Carlos Magdalena: "Los nenúfares me dan una fuente inagotable de historia natural"

Han sido semanas bastante locas para el gijonés Carlos Magdalena, horticultor en Kew Gardens de Londres y uno de los autores principales del último gran descubrimiento de la botánica mundial. Con constancia y un gran equipo, tras años de investigación y de estudio, Magdalena y su grupo han descrito la tercera y más grande especie de nenúfares gigantes, ahora llamada "Victoria boliviana". Y han sacado a los botánicos del error que se arrastraba durante siglos por una mala caracterización.

Con hojas de 3,2 metros de diámetros capaces de sostener 80 kilos y flores de más de 30 centímetros, la "Victoria boliviana" se ha paseado magnífica por las páginas de los medios de comunicación de todo el mundo y con ella Magdalena, un gijonés que se convirtió en horticultor en la capital británica, que forma parte del grupo de científicos de uno de los grandes jardines del mundo y que reconoce que siente devoción por los nenúfares. "No sé qué me dan; me dan una fuente inagotable de historia natural, de descubrimientos y cosas fascinantes que me tienen siempre super pillado. Son muy ancestrales y son de las plantas con flores más antiguas que existen, pero eso no significa que no sean modernas. Este nenúfar, en concreto, se especió hace un millón de años, pero existe desde hace casi 300 millones de años, así que aunque son muy antiguas están evolucionando recientemente", explica el científico gijonés.

Magdalena asegura que "cualquier cosa relacionada con las plantas me obsesiona bastante", lo que quiere decir que una vez resuelto el misterio de la "Victoria boliviana" –siempre se la identificó como otra especie de Victoria– ya está metido en otras investigaciones botánicas. "Tengo varias pistas y sospecho que no va a tardar mucho hasta que publiquemos otro nenúfar gigante. El mundo de la botánica tiene un montón de descubrimientos y de estudios que hacer y la fuente es inagotable. El límite es el tiempo y los fondos, y sobre todo las colaboraciones con otra gente".

De su trabajo más reciente y mediático el gijonés está intentando recuperarse. "Me encuentro agotado; llevo mirando este tema de la ‘Victoria boliviana’ durante años, pero en los últimos tres meses tenía cero tiempo libre. Gran parte de toda esta investigación la hice en mi tiempo de ocio porque cuando eres el único loco que se da cuenta de algo, lo que te queda es trabajar a tu ritmo con tus amigos, como quien dice, e intentar poner cosas en común para plasmarlo en una especie de estudio preliminar. Luego, cuando ya nos metimos a escribir la publicación, con tantísimos autores y tanta información, el hándicap está en mantener una publicación que sea lógica, en la que todas las partes tengan coherencia, todo esté contrastado y hacer que no haya fallos es bastante complicado".

Pero el cansancio lo da por bueno siendo consciente, como es, "del hito histórico que esto tiene. A no ser que alguien me sorprenda, es seguro que este es el descubrimiento botánico del año, de la década o quizá de las últimas décadas. Para los fans de la botánica y la taxonomía esto no ocurría desde hace 200 años".

Cree que se puede convertir en un estudio de referencia y también en una guía "de cómo hacer botánica, utilizando distintas disciplinas, desde la taxonomía morfológica tracional de revisión de especímenes de herbarios, siguiendo por la revisión de ilustraciones botánicas, tecnología de análisis molecular, usando imágenes digitales geolocalizadas en distintas partes del planeta, lo que te permite tener demostración empírica y fotográfica de la existencia de esta planta en zonas donde no la teníamos controlada...Pero bueno, el tiempo juzgará la relevancia". Al menos, la relevancia actual parece clara.