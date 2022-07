El último cartel del Ministerio de Igualdad, el cual reivindica que todos los cuerpos son válidos con un mensaje 'bodypositive' para romper con el estereotipo del físico de las mujeres ha sido denunciado por una joven que aparece en la fotografía.

Nyome Nicholas, una modelo que trabaja en Reino Unido con la agencia Nevs Model, ha anunciado desde su cuenta de que se estaba usando su imagen sin consentimiento y sin remuneración o aviso alguno.

En una publicación del Instagram de Nicholas, la joven ha contado que no se ha dado cuenta de que se estaba usando su imagen sin consentimiento hasta que la ha visto en otro medio de comunicación británico.

"Mi imagen está siendo usada por el Gobierno de España para hacer una campaña pero no me han avisado ni preguntado si podrían usarla", ha comentado en el pie de la publicación. "¡Muy buena idea, pero mala ejecución! ¡Podríais haber preguntado o al menos nombrarme en la fotografía!", ha reaccionado desde su cuenta.

"Es muy agotador tener que estar peleando constantemente para que me paguen por mi trabajo. ¿Estoy cansada, pueden las mujeres negras descansar?", afirmaba en otro 'post' de Instagram, horas después de la denuncia pública.

"Solo porque lo lleve bien no significa que sea fuerte. ¿No me merezco que ni me pregunten si pueden usar mi foto en una campaña del Gobierno de España? ¿No me merezco que me paguen por el uso de mi imagen?", ha expresado Nicholas.

El cartel

Si nos remontamos a la publicación original de la modelo, se puede diferenciar que la fotografía se ha modificado (el bikini es diferente y la posición del cuerpo también), pero la cara es la misma que en la foto principal de la modelo. Se trataría de una de las dos chicas que están sentadas en la parte lateral derecha del cartel de Igualdad.

Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. ¡El verano es para todas! #ElVeranoEsNuestro pic.twitter.com/oH09KGJkEn — Irene Montero (@IreneMontero) 27 de julio de 2022

Esta sería la fotografía original de la modelo, publicada en su Instagram, con otro bikini y otra posición: