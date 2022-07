Miguel Dongil: "El campo y la industria deben volver a explotarse mucho más"

Miguel Dongil, consultor internacional en República Dominicana y profesor de la Universidad Católica de Santo Domingo, es un hombre nostálgico: "Por naturaleza". Asturias "esconde toda mi niñez, protegida por los Picos de Europa. El verdor, la luz filtrada por las nubes y el olor a salitre impactan mi corazón. Asturias es un tesoro de emociones y cuando uno está lejos de ella se hace muy fuerte el sentido de pertenencia. Uno no es consciente de lo que tira la tierrina hasta que se aleja de ella".

Y los asturianos, ¿qué? "Somos tenaces, duros y no retrocedemos, para bien y para mal. Fue, es y será así. Tiene como positivo que somos un pueblo con una fuerte identidad y tiene como negativo que tendemos a ser anárquicos. No nos ponemos de acuerdo en nada que tenga que ver con el desarrollo y gobierno de nuestro terruño".

Aunque por motivos profesionales y académicos ha viajado varias veces fuera de España, a Europa y América, su primer gran periplo profesional internacional fue a República Dominicana, "un viaje que se me propuso por sorpresa. El Gobierno me seleccionó como profesional de alta capacidad para venir a contribuir como consultor internacional en la mejora del sistema educativo dominicano. Me llamaron para comunicarme mi selección a finales de julio de 2019 y que si aceptaba la propuesta debía incorporarme a mi destino a inicios de septiembre de ese año".

Haciendo uso de las enseñanzas de su abuelo materno Gonzalo, marino mercante que recorrió el mundo, no lo dudó e hizo los preparativos: "Sentí que el viaje era un reto profesional y personal: contribuir con mis conocimientos a la mejora del sistema educativo de un país y conocer y vivir en un lugar nuevo me pareció que era algo que debía vivir. No me arrepiento, en nada, de haber cruzado el Atlántico. Las vivencias, las gentes, los momentos y todo lo vivido no se pagan ni con todo el oro del mundo". Volvamos a Gonzalo: "Malagueño, marino mercante y aventurero, ha sido mi mayor escuela junto con mi padre, Miguel. En lo intrépido soy igual que mi abuelo, y en lo duro y sentimental soy igual que mi padre".

La sociedad dominicana "mira con cariño a los españoles, y especialmente a los asturianos, que tienen un peso específico en la realidad del país. En estos años he tenido el placer de tratar con lo más granado del ámbito cultural, artístico, intelectual y social del país. Me han hecho amar un país que fue históricamente un territorio leal a España. Con razón varios destacados españoles están radicados aquí. Por citar algunos, mis queridísimos Julio Iglesias y El Cigala".

Le ha impresionado vivir "en un lugar que es muy distinto a Asturias. Los dominicanos y los asturianos nos parecemos en que somos alegres, nos gusta comer y reunirnos. Pero en lo que respecta a la forma de vivir y el modo de entender la realidad, el paso del tiempo y el mundo, la cosa es diferente".

Inicialmente, lo que más marca es "adaptarte a una forma nueva de vivir: en República Dominicana el tiempo es algo que avanza lento, comparado con España, y uno tarda un tiempo en adaptar sus ritmos internos de funcionamiento para estar en sintonía y fluir dentro de la realidad. Luego te adaptas (te ‘aplatanas’, como se dice aquí) y ya vives con normalidad".

Por naturaleza es nostálgico y por naturaleza es estoico: "Asumo las circunstancias de la vida, que no puedo controlar, y me esfuerzo en todo aquello que comienzo. Si me siento cansado, no hago caso a esa sensación. Por lo demás, veo oportunidades y no veo encrucijadas. El principal reto que he tenido en mi trayectoria ha sido tener que lidiar con las percepciones propias de la condición humana. Si uno quiere ser bueno en algo y va consiguiendo sus metas, siempre generará sensaciones encontradas: te amarán y odiarán a partes iguales. Es una enseñanza que debe aprender todo el mundo, especialmente la gente joven. Eso es algo que uno no puede controlar y, en ocasiones, puede suponer un problema. A nivel personal, debo confesar que eso me trae absolutamente sin cuidado. Valoro mucho a la gente que es trabajadora, auténtica y sonríe a la vida".

Y si alguien quiere buscar su destino fuera, "que sea consciente de su potencial, se esfuerce en lo que haga y sea osado. La fortuna es amiga de los que se aventuran. Asturias tiene muchísimos ejemplos de excelentes personalidades y profesionales en todos los continentes".

Asturias se ve desde fuera "como un paraíso por sus paisajes naturales, sus gentes y su gastronomía. Eso es algo universalmente conocido. La ventaja de Asturias es que tiene mucho potencial económico sin explotar debido a que olvidamos hace años en lo que somos muy buenos. El campo y la industria deben volver a explotarse mucho más. Creo que no se hace por dos motivos: no somos conscientes de que ese es el camino y, por otro lado, a nivel institucional marcamos nuestras prioridades dependiendo de consignas internacionales y nacionales".

Debería Asturias tener "unos objetivos claros en lo que respecta a cuál debe ser el camino para potenciar el desarrollo de una región rica a nivel humano y a nivel de recursos naturales y apostar por ello". La innovación tecnológica "es la tendencia general y un eje prioritario, en la actualidad. Pero con el aprovechamiento del campo y la industria se podrá generar la reactivación que pondrá fin a todos los problemas: lograr la diversificación productiva, detener la migración y el envejecimiento poblacional".

Los asturianos de todos los tiempos que han emigrado "se han caracterizado por emprender, creando empresas de diversa índole que han tenido gran reconocimiento. El caso de República Dominicana es un gran ejemplo de país donde los asturianos han creado grandes empresas. Por ejemplo, el mayor empresario del país es Pepín Corripio, de padre y madre asturianos. Nació en Asturias y vino a muy temprana edad con sus padres. No hay nadie en el país que no conozca quién es y su trayectoria es muy reconocida. Me parece una gran persona y me ha dado buenos consejos personales, que nunca olvidaré. Emprender en todos los sectores de la economía es la lección aprendida que puede aplicarse al presente asturiano".