Cine y conciertos, el destino del bono cultural que más motiva a los asturianos

Si este año 2022 cumples dieciocho años, desde ayer puedes solicitar el bono cultural joven que el Ministerio de Cultura ha habilitado para que esta generación tenga una ayuda económica –de 400 euros– con la que puedan disfrutar de todos los ámbitos de la cultura y, de paso, ejerzan de impulsores del sector. Los jóvenes asturianos –algo menos de 8.000 pueden acceder a la ayuda– parecen tener claro que, dentro de lo que incluye el bono, les va a venir bien este dinero especialmente para poder ir más al cine y a conciertos. Todos los interesados pueden solicitarlo en la página web del Ministerio hasta el próximo 15 de octubre.

Mario Rodríguez, ovetense, considera que la iniciativa es muy buena porque "está todo cada vez más caro": "Hace falta fomentar este tipo de actividades entre los jóvenes, para que no las dejemos de lado". Ve especialmente importante la compra que va a permitir de los libros físicos, ya que observa que la gente de su edad apenas los compra, y esto puede contribuir a revitalizar ese sector. El también ovetense Iván González considera que es muy buena ayuda sobre todo para los que no disponen de ese dinero para gastarlo en este tipo de actividades. "Me quiero informar bien de todo lo que incluye para no desperdiciar nada y aprovechar bien el tiempo libre", comenta.

Algunos de estos jóvenes ya estaban al tanto de la existencia del bono y estaban pendientes de cuando salía para pedirlo. En cambio, Alejandra Rodríguez –que vive en La Fresneda– no conocía la iniciativa, y ahora le da la bienvenida. "Me parece fantástico que incluya el cine, porque desde hace unos años está muy caro y es muy buen plan para hacer con los amigos", comenta. Muchos coinciden en esa misma opinión sobre la gran pantalla. Pablo Vaquero, de Gijón, añade que "después de la pandemia se aprecia mucho más ir al cine", y Juan Jaquete, de Navia, incluye también que le gustaría ir más al teatro: "Gracias a este dinero extra espero poder hacerlo".

La otra gran beneficiada parece que va a ser la música. Conciertos, festivales y espectáculos son las actividades más nombradas por todos los jóvenes preguntados. "Me encanta ir de conciertos, vivir la música en directo es lo mejor, y también lo destinaría a comprar discos de mis cantantes y grupos favoritos", comenta la gijonesa Lidia Cabañas. "Ahora que han vuelto los conciertos y los festivales está bien tener esta ayuda para poder ir a los máximos posibles", expresa Iván González.

Los 400 euros están divididos en tres bloques de 200, 100 y 100 euros. El primer grupo es el de las artes en vivo, el segundo para productos culturales en soporte físico y el tercero para consumo digital. Dentro de este último grupo los jóvenes están encantados de que incluya suscripciones a plataformas musicales o de streaming: "Me viene genial ahora que empiezo la universidad y voy a tener trayectos largos, para matar el tiempo con ellas", comenta Pablo Vaquero. En este grupo también entran las suscripciones a prensa, que Lucía Cabaña piensa utilizar "para leer sobre todo las noticias del Sporting". Por tanto, múltiples y muy variadas opciones para potenciar la relación entre jóvenes y cultura.