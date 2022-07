Ignacio Simón (Oviedo, 1959) tiene pintados en acuarela edificios de medio Oviedo. A ese catálogo de fachadas se suma ahora una de las más altas de la calle Calvo Sotelo, antes de llegar a la plaza del Fresno, en cuyos bajos se ubica la sala de exposiciones de LA NUEVA ESPAÑA. Fue precisamente una de ellas, "Humanos!", lo que le decidió a retratar una de sus construcciones preferidas de Oviedo, un austero bloque de viviendas de líneas geométricas y de más de diez pisos de altura.

Caminando ante el edificio, con los carteles de "Humanos!" colgados en el bajo, Simón pensó en lo poco humanos que nos hemos vuelto los humanos y consideró que había llegado la ocasión de representarlo en una de sus acuarelas. Su primera intención, cuenta, fue hacerlo reventar sobre el papel, pintarlo agrietado y ennegrecido, algo así como salido de un apocalipsis urbano. Luego cambió de idea: "Me ganó la luz y el sol". Eso le viene de lejos, porque como, ya ha contado en otras ocasiones, él nació en la Colonia Ceano, que cuando el era niño estaba sin pavimentar y mal iluminada, llena de charcos y barro. De aquella se hartó de oscuridad y ahora siempre acaba por iluminar sus cuadros.

Se puso con ello hace mes y medio, compaginándolo con otros trabajos. "Cuando empecé a dibujarlo mis amigos me decían: ‘No sé por qué pintas ese edificio tan feo’, pero es que a mí me gusta mucho, muchísimo, porque de alguna forma parte del tiempo, de él guardo recuerdos buenos, de cuando iba al SEU, y el edificio me gusta", cuenta. Ignacio se refiere a las actividades que el Sindicato Español Universitario, el SEU, organizaba en los bajos del edificio y a las que él acudió en su juventud.

Para dibujarlo tomó como referencia, como acostumbra, una secuencia de fotografías de la que salió la imagen referencial, que es la que ha trasladado al papel. "El edificio está pintado en escala, midiendo y dibujando. Si no se guardan las líneas y las proporciones, los edificios se te caen", explica.

Ignacio Simón ha ido publicando el desarrollo y las etapas de la acuarela "Humanos" –así ha titulado la obra– en su Facebook, desde el principio, cuando solo había trazado las primeras líneas, el cielo y algunas ventanas.

Ahora que la acuarela está terminada, la tiene "en observación, como en el hospital", bromea, y la mantendrá "un ratín en el caballete", para ir viendo si necesita algún que otro retoque. "Luego se va a la carpeta, hasta la próxima exposición", comenta, para la que aún no tiene fecha ni lugar. Entretanto, Ignacio Simón seguirá retratando Oviedo con su mejor fachada. ’