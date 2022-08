El tesoro musical de Quirós ya tiene quien lo escriba

La tesis "La música en el concejo de Quirós" del doctor en Musicología Luis Francisco Álvarez Pola ha sido calificada como sobresaliente cum laude y propuesta a Premio Extraordinario. Álvarez Pola (Bárzana, 1994) es gaitero, pianista, acordeonista, cantor de misas de gaita... Sus últimos espectáculos y grabaciones han sido acompañando a los artistas Anabel Santiago, Héctor Braga y Odón del Paganéu, entre otros. Actualmente desarrolla un archivo de la música asturiana con una colección de partituras antiguas, discos de pizarra y vinilo, y fotografías vinculadas con la música y los músicos de Asturias. También es presidente de la Asociación Folclórica y Cultural Teixo–Manolo Quirós, que auspicia la Escuela de Música Tradicional de Quirós y la Banda de Gaita Teixo–Manolo Quirós, que dirige.

Álvarez Pola eligió el tema de sus tesis por "la vinculación y tradición musical de nuestra familia con el concejo, el desarrollo del oficio de músico en el mismo, una marcada sensibilidad por el estudio de la música asturiana desde la Musicología y la escasez de estudios sobre el tema. Fueron cuatro años de dedicación exclusiva a esta investigación, que desarrollé dentro del programa de doctorado de Historia del Arte y Musicología, en la Universidad de Oviedo, bajo la dirección del doctor José Antonio Gómez Rodríguez. No obstante, hace ya una década que di comienzo a las labores de recopilación de testimonios pertenecientes a la tradición oral quirosana. Muchos de los entonces recogidos hoy ya serían imposibles de documentar ya que, lamentablemente, una parte importante de los informantes ya no están con nosotros". Una gran parte de su trabajo está basada en las fuentes orales, "en su mayoría personas que sobrepasan los ochenta y noventa años. La pandemia ha determinado en algunos casos su acceso, a veces solucionado mediante las nuevas tecnologías, pero me siento especialmente satisfecho de haber conseguido que muchos de ellos sean ya imperecederos en el tiempo gracias a las grabaciones y transcripciones en texto y partitura de sus valiosos y entrañables testimonios. También me siento feliz de haber puesto en valor la labor de aquellos músicos, muchos de ellos olvidados, cuya principal misión fue, sencillamente, hacer felices a los demás. Como bien lo definió la esposa de uno de nuestros biografiados, se trató de dar voz a ‘los músicos de la humildad’".

Son 1.468 páginas, nada menos: "Es una tesis doctoral ‘a la antigua’, de las que ya no se hacen. Pero hay otros números que dicen más: 172 biografías de músicos, 482 piezas de la tradición oral recogidas y transcritas en texto y partitura, 56 obras de composición, un estudio de 35 instrumentos, la historia de 27 formaciones musicales, el testimonio de 16 establecimientos con actividad musical y una revisión del panorama musical del concejo tomando fuentes de finales del siglo XVIII que nos permiten señalar al menos 8 eventos musicales de destacada relevancia".

El trabajo de campo se desarrolló por todas las parroquias quirosanas y, "debido a la dispersión de muchos quirosanos a causa del éxodo rural, también tuve que recurrir al testimonio de algunos residentes en diferentes puntos de la geografía nacional. Cabe destacar la consulta que hemos realizado de numerosas fuentes bibliográficas, archivos públicos, colecciones privadas y un vaciado de prensa histórica que supera con creces los quinientos artículos en referencia a Quirós y su día a día. Quiero aprovechar para agradecer la impagable colaboración de los músicos y sus familiares; sin su ayuda y su testimonio este trabajo hubiera sido imposible".

El quirosano es consciente "del valor transversal de la música en la sociedad, prueba de ello es la reciente medalla de oro del concejo concedida a la Asociación Folclórica y Cultural Teixo–Manolo Quirós, que auspicia a la escuela de música tradicional y a la banda de gaitas del concejo. Confiamos en que este trabajo ayude a los quirosanos a conocer mejor su propia historia musical y sentirla como un recurso de gran valor. Este trabajo también pretende que los habitantes del concejo conozcan los éxitos alcanzados por algunos de sus músicos, tanto a nivel nacional como internacional, y que hoy en día son absolutamente desconocidos para los propios quirosanos".

