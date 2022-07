Agenda para el fin de semana: todos los planes de los que puedes disfrutar en Asturias

Las temperaturas asentadas este fin de semana invitan a salir a disfrutar de los planes que Asturias tiene preparados. Aquí van los planes de los que podrás disfrutar ya sea en interiores o exteriores.

Viernes 22

Oviedo

Festival "Kuivi". Concierto Alpiste + Condres (Antiguo Huca) 20:00 - 22:30.

Ciclo "Tiempos Nuevos". Concierto Mars Red Sky + Green Desert Water (Edificio histórico de la universidad) 20:00

Visitas Teatralizadas (Teatro Campoamor) 17:30 y 19:30 El Teatro Campoamor de Oviedo acoge una nueva edición de estas visitas a cargo de la Cía Factoría Norte, cuyo recorrido comprenderá, tanto la parte noble del teatro como sus entrañas. Los visitantes aprecian el poder visitar aquellos lugares que no son visibles para ellos cuando acuden a ver una representación: camerinos, escenario, salas de ensayos…

Exposición “Covadonga. Una Batalla Historiográfica”. (Biblioteca de Asturias en Oviedo) De 08:30 a 20:45 horas. La Biblioteca de Asturias en Oviedo acoge esta exposición que se enmarca en el programa de actividades para la Conmemoración del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga.

La muestra, organizada desde la Biblioteca de Asturias, tiene como objetivo exponer una selección representativa de la producción historiográfica y literaria impresa sobre la batalla de Covadonga desde el siglo XVI a nuestros días. Se expondrán, por tanto, las obras más relevantes de historia y creación literaria que, o bien han tenido como objeto específico el hecho de Covadonga, o bien lo incluyen como hito destacado de la historia de España.

Músicas en el Camino. Concierto Vivere Memento

El Factor Prado (Museo de Bellas Artes). El Museo recoge obras del Prado para reconocer la importancia de las colecciones asturianas a la cultura.

Gijón

Teatro. Tocororo Suite (Teatro Jovellanos) 20:30. Con coreografía de Carlos Acosta y música de Miguel Núñez. El personaje principal de esta historia, un joven humilde enfrentado a un mundo que le es ajeno, debe vivir el natural proceso de confrontación y adaptación para, al final, alzarse victorioso, completamente crecido, por encima de las dificultades. Una fábula sobre la utilidad del empeño de un individuo, que puede ser el de un país.

Exposición Austral. (Laboral Ciudad de la Cultura) 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00.

Cine Tsudocu (Paraninfo de la Laboral) 20:30. Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC (2022)

Teatro Cine María Cristina (Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón) 20:00. Ya no queda nada. Ya no queda nadie. Ya nada es igual. Nada es como antes. Bueno, no todo. En un antiguo cine abandonado, cerrado vaya usted a saber cuándo, los personajes que un día compraron su entrada para soñar con otros mundos proyectados en la pantalla, siguen resistiéndose a las mareas del tiempo. Tampoco esta pantalla sobrevivió al olvido. Y ahora, en ella, las únicas imágenes proyectadas son algunos restos de aquellos besos, ilusiones y despedidas en blanco y negro.

Arte en la calle. Festival infantil y familiar en Gijón. Las principales localizaciones son: la Plaza de la República, la Plaza 3 de Abril y Begoña y se programan espectáculos de artes escénicas y conciertos principalmente.

Verano en el Museo Evaristo Valle 17:30. Taller FamiliarizArte El juego dialogado

Festival Ye-yé. Celebración de una cultura y escenas fascinantes que nacieron de los espíritus inquietos e individualistas en los 60 y de las de unas ramificaciones posteriores.

