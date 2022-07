La caída en el ranking de Shanghái no asusta en Oviedo: "Seguimos en la élite"

El rector Ignacio Villaverde no está por la labor de hacer una lectura negativa de los resultados de la última revisión del ranking de Shanghái, por disciplinas, publicado el pasado martes y que traduce, en una clasificación de las 500 mejores universidades del mundo, el impacto de las instituciones según 54 materias distribuidas en cinco áreas de conocimiento. La última expresión de dicho ranking ha constatado una pérdida de presencia de la Universidad de Oviedo, ya que aunque se consiguen mantener seis disciplinas académicas entre las 500 primeras del mundo, solamente la de Física consigue mejorar sus resultados, situándose entre los puestos 150/200.

Además, se ha perdido presencia en tres áreas que sí que estaban reflejadas el año pasado (Human Biological Science, Química e Ingeniería Química).

"Los ranking nos ocupan pero no nos preocupan, nos dan información muy interesante que podemos tener en cuenta, y la impresión que me queda tras ver los resultados es muy positiva", afirma el rector, que achaca las bajadas en el ranking a las "fluctuaciones habituales que se producen en cualquier clasificación entre un año y otro", y no duda en que la Universidad de Oviedo volverá a mejorar y a recuperar terreno.

Ignacio Villaverde quiere que se ponga en valor que la Universidad de Oviedo sigue teniendo seis ámbitos de conocimiento –Física, Public Health, Education, Psychology, Ecology e Ingeniería– entre los 500 mejores del mundo: "Seguimos perteneciendo a la élite mundial de las universidades, y es destacable".

Además, destaca sobre todo el dato de que en una de las áreas, en la de Física, "no solo nos hemos consolidado, sino que hemos mejorado," por lo que son motivos más que de sobra para "sentirse muy orgullosos de la universidad que tiene Asturias". Villaverde cree que la Universidad de Oviedo sigue siendo "objeto de miradas para lo positivo" y que ha encontrado su sitio apostando por la singularización en aquellos ámbitos en los que es fuerte, como la Física, pero también apostando por las áreas emergentes en las que confía que acabará consiguiendo fuerza y prestigio.

En una facultad donde se hacía una lectura muy positiva tras conocerse el ranking era en la de Formación del Profesorado y Educación. Las disciplinas de Educación se mantienen entre el grupo de las 301/400 mejores del mundo.

Para el decano, Celestino Rodríguez, "se demuestra que nuestra investigación para por un buen momento y tiene buena salud y precisamente era uno de los puntos de mejora que nos marcamos el equipo del decanato en su día. Demuestra que los nuevos investigadores jóvenes que tenemos están haciendo un buen esfuerzo que tiene su reflejo y que lo que hacen tiene una calidad reconocida", señaló.