La sala de fiestas Bora Bora Ibiza ha anunciado a través de un comunicado su cierre definitivo el próximo 15 de octubre después de 40 años ininterrumpidos de funcionamiento en Platja d'en Bossa.

Bora Bora Ibiza aglutina un complejo de casi cien apartamentos con piscina, una beach club con doscientos metros lineales frente a la playa, una discoteca acristalada y varios locales comerciales y restaurantes. El local de ocio nocturno ha sido a lo largo de su trayectoria parte de la lista de los cien mejores clubs del mundo y por su cabina han pasado artistas de la talla de Marco Carola, Claptone, Erick Morillo, Fat Tony, Nic Fanciulli, David Morales, Smokin Jo, Todd Terry y Danny Tenaglia.

Fue en 1982 cuando Florentino Arzuaga ideó el que a la postre sería el primer restaurante en playa con música, luego rebautizados como beach clubs. Ubicado en Platja d´en Bossa, Bora Bora es parte de la historia musical y turística de las Pitiusas.

Para celebrar esta última temporada de Bora Bora la campaña 'The last chance to dance' incorpora los lunes el evento Sondela, los martes a Diego Miranda y amigos, los miércoles y sábados sesiones especiales de los dj residentes junto a Summer Rocks, Jambo Afrobeats y Forget the Club, los jueves Zoo Project junto a Urban Ritch Bitch, los viernes Privacy y los domingos Dance! capitaneado por Nic Fanciulli y con un elenco de artistas invitados.

El futuro de Bora Bora

El complejo con sus apartamentos, restaurantes, beach clubs, locales comerciales y discoteca ha anunciado que ésta será su última temporada, pero no ha desvelado aún en qué se transformará ese espacio de cara a la temporada de verano de 2023.

"Los actuales gestores lo anunciarán una vez concluya esta temporada", aseguran desde la sala de fiestas en la nota, aunque avanzan que "será un espacio dedicado a la restauración de calidad y al ocio diurno y nocturno, como hasta ahora, pero con una nueva denominación, una profunda transformación y sin duda con la impronta de uno de los grupos más importantes de ocio y restauración de la isla".

“La transformación integral del área de Platja d´en Bossa comenzó hace una década y el complejo Bora Bora, que desde hace 40 años ha sabido evolucionar para adaptarse a los tiempos, se suma a esta transformación que busca poner en valor la zona y atraer un turismo de calidad, sin perder la magia ibicenca y la esencia de un espacio donde todos hemos vivido momentos mágicos”, han comentado desde la dirección de Bora Bora sin desvelar nada más por el momento.

Historia

Florentino Arzuaga, el creador de Bora Bora, sintió en los 80 "esa atracción especial que la isla emana y en ella decidió instalar el primer beach club de Ibiza", han explicado en la nota, "novedad en aquel momento", donde "las mañanas se unían sin descanso con las tardes y éstas daban paso a eternas madrugadas, en una dinámica de diversión sin descanso durante las 24 horas del día y de la noche".

Bora Bora fue inaugurado en el verano de 1982, mientras la selección española de fútbol hacía aguas en su Mundial 82 de Naranjito que finalmente ganó la Italia de Paolo Rossi. Desde su inauguración, la sala de fiestas ofreció "la combinación exacta que buscan quienes visitan Ibiza, haciéndoles disfrutar de días de playas vírgenes con aguas cristalinas con restauración de calidad y fiestas en las que bailar con los pies descalzos sobre la arena de la playa. Con estos ingredientes y adaptándose a la evolución que marcan los tiempos ha alcanzado fama y reconocimiento mundial", han recordado desde la dirección del complejo.

"Con Bora Bora nacía, en paralelo, una Ibiza hedonista y transgresora, rebosante de optimismo y del estímulo creativo de los primeros djs", ha explicado desde la sala de fiestas, que han asegurado que "es ahí donde se originó el sonido balear y con él toda una cultura 'clubbing' que influye y está fuertemente arraigada generación tras generación".

"No existían las zonas VIP, ni los reservados, ni los teléfonos móviles. Y al dj aún podía uno acercarse a pedir una canción", han recordado desde Bora Bora, de una época en la que "el tanga, el topless y el desnudo completo eran, y son, la moda en la playa" y donde "los ibicencos se entregaban con devoción al visitante, lo daban todo. La isla era, y es, un lugar multicultural que acoge sin barreras ni prejuicios".