Avilés

Festival de terror, fantasía y ciencia ficción Celsius. Plaza de Álvarez Acebal

11:00. Presentación: Alone at the top, de Carlos Sisi

11:10. Nuevas vías de creación y diseño de rol

11:20. Presentación: Alma de Elefante” y otros libros de Andrea Maceira

11:40. Presentación: El mundo necesita a Delirium, de Rosa Gil

11:50. Encuentro con Mariana Enríquez

12:00. Presentación: La discoteca de Gogol, de Paavo Matsin

Taller infantil: Haz tu vela natural al estilo vikingo

Clase/exhibición de esgrima antigua

12:10. Protegiéndonos del cosplay

Manlima Cosplay

12:30. Presentación: Estrellas errantes y Reflejos de Shalott, de Gema Bonnín

Chris Claremont: Más allá de los mutantes

13:00. Presentación: Un año en Tinieblas, de María Sancha

Los atronadores éxitos televisivos de Glen A. Larson

13:20. Hablando de She-Ra y las Princesas del poder, y otros proyectos futuros

Esculpir mundos de fantasía en videojuegos

15:30. Taller: 100 días de escritura

17:00. Escribiendo en el universo del Hombre Murciélago

Mesa redonda especial: Premio Minotauro

Yincana Salgadum: ¿te atreves a enfrentarte a tu destino? (10-12 años)

Exhibición de esgrima antigua

17:05. Tips para el uso de pintura corporal: bodypainting y cosplay

17:30. Presentación: Maya Erikson, de Isabel Álvarez y Marina Bruno

17:40. Encuentro con Stephen Graham Jones

18:00. Presentación: El abismo del dragón y El clan sin nombre, de África Vázquez

La música en los juegos de Rol

Talleres de esgrima

18:30. Presentación: El sintonizador, de José Luis Ordóñez

Encuentro con Neal Shusterman

Yincana Salgadum: ¿te atreves a enfrentarte a tu destino? (13-15 años)

18:50. Presentación: Los cazadores del rey, de Rodolfo Santullo

Los maravillosos fracasos televisivos de Glen A. Larson

19:00. Taller infantil: Haz tu propia espada vikinga

19:10. Presentación: La sombra de Dreinlar, de Bernard Torelló

19:20. Encuentro con Grady Hendrix

19:30. Encuentro con Vanessa R. Migliore

19:50. Presentación de la editorial Marli Brosgen

20:00. Encuentro con Mar Hernández

20:10. Creando al Juez Dredd y más personajes e historias de leyenda

20:40. Presentación: Ficción para multitudes, de Luis Artigue

22:30. Cine: La guerra de los mundos

23:00. Teatro: Alicia desvelada

Gozón

Concurso hípico de Luanco. Esta cita deportiva organizada a cargo de la Sociedad Ecuestre de Luanco que incorpora además conciertos de pequeño formato a la hora del vermú.

Cuencas

Fiestas de Santiago (Sama, Langreo)

12.00h. Voladores inicio de Fiestas

13.00h. Concierto «CH2» en Plaza Alfonso Camín.

13.30h. Pulpería «Feli Villalba» de Lugo en Mooba Bar&Lounge

17.30h Actividades Infantiles. Pintacaras y Purpurina. En Plaza Coro Santiaguín

18.00h. Exhibición de la Escuela Bailamos en Plaza Alfonso Camín.

19.00h. Pregón de Aitana Castaño en la Casa de Cultura

Actuación Laureado Coro Santiaguín

Banda de Gaitas de Langreo

19.00h. Festival Rock en Café Vaivén. Conciertos de «Chemova y Vasili», «Cuenta Pendiente» y «Gatos de Chernobyl»

19.30h. Concierto de «Spoiler» en Pates Arriba

20.00h.

Pulpería «Feli Villalba» de Lugo en Mooba Bar&Lounge

Concierto de «Silvia Joyanes» en Cervecería La Fábrica

Concierto de «LuisSoul» en Sidrería Los Serrano

Concierto de «Pablo Valdés y Chiqui Carrasco» en Cervecería Molaza

Concierto «The Three Riders» en Plaza Adaro

00.00h. Orquesta Garibaldi en el Parque Dorado

Llanera

Festival Bombastic

Candás

XXVI Festival de Bandas de Gaitas

Feria de las conservas (Puerto de Candás) de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. El Puerto de Candás acoge la XXXIII edición de la Feria Nacional de Conserva de Pescado, que supone un escaparate para las diferentes empresas conserveras.

