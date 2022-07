La nueva versión de "Solo pienso en ti" sonó "en bucle" en el centro de Mariluz y Antonio, pero "nos quedamos con la de Víctor Manuel"

El mundo está lleno de canciones que cuentan historias de amores imposibles, pero hay una en particular que rompió todos los esquemas de la sociedad cuando se estrenó en 1983. Se trata de « Solo pienso en ti», la canción de Víctor Manuel inspirada en una pareja con diversidad funcional, Mari Luz Castro y Antonio Roldán, que lucharon contra todos los prejuicios y barreras para conseguir tener una vida en pareja plena y normal. Esta canción se convirtió en el himno de amor para las personas con discapacidad. Hace unas semanas salió una nueva versión con motivo del 75 cumpleaños de Víctor Manuel interpretada por varios artistas actuales: «Amaral», Andrés Suárez, Dani Martín, Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Rozalén, Santi Balmes («Love of Lesbian») y «Sidonie».

Los protagonistas de la letra no tardaron en escuchar esta nueva versión, sin embargo «ellos dicen que se quedan con su Víctor Manuel», cuenta Antonio Salmoral, director de asistencia de PROMI, una fundación que integra y asiste a personas con diversidad funcional, donde residen Mari Luz y Antonio. Eso sí, para las generaciones más jóvenes esta nueva interpretación ha sido muy significativa, «ha acercado a los más jóvenes y no tan jóvenes que no conocían la canción, y ha ayudado a dar más visibilidad y provocar más sensibilización», cuenta Salmoral, quien destaca que «desde que ha salido la nueva versión no ha dejado de sonar por todo el centro, el día que salió para nosotros fue una fiesta, la pusimos en bucle todo el tiempo».

Se trata de una canción muy emotiva y especial para los artistas. Para Andrés Suárez, en concreto, «no existe una manera de amar tan bestial como la suya», y añade que siente «envida sana de ser capaz de describir el amor como Víctor Manuel lo hace. ¡Benditos sean los maestros como él!». Suárez considera un triunfo absoluto triunfo poder dar visibilidad «al amor en las personas a las que llaman diferentes».

La historia de esta pareja es única. Mari Luz y Antonio se conocieron en la residencia de PROMI en Cabra, Córdoba. Ella, tal y como cuenta la canción, sufre una discapacidad intelectual a raíz de un golpe el día de su nacimiento. En los versos de la canción se relata así: «su frente se quebró como el cristal /porque entre los dedos a su padre /como un pez se le escurrió». En el caso de él, su familia lo abandonó en un centro de personas discapacitadas porque su madre lo vio como «un castigo de Dios». Sus caminos se unieron y tras miradas apasionadas y paseos por el jardín su amor creció. Pese a que había mucha resistencia por parte de la iglesia para casarlos, el cura de Cabra se empeñó y lo consiguió. Tras el matrimonio la pareja protagonista se fue a vivir a un piso tutelado, donde pudieron tener más intimidad y formar una familia de tres hijos, todos ellos varones, que vivieron con ellos varios años hasta que la familia de Antonio, en concreto su hermana, se hizo cargo. La pareja continua junta y el año pasado celebraron sus «Bodas de oro», al cumplir medio siglo de casados.

Este matrimonio fue una revolución. «Ahora está más normalizado pero por aquel entonces que dos personas discapacitadas se amasen, accedieran a trabajos, se casasen y tuvieran hijos no estaba aceptado», dice Salmoral. Por suerte, los derechos para las personas con diversidad funcional han mejorado a nivel social y legal. «Continuamos necesitando el apoyo de la sociedad para conseguir una inclusión total. Aún queda un largo recorrido pero estamos en el camino adecuado. Ahora está el motor andando», cuenta esperanzado Salmoral, que recalca la importancia de las leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión social.