La llegada de la minería y siderurgia, apunta el autor, "desarrolló desde mediados de siglo XIX hasta los años sesenta del pasado siglo una realidad sorprendente. Conocemos mejor la historia medieval de nuestro concejo, gracias a la tesis de la doctora quirosana María Belén González Collado, que lo que ha sucedido en los últimos siglos. No obstante, nuestra tesis también descubre numerosas cuestiones muy interesantes e inéditas de la historia del concejo de Quirós".

Quirós cuenta con un folclore "perfectamente enmarcado en el área cultural que le rodea. Sin embargo, deberían de ser más los estudios sobre la música asturiana enfocados desde nuestra disciplina que permitan analizar estos rasgos con mayor exhaustividad y metodologías comunes. Veríamos entonces que muchas de las hasta ahora consideradas como excepciones responden a realidades que superan los márgenes estudiados. En Quirós destacaría la importancia de la misa de gaita, hoy un Bien de Interés Cultural declarado por la Unesco, y en el pasado un género promovido por el clero quirosano incluso en tiempos en los que fue totalmente prohibida. Gracias a este hecho, aún alcancé a poder documentarla en la tradición oral con sus últimos conocedores nonagenarios".

¿Figuras imprescindibles? "Todos son y fueron importantes y cumplieron su función, tanto el gaitero que acompañaba la procesión, como la panderetera que animaba el baile debajo de un hórreo. Este trabajo trata de ser también un reconocimiento y homenaje a todos ellos. Sin duda ha habido figuras con una mayor proyección. El gaitero Manolo Quirós (Ricao, 1949–Oviedo, 2001) y la cantante de asturianada Diamantina Rodríguez Argüelles (Vil.laxime, 1920–Noreña, 2021) son ampliamente conocidos en Quirós. Sin embargo, no así la trayectoria de músicos tan relevantes como el bajista y líder de ‘Los Cuervos’ Laurentino García (Las Agüeras, 1946), que compartió escenarios con Charles Aznavour, Demis Roussos o ‘The Who’, entre otros. Igualmente, el director Leopoldo Prada Martínez (Rano, 1907–Oviedo, 1993) es una de las figuras más importantes de la historia coral asturiana. Otro músico que destacar sería Antonio Ortiz Torres Pardo (Espejo, Córdoba, hacia 1855–Arroxo, 1901), director y fundador del Orfeón Obrero de Trubia, que residió y falleció en Quirós, y de quien se da la circunstancia que es hermano del tatarabuelo de la Reina Letizia".

A nivel quirosano, afirma, "aún se puede seguir profundizando mucho más en su historia musical. Por ejemplo, uno de mis empeños es llegar a rescatar la ‘Misa de Alba’ o ‘Misa de Quirós’, compuesta por Eduardo Martínez Torner y estrenada en 1915 en las voces del Orfeón Ovetense. Con ella alcanzó algunos de sus mayores éxitos sobre los escenarios asturianos y a ella le dedicó un programa en la BBC londinense durante su exilio".

Esta investigación ha sido posible "gracias al apoyo familiar, al de nuestro director José Antonio Gómez Rodríguez y a una infatigable resistencia ante todas las adversidades que pudieron surgir en el camino. Prueba de ello, es que Asturias carece de un centro de documentación y difusión de la música asturiana, lejos del ejemplo de otras autonomías. Es muy necesario canalizar estas iniciativas, descubrir talentos y proporcionarles los medios para que desarrollen trabajos que redunden en el conocimiento y puesta en valor de nuestra música y del legado de los músicos asturianos. Reabrir y garantizar la continuidad del Archivo de Música de Asturias y darle un sentido dinámico y transversal creo es una deuda del Principado de Asturias con la cultura y todos los asturianos".