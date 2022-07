El TSJA culpa a Educación por desatender a una alumna del Bachillerato Artístico con autismo

La Consejería de Educación no estableció las obligatorias pautas que ha de seguir el profesorado con las adaptaciones metodológicas necesarias que requería una menor diagnosticada con síndrome de Asperger. Es lo que sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que estima en parte el recurso presentado por la madre de una niña menor de edad, estudiante de la Escuela de Arte de Oviedo, contra la inactividad de la Consejería.

La sentencia da por acreditado que la hija de la demandante se matriculó en mayo de 2019 para el primer curso de Bachillerato artístico como alumna de necesidades educativas especiales y con necesidad de apoyo educativo: "Está diagnosticada de síndrome de Asperger y asociado al mismo presenta un síndrome ansioso, y/o ansioso-depresivo mal controlado con sintomatología fluctuante condicionado por su enfermedad base y tiene reconocida con un grado de discapacidad del 35%", reconocen los jueces.

En el informe psicopedagógico realizado el 20 de enero de 2017, "se dice que presenta buena capacidad cognitiva con un coeficiente intelectual en un límite superior dentro del rango de inteligencia normal, no obstante presenta dificultades en las relaciones sociales (...), por lo que precisa de un acompañamiento y seguimiento continuo por parte de un referente de centro y la intervención de la profesora de AL (Audición y Lenguaje) del centro para trabajar aspectos en torno a la comunicación, tales como literalidad del lenguaje y la expresión no verbal, además de prevenir dificultarles de comprensión y de mensajes. Requiere la intervención tutora, jefatura de estudios o la orientadora mediante los apoyos intensivos y las terapias correspondientes establecidas en los informes psicopedagógico y de escolarización". Es decir, que el propio informe psicopedagógico reconocía la necesidad de que la niña tuviera adaptaciones curriculares para que pudiera seguir estudiando en circunstancias favorables.

El Tribunal estima la petición de la demanda sobre el apoyo que debería haberle prestado la Consejería, "basada en la correlación conjunta y coherente de los hechos y las obligaciones legales que imponen una atención individualizada a cada uno de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales como regla general, en razón de sus propias necesidades específicas y la educación inclusiva".

Pero el TSJA desestima la primera petición de los portavoces de la familia respecto a que debería haber sido obligación de la Consejería dotar a la Escuela de Arte de Oviedo de un departamento de Orientación. Entiende el Tribunal que estos centros están excluidos de contar con dicho equipo. Según el abogado Borja Álvarez, la sentencia llega tarde: "Nuestra clienta ha acabado sus estudios sola, con el doble de esfuerzo, sin ningún tipo de apoyo, con todos los obstáculos del mundo".

La sensación es, en su opinión, agridulce. Pese a que sí que supone un tirón de orejas para la Consejería de Educación por no haber puesto medios para ayudar a una alumna con necesidades educativas especiales, "la sentencia no aprecia la existencia de desigualdad entre el alumnado que cursa sus estudios en un instituto ordinario y los que deciden cursar estudios de bachillerato artístico en centros especializados, entendiendo que la falta de recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales en dichos centros especializados no supone ninguna vulneración de sus derechos".