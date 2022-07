Mayte Velasco, la cajera que le pagó la compra de los bomberos forestales: "Me salió del alma"

Mayte Velasco ocupó este martes, como cada mañana, su puesto en la caja del supermercado Dia, en el centro de Zamora. En la cola, un grupo de clientes poco habitual: un grupo de brigadistas que combate los incendios de la provincia hace acopio de bebida y comida. Van a almorzar entre turno y turno entre las llamas. Llegaron con el mono y la cara negra, llenos de ceniza tras una larga jornada de 13 horas. Y a la cajera le salió del “alma” agradecer tanto esfuerzo: les pagó la exigua compra. Ayer, los brigadistas volvieron con flores para Mayte.

Agua, fruta, un poco de embutido y pan fueron lo que compraron para ese almuerzo antes de regresar a la labor del incendio. “Lo único que puedo hacer para ayudar es de esta manera”, dijo Mayte cuando los brigadistas se negaron a que ella pagara toda la comida.

Los brigadistas volvieron el miércoles 20 al supermercado para agradecerle a Mayte ese gesto que ha tenido con ellos y a despedirse. Al poco rato han vuelto junto con Agustín del Estal, un exbrigadista zamorano que le llevó una flor de parte de su hermana a modo de agradecimiento de parte de toda la “familia” que son esa brigada. Este gesto a representado a mucha gente y en Zamora “nos ha llegado a muchos corazones, porque esto no se ve todos los días”, aseguraba el exbrigadista zamorano.

También uno de los brigadistas le contó a su hermana, que vive en Canarias, el acto desinteresado que había tenido y le pidió que “la diera un abrazo de su parte” en forma de agradecimiento.

Mayte Velasco contaba con lagrimas en los ojos y con la voz temblando que ha sido un momento muy emotivo tanto por la flor, como por el agradecimiento desde el archipiélago canario por un humilde y altruista gesto de caridad.

Todo esto se ha acontecido debido a que un hombre que se encontraba en la fila de la caja en ese momento publicó esta historia en redes sociales. Él se ofreció después a pagarle esta compra altruista a la cajera porque a sus padres les habían desalojado, a lo que ella se negó porque era el único tipo de obra que podía hacer para ayudar. “No les he pagado la hipoteca, ha sido un almuerzo”, explicó Mayte. Ha de añadirse que el grupo de trabajadores del fuego comentaron que, aunque ya había partes controladas, la labor no había acabado. Siguen fuegos prendidos, hay que enfriar los restos para que no se reproduzcan y poder salvar así la parte del valle del Tera que aún sigue “viva”.

La falta de coordinación hace más complicadas las labores de extinción de los incendios zamoranos. En el resto del país también existen diferentes focos de fuegos, pero Zamora cuenta con el 60% de la superficie total quemada del país. “Nunca hemos valorado lo que teníamos, hasta que lo hemos perdido”, aseguró Mayte Velasco.

Los fuegos se apagan en las primeras horas del incendio y con todos los efectivos posibles, porque coordinados todos se puede hacer un trabajo “bestial”.

Para la Junta de “Castilladolid”, las provincias de León, Zamora y Salamanca no cuentan para nada, dicen los brigadistas. De los presupuestos interregionales, Valladolid se queda con la gran parte de los fondos, aun sin tener ningún tipo de fronteras, aquí la muestra del problema, explicó Agustín del Estal. Esto se asemeja al nivel informativo que se le está dando sobre este suceso a la provincia zamorana, frente a otras con muchas menos hectáreas devastadas.

Los eternos olvidados

Bomberos, brigadistas y demás voluntarios se están dejando la piel y la vida en estos incendios que lleva arrasadas entre 30 y 32 mil hectáreas y “no reciben” las ayudas necesarias para extinguirlo. “Quienes sufrimos las consecuencias de primera mano somos los ciudadanos, los evacuados de los pueblos y los trabajadores que luchan contra el incendio”, sostuvo Tinín del Estal. Son ellos lo que se desplazan para comprar el almuerzo o las cenas tras duras jornadas de trabajo en los incendios. “No los llames héroes, porque no llevan capa, llevan batefuegos”. Por esto, el gesto de esta cajera está siendo admirado y que lo cuenta entre lágrimas en los ojos impactada por esta situación.

Los montes hay que mantenerlos limpios y esto no se puede remediar ahora, tiene que venir de labores anteriores porque se podría haber evitado esta catástrofe natural que ha destrozado la mayoría de la vegetación y fauna de la provincia.