Esta feria combina mercado y entretenimiento, con showcooking y talleres desarrollados por populares cocineros, además de actividades y espectáculos gratuitos para toda la familia.

Grado

Fiestas de Santiago y Santa Ana

12:00 (Casa de la Cultura). Visita guiada al caso histórico

23:00 (El Charcón). Baile de la Hermandad

Villaviciosa

Ciclo de Órgano. La Iglesia de Santa María de Valdediós acoge la XI edición de este ciclo de conciertos de órgano.

Este proyecto musical en torno al órgano de Valdediós se centra fundamentalmente en la música de los siglos XVI, XVII y XVIII.

20:30 h. Concierto de órgano. Francisco Javier López

Pravia

Cuarteto (Auditorio José Barrera) 20:30 horas Obra inspirada en Las Amistades Peligrosas de Choderlos de Laclos, Cuarteto es un duelo dialéctico impulsado por latidos de pasión, amor, odio, belleza, destrucción, placer, muerte, inteligencia, dolor, juego, crueldad, provocación, temblor y éxtasis. Un combate verbal lleno de rotundidad y potencia entre dos de los mejores intérpretes de la escena asturiana, Alberto Rodríguez y Cristina Puertas, magníficamente acompañados por los músicos Cristina Gestido y Mario Bernardo respectivamente viola y piano, y por la bailarina Maite Suso.

Llanes

Fiestas de Santa María Magdalena

08.00 h Volteo general de campanas.

08.15 h Despertada a cargo de los festeros y de las festeras.

11.00 h Recogida de las festeras por parte de los festeros, acompañados por la Agrupación Musicomunicipal Santa María Magdalena de El Poble Nou de Benitatxell.

12.00 h Solemne misa en honor a Santa María Magdalena cantada por el coro parroquial. Presidida por Pvdmo. y Excm. Sr. D. Arturo P. Ros Murgadas

13.00 h “Mascletà” en la Calle Mercat.

20.30 h Pasacalle de los festeros y de las festeras desde el Casal festero hasta la Iglesia, acompañados por la Agrupación Musicomunicipal Santa María Magdalena.

21.00 h Solemne procesión en honor a Santa María Magdalena, San Roque y San Cristóbal con la colaboración del “Grup de Danses Morro Falquí”. Durante la procesión se dispararán 21 salves en honor a nuestra patrona y bailes procesionales del “Grup de Danses Morro Falquí”, acompañados por la Colla la Llebetjà.

Al finalizar la procesión se disparará un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Ricardo Caballer (RICASA).

00.30 h Noche de baile en la Plaza de les Pesqueres con la orquesta “Seven Crashers”.

Cangas de Onís

Exposición Fotográfica Covadonga (Casa de la Cultura) Todo el día

La Casa de Cultura de Cangues d´Onís / Cangas de Onís acoge esta exposición que se enmarca en el programa de actividades para la Conmemoración del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga.

Exposición “Covadonga. 1300 Años creando camino” (Casa de la Cultura)

Concierto Bandina La Garrapiella (Casa de la Cultura) 21:30. Al viejo modo de los grupos tradicionales asturianos que, en otros tiempos, callejearon y recorrieron todos los rincones de Asturias para anunciarnos la alborada y amenizar procesiones o romerías, este conjunto organizado en Oviedo en el año 2013 incorpora a los tradicionales conjuntos de gaita y tambor otros instrumentos como la curdión diatónica, el saxo barítono o la gaita en distintas tonalidades.

El Factor Prado (Museo de Bellas Artes). El Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo acoge esta exposición que recoge una selección cuantitativa y cualitativamente importante de los depósitos del Museo Nacional del Prado, que pretende mostrar el papel decisivo que la política de apoyo y refuerzo de nuestras colecciones por parte de la principal pinacoteca de nuestro país.

