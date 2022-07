Un concierto en "stories"

No había empezado todavía el primer concierto de Rosalía en Barcelona y algo se movió en el escenario para sobresalto del público. Un chico cruzó disimuladamente el lateral de la pista para coger posiciones, pero la multitud lo vio y, como si ya supieran que aquel tipo vestido de negro sería la estrella invitada de la noche, soltó un chillido al unísono. Ese hombre, operador de una steadycam (una cámara que permite captar muy bien el movimiento), sería a la postre parte indispensable del espectáculo que estaba a punto de empezar. En el escenario del Motomami World Tour solo hay sitio para la diva catalana, ocho bailarines y él. Es más: Rosalía llega a dar la espalda al público persiguiendo la cámara. Pero todo esto ¿por qué?

No es casualidad que las grandes pantallas que acompañan a la catalana sean verticales. Rosalía ha apostado por un concierto en formato stories (no hay que olvidar que presentó Motomami en un concierto emitido por TikTok). Más allá de la steadycam, en numerosas ocasiones la catalana y algunos de sus bailarines sostienen en su mano un artefacto que tiene una especie de cámara, como un móvil en modo selfi. Esa imagen es pinchada constantemente: primerísimos planos, subjetivos, imperfectos y naturales. Internet ha llegado al espectáculo en vivo.

Y las pantallas, esas en las que hoy en día se consume todo o casi todo, permiten enfocar los macroconciertos de manera distinta. Una vuelta de tuerca a los espectáculos de masas al igual que ha hecho C. Tangana, otro mastodonte de la misma generación, en la gira de su álbum "El madrileño", con la que el pasado jueves estuvo en Asturias. Si, al final, en un recinto como el del "Boombastic" en Llanera la inmensa mayoría del público mira a las pantallas, ambos han sublimado, cada uno a su manera, esa imagen. "Son artífices de un giro radical de la situación y de un cambio de época histórico en la música. Son los máximos representantes de una escena con personalidad punk que ha roto los moldes a la hora de crear, distribuir y mostrar su trabajo", ilustra sobre los artistas Sergio Caballero, codirector del festival Sónar y responsable de la imagen del mismo.

Los dos artistas tienen con ellos en el escenario a un operario de steadycam

C. Tangana lleva ocho cámaras de gira (252 metros cuadrados de pantalla led) y Rosalía mezcla hasta 14 señales de imagen. Los dos tienen encima del escenario la presencia de un operario de steadycam. "Te rompe la imagen estática. Se mueve con el artista y te enseña otra forma de jugar, te da movimiento y otro punto de vista", comenta Aleix Mateu, realizador y periodista especializado en música. "El uso de la steadycam de uno y de otro no tienen nada que ver. C. Tangana intenta meter al público dentro de una película, una película antigua, te coloca en otro sitio, y Rosalía es más bien lo contrario, quiere mostrarte el ahora mismo y resalta mucho su figura, su actuación", añade.

Si el del madrileño es un concierto coral, con multitud de músicos y figurantes pasando por ahí, el de la catalana está centrado en su figura gigante. No parece casualidad que él presente pantallas horizontales y ella, verticales. Es Rosalía y nada más: no hay invitados. "Me sentí como si estuviera viendo sus stories, tan cercana como se muestra por las redes", expone Janira Planes, directora de comunicación de Wuolah y especialista en cultura de internet, que estuvo en el concierto de la catalana del pasado sábado en Barcelona. "La influencia de internet se ve constantemente en los elementos visuales", ilustra.

Y no solo en la manera en la que se retransmite el concierto o lo visual está presente la cultura de internet, también en la manera de consumir el producto. "En el concierto me pareció que había mucho cambio brusco, estímulos constantes, canciones cortas, introdujo novedades... Y eso lo encuentro como algo muy de internet", opina Planes, que lo compara a "cuando haces scroll en TikTok y te encuentras un vídeo de relax, luego uno hiperpicado...".

Más ejemplos de cómo internet se ha introducido en una motomami. Hay poses exageradas, como cuando Rosalía masca chicle, que parecen ser pensadas ya para el meme posterior. Y, después, hay naturalidad e, incluso, intimidad, esa que se comparte también por las redes sociales. La realización del concierto permite ver cómo se desmaquilla, bebe agua o suda de lo lindo. Y todo eso se ve bien de cerca. Y en vertical, claro. "No te pierdes expresiones, emociones... Un concierto así gana mucho, ya que permite al artista ser cercano con el espectador", zanja Planes.