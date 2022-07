Ramón Camblor: "Tenemos que mejorar la ‘venta’ de nuestra tierra en el exterior"

La moviola vital de Ramón Camblor, director general de contenidos audiovisuales de TeleMadrid, le teletransporta a "una Asturias alegre, con vida. Se cantaba en los chigres, una señal inequívoca de felicidad. De pequeño vivía en Sama de Langreo y recuerdo las copiosas nevadas que caían en invierno. Cierro los ojos y me veo jugando a las canicas, al fútbol, a la peonza, coleccionando chapas de botellas...; pero, por encima de todo, me veo cogido de la mano de mi padre yendo a ver al Sporting. Todavía recuerdo el gol de Jaime al Milán. ¡Qué rápido pasa la vida! El olor a lumbre me traslada a la cocina de carbón que había en mi casa, y el de castañas asadas me evoca tardes de domingo escuchando los partidos de fútbol en la radio. También tengo grabada la imagen de río Nalón totalmente negro a su paso por Sama".

Episodio 1: Viajes que cambian una vida. "Mi primer viaje como estudiante fue en 1989 a una pequeña ciudad galesa llamada Monmouth. Fue un intercambio que organizó mi instituto con un colegio británico. Un año después estuve en el estado de Nueva York, en la casa de los que, hoy en día, denomino como mi familia americana. De ese viaje guardo recuerdos imborrables, uno de ellos es la visita a las cataratas del Niágara. Mi estancia en Estados Unidos fue una experiencia única, me permitió mejorar mi inglés, conocer a gente con una cultura diferente y me convirtió en una persona más independiente. Mi primer viaje profesional fue a Bruselas, fui uno de los enviados especiales de RTVE al Eurojunior".

Episodio 2: Un futuro audiovisual. "Nuestra región es una cantera inagotable de excelentes profesionales en el sector audiovisual. Me consta, por otro lado, que la RTPA está realizando una gran labor. El futuro pasa por mantener lo que tenemos, crear equipos sólidos, incrementar la inversión y diseñar una estrategia con unos objetivos claros".

Episodio 3: La morriña, en primer plano. "Por la familia, sin ningún tipo de duda. Mi mujer también es asturiana y vamos varias veces al año. Embarazada de más de ocho meses, se fue a Avilés para que nuestra hija Paula fuera asturiana. Con su hermano Beltrán no nos dio tiempo. Acabamos de estar los cuatro de vacaciones en Llanes. Cada visita al Principado es un chute de energía. Se me pone la carne de gallina cada vez que escucho a Víctor Manuel cantando ‘Asturias’".

Episodio 4: Obstáculos en la vida. "El único obstáculo fue encontrar la estabilidad laboral. Tardó, pero llegó. Soy muy afortunado, hago algo que me apasiona, me pagan por ello y además he tenido la suerte de asumir puestos de responsabilidad. Eso sí, trabajo para vivir, disfruto ejerciendo mi profesión, pero no vivo para trabajar".

Episodio 5: Pros y contras del Principado. "Lo bonita que es nuestra tierra y lo bien que se come son las primeras características con las que describen Asturias la gente que la visita. El turismo es un filón para nuestra región, está llamado a ser una pieza clave en nuestra economía. Playas, montañas, pueblos marineros, aldeas de ensueño, acantilados, oferta cultural interesante, una gastronomía fabulosa, multitud de rutas para hacer en bici o andando... Pocos sitios pueden ofrecer tanto y ninguno tiene el don de gentes que tenemos los asturianos. En cuanto a carencias, y sin quitar el foco del turismo, tenemos que mejorar la ‘venta’ de nuestra tierra en el exterior y, por supuesto, las comunicaciones. A modo de ejemplo, han pasado tres décadas de la inauguración del AVE Madrid-Sevilla y todavía no llega a Asturias".

Episodio 6: Los pilares del éxito: "En Madrid he aprendido que el que quiere puede. Si luchas, los sueños se cumplen. Es fundamental creer en uno mismo".

Episodio 7: Lo que hay que pedir a los políticos: "Diálogo. Los ciudadanos queremos que nuestros políticos dialoguen entre ellos y que lleguen a acuerdos. No nos gustan la crispación y el enfrentamiento".

Episodio 8: Consejo a los que quieran salir al mundo. "Que no tengan miedo a salir de Asturias. En Madrid, sin ir más lejos, la colonia de asturianos es muy numerosa. Yo vine a Madrid porque era el lugar en el que había más oportunidades laborales y no me arrepiento, pero en mi cabeza siempre está la idea de volver al sitio en el que nací. Ojalá".

Episodio 9: El día que Kiko Rivera... "A lo largo de mi carrera profesional he ejercido como periodista de sucesos, deportes, información local y crónica rosa. Es, precisamente, en la prensa del corazón donde he vivido momentos divertidos. Corría el año 2005 y Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, tenía un nuevo amor. Me desplacé al restaurante Cantora, famoso por el pollo a la Pantoja, para intentar entrevistarlo. Entré en el local, me presenté y le dije que me gustaría hacerle tres o cuatro preguntas sencillitas. Accedió sin dudarlo. Me invitó a una caña de cerveza y me pidió que le esperara mientras iba al aseo. A los dos minutos, escucho el ruido atronador de una moto que sale a toda velocidad del recinto. Era Kiko Rivera, había sido mucho más listo que yo".

Episodio 10: El beso de Ana Obregón. "En otra ocasión, entrevisté a Ana Obregón en uno de los hoteles más famosos de Madrid. Al terminar el encuentro, nos dimos dos besos de despedida antes de subirnos al coche. Al día siguiente, estaba comiendo en mi casa de Oviedo junto a mi mujer, Mónica. Encendemos la tele y, antes de irse a publicidad, el programa ‘Aquí hay tomate’ mete las imágenes en las que me despido de Ana. Una voz en off dice: ‘¿Quién es ese chico al que besa Ana Obregón?’. Me atraganté con los macarrones. ¡Menos mal que Mónica sabía todo lo ocurrido!".

Episodio 11: Hablando con un grande. "Si me tengo que quedar con una entrevista entre todas las que he hecho, esa sería, sin duda, la de Paquito Fernández Ochoa. Fue la última que concedió antes de su muerte. Estaba débil, con muchos dolores, sufría. Sin embargo, nunca perdió la sonrisa. Me marcó su actitud ante la enfermedad. Un grande entre los grandes".

Epílogo: Aviso a navegantes. "De los errores siempre se aprende, pero eso no significa que no nos volvamos a equivocar".