El sector asturiano de la cultura aplaude el bono cultural joven: "Una buena iniciativa"

Ya está en marcha el proceso para que empresas y entidades culturales se sumen al programa del bono cultural joven, requisito indispensable para que los jóvenes de toda España puedan utilizarlo. Se prevé que en unas semanas entre en funcionamiento el programa para que los jóvenes que cumplen 18 años a lo largo de 2022 (unos 500.000, 8.000 en Asturias) puedan empezar a beneficiarse de los 400 euros destinados a invertir única y exclusivamente en cultura. El bono se enviará en formato virtual o físico y se habilitará una aplicación de móvil para que gestionar sus compras.

¿Y cómo recibe el sector cultural asturiano este bono? LA NUEVA ESPAÑA ha pedido a diversos profesionales su opinión.

A Rafa Gutiérrez Testón, de la librería gijonesa La Buena letra, le parece una "buena iniciativa, no va a arreglar los problemas pero puede contribuir. Suma, no resta. Además está bien distribuido para que no se dedique solo a uno de los sectores. Siempre pediremos más, pero no vamos a pretender que algo que empieza esté en máximos. Mejora la situación y desde las librerías estamos satisfechos".

Desde la librería Cervantes de Oviedo, Alfredo Quirós recuerda que "lo importante es la forma de su aplicación y los ámbitos en los que se mueva. A priori la compartimentación del gasto puede mejorarse aunque nos parece correcto que no se utilice únicamente para una actividad, parte de la cultura es la diversidad. Sobre todo es importante la creación de un ‘colectivo’, ‘grupo’, personas que son afines a la cultura y que encuentren un espacio para poder ampliar sus apetencias culturales. Es interesante pensar a futuro en incluir otro tipo de servicios no directamente ‘monetarios’, como podrían ser espacios para la discusión cultural, programaciones culturales, preventas, discs/libros firmados, visitas guiadas... Algo que complemente y enriquezca el simple bono monetario".

Valentín Tejeiro, de la librería gijonesa De Bolsillo, no lo ve tan claro: "Elegir esta franja de edad y no otra parece indicar que quieren fomentar que los jóvenes accedan a un tipo de contenidos culturales a los que no accederían de otra manera. Pues bien, si se tratara de libros o espectáculos a los que no suelen ir, podría promover este acercamiento, pero así, con contenidos digitales incluidos, difícilmente van a salir de sus rutinas o gustos habituales. No creo que estos bonos descubran un mundo nuevo a los jóvenes ni que sirvan para crear lectores, pero ojalá. Para nosotros, para los libreros, toda ayuda es bienvenida ante la que se avecina, pero no tenemos muchas razones para mostrarnos optimistas".

Luis Delgado, del estudio Liquid Games, piensa que "el videojuego, como parte del sector cultural, también se beneficiará, lo que supondrá una excelente operación para las arcas públicas por su efecto multiplicador ya que, por cada euro invertido en el sector del videojuego se genera un impacto de 3 euros en el conjunto de la economía. Que se permita el consumo de videojuegos tanto en formato físico como online también es una excelente noticia para el sector, es crítico que las ayudas lleguen a los pequeños estudios a través de la distribución digital. Espero que estas medidas de apoyo directo a la cultural se mantengan en el tiempo y aumente en su importe y alcance, convencido de su efecto positivo e incentivador tanto en la economía como en la generación de empleo.".

Enrique Granda, promotor musical, afirma que “se podría considerar una ayuda indirecta al sector. La repercusión real en el nuestro va a ser mínima porque estamos hablando de una subvención exclusiva para quienes cumplan 18 años y que la cuantía dirigida al sector de la música en directo en del 50% del bono joven. Sería mucho más efectivo hacer inversiones reales en la industria cultural”.

Carlos Barral, histórico promotor, ve la iniciativa "estupenda. No sé si estoy muy a favor de que se puedan gastar en, por ejemplo, videojuegos o en la suscripción a plataforma musicales, caso de Spotify, e incluso en festivales que mueven y generan millones de euros y que para nada necesitan verse también beneficiados con estas ayudas. Pero en líneas generales es bienvenida para incentivar a que muchos más se acerquen a los libros, al cine, la danza, a la música, la prensa, etcétera. Ojalá que este apoyo pueda extenderse en el tiempo, ampliarse a una franja más amplia de jóvenes y afinarse en sus prioridades". Y Enrique Patricio matiza: "Todo lo que sea incentivar a los jóvenes el acceso a la cultura me parece positivo. Otra cosa que piense que tal como está lanzado, no deja de ser una maniobra electoral y que es un parche más que otra cosa. El bono joven no puede limitarse únicamente a los que cumplen 18 años, debería ser mucho más amplio, como mínimo debería estar entre los 16 y los 30 años. Si con 16 años ya puedes ir a ver un concierto, deberías poder tener opción a esa bonificación. Y con veintipico años hay mucha gente que aún está estudiando y que no está trabajando, que le cuesta hacer gastos extras. Y no está muy claro el tema de adhesión al programa. Yo por ejemplo, no sé como adherirme, si como promotor, como sello discográfico, como ticketera o como programador de sala de conciertos…"

Andrés Presumido, director de teatro, recalca que "son medidas que pueden acercar a los jóvenes a la cultura, y funciona bien en Francia y en Italia. Sería mejor hacerlo desde la escuela, que con frecuencia hubiera una asignatura que tratara sobre pedagogía de las Artes , práctica esencialmente". Roca Suárez, presidente de EscenAstur, señala que "todo el dinero que aporte el estado para hacer llegar la Cultura a los más jóvenes, bienvenido sea, este dinero va a recaer encima en empresas del ámbito cultural, que estando las cosas como están nos va a venir muy bien a la industria cultural de España".

El cineasta Samu Fuentes sostiene que "puede, por un lado, acercar con un incentivo a los jóvenes a diferentes formas de cultura y expresión artística; y por otro es una manera de inyectar algo de dinero en el sector cultural. Aunque quizá la medida supondría una mejor inversión en una edad mas temprana".

Gustavo Sánchez, gerente de Odeón Cines, cree que toda "medida/ayuda que signifique potenciar el consumo de cultura bienvenido sea.... y no solo atreves de ayudas directas sino de apoyo institucional en campañas publicitarias que favorezcan dicho consumo y que se proyecten en el tiempo..."

Pablo de Soto, director de LABoral Centro de Arte, elogia el bono como "iniciativa útil y necesaria, que pone el foco en dos cuestiones claves para el futuro de nuestro país: los jóvenes y la cultura".