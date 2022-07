Todos los cuerpos de las mujeres son cuerpos de playa, dice el Ministerio de Igualdad de España en un campaña recién presentada en la que invita a las mujeres a deshacerse de sus complejos y disfrutar del verano "cómo, dónde y con quién" quieran.

La bienvenida a la campaña se la daban desde el Gobierno con una declaración de intenciones: "Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos", escribieron en un tuit, seguido de una imagen que muestra a un grupo de mujeres con diferentes edades, etnias y tipos de cuerpo: con obesidad, amputaciones, sin depilar, con celulitis... Y la jaleó la Ministra de Igualdad, Irene Montero: "Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza".

La campaña es una crítica a los prejuicios que se lanzan desde anuncios unívocos y con cuerpos de playa perfectos, que tienden a presentar modelos con poca ropa y alientan a las mujeres a luchar por un cuerpo de bikini impecable. La imagen incluye a una mujer en topless con una cicatriz de mastectomía, celulitis y otras características que normalmente son borradas de la publicidad.

La campaña se creó junto con el Observatorio de la Imagen de la Mujer, institución fundada en 1994 que se encarga de recibir denuncias ciudadanas sobre estereotipos sexistas en los medios. Sin embargo, poco han tardado en ponerle pegas. Y, en este caso, un ataque con el que no se contaba. Una modelo británica ha criticado que se haya usado su imagen sin ni siquiera contactar con ella. "Me acaban de enviar esto... mi imagen está siendo utilizada por el gobierno español en una campaña pero no han utilizado para pedir mi imagen o parecido! ¡Gran idea pero mala ejecución! Pidan mi imagen, ¡podrían haberme etiquetado al menos!". Nyome Nicholas-Williams, como se llama la modelo curvy, ha logrado hacer oír su voz y varios medios británicos y españoles ya han puesto su cara al póster español. "¡Ya es la segunda vez que me pasa esto! Sucedió en 2020 cuando un ilustrador utilizó mi imagen para vender productos. El caso es que nunca diría que no si es por una buena causa pero vamos, que me pide permiso. ¡Esto es muy frustrante!", añadió en un post de su cuenta de Instagram. En otro dejaba caer que no sólo deberían haberle pedido permiso sino, también, pagarle por una campaña en la que el Ministerio invirtió 85.000 euros. "¡Que lo lleve bien no significa que no sea pesado! ¿No merezco que me pregunten siquiera si se puede utilizar mi imagen para una campaña del gobierno español? ¿No merezco que me paguen por el uso de dicha imagen?".