Sábado 23

Oviedo

Festival "Kuivi". Promodiscopy DJ Set (Antiguo Huca) 20:00 - 22:30.

El Factor Prado (Museo de Bellas Artes). El Museo recoge obras del Prado para reconocer la importancia de las colecciones asturianas a la cultura.

Gijón

Gijón Life Concierto Manolo García

Teatro. Tocororo Suite (Teatro Jovellanos) 20:30. El personaje principal de esta historia, un joven humilde enfrentado a un mundo que le es ajeno, debe vivir el natural proceso de confrontación y adaptación para, al final, alzarse victorioso, completamente crecido, por encima de las dificultades. Una fábula sobre la utilidad del empeño de un individuo, que puede ser el de un país.

Arte en la calle. Festival infantil y familiar en Gijón (Plaza de la República, la Plaza 3 de Abril y Begoña y se programan espectáculos de artes escénicas y conciertos principalmente).

Verano en el Museo Evaristo Valle. 20:30. Conciertos de verano. Inés Fillipe, piano

Festival Ye-yé. Celebración de una cultura y escenas fascinantes que nacieron de los espíritus inquietos e individualistas en los 60 y de las de unas ramificaciones posteriores.

Festival del Cielo

Avilés

Festival de terror, fantasía y ciencia ficción Celsius. Plaza de Álvarez Acebal

11:00. Presentación: Huérfanos de la Tierra, de Adrian Tchaikovsky

Presentación de Minotauro Laberinto

11:10. Casi 50 años de rol

11:40. La música de los Ainur. Escuchando el primer capítulo del Silmarillion

12:00. Taller infantil: Haz tu vela natural al estilo vikingo

Clase/exhibición de esgrima antigua

12:10. Fotografía para cosplay: cómo hacer tus propias fotos en casa y no morir en el intento.

12:20. Presentación: Érase una puta vez y Las historias de la hermana Herminia

Encuentro con Charles Vess

12:50. Presentación: Rey, y otras obras de Mónica Rodríguez

13:00. Talleres de esgrima

13:10. Presentación: El signo de los diez, de José Carlos Somoza

Encuentro con Kiran Millwood Hargrave

13:15. Taller infantil para jóvenes jedis

13:20. Ilustrando a Tolkien

13:30. Presentación: Reina del grito, de Desiree de Fez

14:10. VII Premios Kelvin 505 - V Premios Lorna - II Premio CIMA GAMES

16:00. Podcast en directo: Regreso a Hobbiton

17:00. Presentación cruzada: Brujas blancas, hadas negras, de Gemma Solsona, y Mary Ann se aparece

Dios ama, el hombre mata, y las mejores historias de la Patrulla-X

Exhibición de esgrima antigua

17:05. Tips para maquillaje de cosplay

Skull Caramel

17:30. Encuentro con Raquel Brune

17:50. Poniendo voces a grandes personajes de Disney

18:00. Presentación: La señora Potter no es exactamente Santa Claus

De la tinta a la pantalla: una historia de Star Wars

Talleres de esgrima

18:40. "Hijos" de Fernando Marías

18:50. ¿Qué es la Sociedad Tolkien Española?

19:00. Taller infantil: Haz tu propia espada vikinga

19:10. Presentación: La guerra de los mundos, de Javier Olivares

19:40. Presentación God of War: La tragedia del fantasma de Esparta, de Laura Luna

Presentación: Hechicero, de Carlos Sisi, con ilustraciones de Tomás Hijo

20:00. Los ingredientes secretos para que una novela dé miedo de verdad

20:10. Presentación: Héroes, de Pedro Ramos

20:30. Novedades de Cerbero

22:30. Cine: Dredd

23:30. XIX Noche de Culto de Jesús Palacios

Gozón

Concurso hípico de Luanco. Esta cita deportiva organizada a cargo de la Sociedad Ecuestre de Luanco que incorpora además conciertos de pequeño formato a la hora del vermú.

