más sofisticado de la historia. El primer lugar, haber puesto en órbita alrededor del punto de Lagrange L2 con éxito el telescopio con cero problemas y con sus cuatro instrumentos científicos funcionando perfectamente e incluso excediendo las expectativas es ya de por si un triunfo".

Tras ver las primeras imágenes, subraya Rivera, "podemos decir de forma inequívoca que comienza una nueva era en la astronomía espacial de forma parecida a como sucedió con el telescopio ‘Hubble’. Las imágenes demuestran sin lugar a duda que ‘Webb’ es capaz de cumplir con todos los objetivos astronómicos para los que fue diseñado". Va a ayudar a "reescribir la historia del cosmos pues nos va a ayudar a ver un período de la historia del Universo que no hemos visto antes. Específicamente, queremos ver los primeros objetos que se formaron cuando el Universo se enfrió después del Big Bang. Ese período de tiempo es quizá cientos de millones de años más tarde que el que los satélites COBE, WMAP y Planck fueron construidos para ver. Creemos que las pequeñas ondas de temperatura que estos satélites observaron, fueron las semillas que eventualmente se convirtieron en galaxias. No sabemos exactamente cuándo el Universo creo las primeras estrellas y galaxias, ni cómo, y el telescopio ‘Hubble’ no tiene la capacidad de mirar tan atrás en el tiempo. Esto es lo que esperamos que el ‘James Webb’ Space Telescope (JWST) pueda ayudar a responder y la razón por la que lo construimos".

También se quiere aprender "cómo las galaxias obtuvieron agujeros negros supermasivos en sus centros, y realmente no sabemos si los agujeros negros causaron la formación de las galaxias o viceversa. No sabemos cuántos sistemas planetarios podrían albergar vida, pero JWST podría decir si algunos planetas similares a la Tierra tienen suficiente agua para tener océanos. No sabemos mucho sobre la materia oscura o la energía oscura, pero esperamos aprender más sobre dónde se encuentra ahora la materia oscura, y esperamos conocer la historia de la aceleración del Universo que atribuimos a la energía oscura. De producirse, estos descubrimientos supondrán una revolución en la astronomía".

El reto fue enorme: "En la ingeniería espacial", explica Rivera, "si algo falla no tenemos el lujo de una segunda oportunidad. Salvo problemas menores todo ha de salir bien a la primera lo cual es un desafío con cualquier satélite pero aún más con una maquina tan increíblemente compleja como JWST. Dado a que el número de pruebas ambientales que podemos hacer en la tierra son limitadas, cuando se lanzó el telescopio el 25 de diciembre fue la primera vez que fue expuesto a su entorno en el espacio y pudimos entender y ver si el comportamiento de todos los sistemas se ajustaba a nuestras predicciones. Durante los últimos 6 meses he estado analizando la telemetría de los despliegues, y también ayudando con la puesta en marcha y puesta a punto del telescopio".

El comportamiento del telescopio hasta ahora "está excediendo nuestras mejores expectativas. He estado analizando el comportamiento dinámico de las estructuras desplegables y también he trabajado con los equipos de propulsión y control de actitud para determinar la duración optima de las maniobras de propulsión para el mantenimiento de la órbita alrededor de L2. Por ultimo hemos sufrido impactos de micrometeoritos en el espejo principal. Esto es algo que ya se había previsto dado que los segmentos de los espejos están diseñados para ello, pero que he ayudado a evaluar pues uno de ellos fue mayor de lo esperado. Por suerte el análisis exhaustivo del equipo determinó que el impacto ha tenido un efecto insignificante en el rendimiento óptico del espejo y el telescopio".

Los momentos más difíciles y más críticos en toda la misión, recuerda, "fueron las primeras dos semanas tras el lanzamiento, con el despliegue de todos los componentes del telescopio. Estos despliegues en los que trabajé, fueron extremadamente críticos y, de no haber ido según lo planeado, la misión en la mayoría de los casos se habría terminado. JWST tuvo la mayor cantidad de despliegues y con la mayor complejidad de cualquier satélite en la historia. Para poner las cosas en perspectiva, JWST tiene 344 puntos únicos de falla, o puntos que, en caso de fallar, terminarían la misión. De estos, 275 (80%) pertenecen a los equipos de mecanismos de separación y estructuras desplegables".

Tensión extrema

Durante la fase de despliegues hubo "momentos difíciles y de una tensión extrema pues éramos conscientes de que cualquier error podría significar el fin de la misión. En el equipo de estructuras desplegables y mecanismos de separación sentimos que hemos hecho historia espacial. El momento más gratificante fue cuando acabamos y todo salió bien. Poder ver finalmente las primeras imágenes es por supuesto una grandísima satisfacción".

Las imágenes vistas esta semana "marcan el comienzo oficial de las operaciones científicas de ‘Webb’ que, a partir de ahora, seguirá explorando de acuerdo a los objetivos científicos de la misión. La comunidad astronómica mundial tuvo derecho a solicitar tiempo de uso del telescopio a través de un proceso competitivo, en lo que los astrónomos llaman su primer ‘ciclo’ o primer año de observaciones. Más de 1.000 solicitudes de astrónomos de 44 países compitieron para obtener una porción de las 6 mil horas de observación astronómica del primer año de ‘Webb’. Basándose en las solicitudes aceptadas, las observaciones astronómicas del primer año de ‘Webb’ se van a centrar en el estudio de: exoplanetas; galaxias; el medio intergaláctico y circungaláctico; estructura a gran escala del Universo; astronomía del sistema solar; física estelar; poblaciones estelares y el medio interestelar; y finalmente agujeros negros supermasivos".

Vida extraterrestre

Inevitable preguntarlo: ¿existe la posibilidad de encontrar pruebas de vida extraterrestre? "Uno de los objetivos científicos del telescopio es la búsqueda de exoplanetas, que son planetas que orbitan otras estrellas. ‘James Webb’ tiene la capacidad de medir las propiedades físicas y químicas de estos sistemas planetarios e investigar el potencial de vida en esos sistemas mediante el ‘método de transito’. En términos comprensibles, cuando el exoplaneta pasa por delante de su estrella moléculas en la atmósfera de este planeta absorben ciertos colores del espectro de la luz de esta estrella. JWST puede ver que colores faltan lo cual luego permite a los astrónomos deducir la composición de la atmósfera".

Con este método, apunta, "vamos a poder detectar qué planetas tienen atmósferas con las que podrían ser candidatos a albergar vida y que futuros telescopios espaciales podrán estudiar en detalle. Entre los exoplanetas que se van a observar está el ‘Kepler-16b’ que es realmente interesante pues orbita no una sino dos estrellas; el ‘55 Cancri E’ que tiene un diámetro de dos veces el de nuestro planeta Tierra; y los siete exoplanetas que tienen órbitas en la zona habitable de la estrella ‘Trapense-1’ y que se sospecha podrían contener más agua que los océanos de nuestro planeta en forma de vapor, liquido o hielo según la distancia a la estrella".