Cuencas

Fiestas de Santiago (Sama, Langreo)

10.00h. Maratón Spinning en carpa Parque Dorado a favor de la «Asociación Xtí Xto@s»

13.00. Actividades Infantiles. «Mago Ferny» en explanada de la Estación Renfe

Brunch Santiago. Promueven La Candelaria de Mela y Cervecería Molaza

13.30.Concierto de «Miguel» en Sidrería Los Serrano

Pulpería «Feli Villalba» de Lugo en Mooba Bar&Lounge

Concierto de «La Cosa Nostra» en Vinoteca Sumiciu

Concierto «The Moreders» en Plaza Adaro

17.00. Actividades Infantiles. Pintacaras y Purpurina en Plaza Alfonso Camín

17.30. Concierto de «FL Covers» en Sidrería Polo Norte

18.00. Partido Veteranos Alcázar C.F.

Concierto de «Polemika» en Plaza Alfonso Camín.

18.30. Lecturas Teatrales «Matrimoniadas». Colectivo Sociocultural «Les Filanderes» en Casa de Cultura

19.00. Concierto de «Chiqui Carrasco» en Mooba Bar&Lounge

Festival de Rock en Café Vaivén. Conciertos de «Diez Osos» y «Sombra»

19.30. Concierto de «Silvia Joyanes» en Pates Arriba

Concierto de «Spoiler» en Cervecería La Maestra

20.00. Pulpería «Feli Villalba» de Lugo en Mooba Bar&Lounge

Concierto «Gemtonics» en Plaza Adaro

00.00h. Orquesta Cuarta Calle en el Parque Dorado

Llanera

Festival Bombastic

Candás

XXVI Festival de Bandas de Gaitas

Feria de las conservas (Puerto de Candás) de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. El Puerto de Candás acoge la XXXIII edición de la Feria Nacional de Conserva de Pescado, que supone un escaparate para las diferentes empresas conserveras.

Esta feria combina mercado y entretenimiento, con showcooking y talleres desarrollados por populares cocineros, además de actividades y espectáculos gratuitos para toda la familia.

Grado

Fiestas de Santiago y Santa Ana

16:00-20:00 (El Charcón). Santanina

20:00 (Plaza La Panerina). Música en la calle “The Classic Rock”

IX conmemoración del Torneo de Tenis de 1973

Música en la calle. The Classic Rock. Plaza la Panerina a las 20:00 h

Ribadesella

Feria de quesos artesanos (Plaza Nueva) de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00. La Plaza Nueva de Ribadesella / Ribeseya acoge la XVIII edición de esta feria que se celebra cada verano y que contará con la participación de una veintena de productores procedentes de todas las comarcas de la región.

Feria monográfica del Azabache (Paseo Princesa Letizia). VIII edición de la Feria monográfica del Azabache, feria dedicada a la exposición y venta de objetos artesanales realizados con este mineral.

Llanes

Fiesta de San Roque

08.00 h Despertada a cargo de los festeros y de las festeras.

11.00 h Recogida de festeros por parte de las festeras (quedan invitadas a salir especialmente las festeras de años anteriores) acompañadas por la charanga “Mama’t i calla”.

11.00. Entrada de carretones, toro mecánico, hinchables y “wipe out”.

12.00. Mini-Disco Show en Calle la Pau.

12.00. Solemne misa en honor a San Roque.

13.00. Concentración de Quintadas y Photocall.

18.00. Actuación de la Orquesta Montecarlo en la Plaza de les Pesqueres.

22.00. Cena de quintades en las calles Mayor y La Pau.

00.00. Fiesta Remember Bikinalia en Calle La Pau. Actuación de Double Vision, Dj Litel, Rafa y Javi, Los Gemelos y Arturo Roger. Presentado por Bartual.

Rivadedeva

Videomappings (Iglesia Santa María de Colombres) 22:30. La luz que ilumina a los peregrinos, será la protagonista de esta historia audiovisual. La presentación está compuesta por varios episodios que nos ayudarán a entender las diferentes formas de ver la vida de nuestros antepasados.

Domingo 24

Oviedo

Festival "Kuivi". Concierto Doce fuegos + Mata la luz (Antiguo Huca) 20:00 - 22:30.

El Factor Prado (Museo de Bellas Artes). El Museo recoge obras del Prado para reconocer la importancia de las colecciones asturianas a la cultura.

Gijón

Concierto Encaja2 (Teatro Jovellanos) 20:00. Parade. Encaja2 es un ciclo de conciertos en exclusiva grabados dentro de la caja escénica del teatro, ante un grupo reducido de público que comparte el espacio con el artista.

Exposición Austral. (Laboral Ciudad de la Cultura) 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00.

Cine Tsudocu (Paraninfo de la Laboral) 20:30. Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC (2022)

Arte en la calle. Festival infantil y familiar en Gijón. Las principales localizaciones son: la Plaza de la República, la Plaza 3 de Abril y Begoña y se programan espectáculos de artes escénicas y conciertos principalmente.

Festival Ye-yé. Celebración de una cultura y escenas fascinantes que nacieron de los espíritus inquietos e individualistas en los 60 y de las de unas ramificaciones posteriores.

Gozón

Concurso hípico de Luanco. Esta cita deportiva organizada a cargo de la Sociedad Ecuestre de Luanco que incorpora además conciertos de pequeño formato a la hora del vermú.

Cuencas

Fiestas de Santiago (Sama, Langreo)

12.30h. Actividades Infantiles. «Superfiesta» con el Mago Loco en la Plaza del Ayuntamiento

13.00h.

Concierto de «Dúo Fusión» en Café Manila

Concierto de «Silvia Joyanes» en Vinoteca Sumiciu

Concierto de «Spoiler Trio» en Café Vaivén

Concierto de «Chiqui Carrasco» en Café Bar Kaly

Brunch Santiago.

13.30h.

Concierto de «Javi Saxo» en Sidrería Los Serrano

Concierto de «De Sur a Norte» en Cervecería La Maestra

Pulpería «Feli Villalba» de Lugo en Mooba Bar&Lounge

Concierto «Bindy Bazaar» en Plaza Adaro

17.00h Actividades Infantiles. Pintacaras y Purpurina en Plaza Inmobiliaria Felgueroso

17.30h. Concierto de «Fran Tejado» en Sidrería Polo Norte

18.00h. Concierto de «Kinkis Gruñones + LWE» en Plaza Alfonso Camín.

19.30h. Concierto de «FL Covers» en Pates Arriba

20.00h.

Concierto de «Kanae» en Café Vaivén

Pulpería «Feli Villalba» de Lugo en Mooba Bar&Lounge

Concierto «SET-DJ’s» en Plaza Adaro

00.00h. Orquesta Paréntesis en el Parque Dorado

Candás

Concierto Felpeyu (Teatro Prendes) 01:30. Felpeyu es un grupo de música folk de Asturias y una de las grandes referencias en la música de la región.

Feria de las conservas (Puerto de Candás) de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. El Puerto de Candás acoge la XXXIII edición de la Feria Nacional de Conserva de Pescado, que supone un escaparate para las diferentes empresas conserveras.

Esta feria combina mercado y entretenimiento, con showcooking y talleres desarrollados por populares cocineros, además de actividades y espectáculos gratuitos para toda la familia.

Grado

Fiestas de Santiago y Santa Ana

Llanes

Fiesta de Santiago en Posada de Llanes

Cangas de Onís

Exposición Fotográfica Covadonga (Casa de la Cultura) Todo el día

La Casa de Cultura de Cangues d´Onís / Cangas de Onís acoge esta exposición que se enmarca en el programa de actividades para la Conmemoración del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga.

Exposición “Covadonga. 1300 Años creando camino” (Casa de la Cultura)

El Factor Prado (Museo de Bellas Artes). El Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo acoge esta exposición que recoge una selección cuantitativa y cualitativamente importante de los depósitos del Museo Nacional del Prado, que pretende mostrar el papel decisivo que la política de apoyo y refuerzo de nuestras colecciones por parte de la principal pinacoteca de nuestro país.