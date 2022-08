La Universidad de Oviedo busca tiburones en el mar de Alborán

Hasta 73 especies diferentes de tiburones y rayas –los vertebrados más amenazados del planeta– viven en el Mediterráneo. Más de la mitad están en peligro y casi la tercera parte están en vías de extinción. La presión pesquera, las capturas no intencionadas y la degradación de sus hábitats son sus mayores amenazas. Y de todos estos pesares no se libra el mar de Alborán, la parte más occidental del Mediterráneo, que ha albergado históricamente una gran presencia lo mismo de rayas que de tiburones, pero que en las últimas décadas ha visto disminuir de forma drástica a escala local sus poblaciones.

De estos peligros se hacían eco hace solo unos días las ONG conservacionistas Greenpeace y WWF (World Wildlife Fund), al tiempo que contaban que han puesto en marcha un proyecto de conservación que primero necesita mejorar el conocimiento que hay a día de hoy de las especies de tiburones y rayas que habitan las aguas del mar de Alborán y de la Región de Murcia.

Y en ese conocimiento va a contribuir la Universidad de Oviedo. Lo hará a partir de septiembre, en el marco de un proyecto incluido en el "Santander for the Seas" de la Fundación Banco Santander, en el que se van a involucrar también otras instituciones científicas y ONG. Cuentan los promotores que la idea es emplear técnicas innovadoras, como la colocación de transmisores satelitales a tiburones o la recogida de muestras de agua para analizar el ADN ambiental, y también realizar marcajes experimentales con marcas visuales de pequeños tiburones y rayas de zonas costeras.

La idea clave es obtener información de la presencia de rayas y tiburones y mejorar el conocimiento de sus rutas migratorias en el caso de las especies pelágicas.

"Lo que vamos a hacer es aplicar las técnicas que utilizamos de ADN ambiental en muestras de agua y de sedimentos de la zona para poder caracterizar las especies de tiburones y de rayas que hay. Y además hacer estudios de trazabilidad genética. Porque muchas veces, cuando se desembarcan estos animales, es difícil identificar exactamente la especie. Así podríamos comprobar si es una especie que está protegida o no", explica Yaisel Borrell, experto en genética y miembro del Aula de Investigación sobre Recursos Naturales (Arena) de la Universidad de Oviedo, el grupo que va a protagonizar una parte del estudio. Aún no han empezado con el trabajo, explican, ya que "la idea es hacerlo ahora en septiembre", tras una recogida previa de muestras que se hará entre "este mes de agosto y septiembre".

Cuenta Yaisel Borrell que de esas muestras de agua y sedimentos que se toman en la zona de interés "extraemos el ADN ambiental, que es el que dejan las especies en el agua y en los sedimentos. A partir de ahí, si eres capaz de obtener ese ADN, puedes identificar las especies mediante un procedimiento de amplificación; ya lo hemos hecho en el puerto de Gijón y tenemos varios artículos haciendo uso de esas técnicas", expone.

Precisamente esa experiencia fue la que llevó a la ONG WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) hasta ellos. Explica Yaisel Borrell que se va a hacer un muestreo espacial y temporal para "seleccionar zonas específicas en toda la zona del mar de Alborán. Lo que hacemos es que se tiran unas botellas a través de la trayectoria de los barcos y se recogen, aproximadamente, entre 3 y 5 litros de agua; en las zonas costeras se pueden coger sedimentos y también agua".

Será una de las primeras experiencias de identificación de tiburones y rayas que hagan los especialistas del grupo Arena de Asturias, ya que hasta ahora el equipo venía aplicado estas técnicas, sobre todo, en especies invasoras. Pero no solo. "Estamos ahora mismo haciendo ese trabajo de ADN ambiental para caracterizar las poblaciones de pulpos", cuenta Borrell.

Sobre lo que esperan encontrar en el mar de Alborán, Borrell no quiere adelantarse. "Estas técnicas que usamos sirven para actualizar un inventario. Hay muchas especies que se piensa que están en esas aguas, pero igual ya no; no se sabe lo que ocurre realmente porque, como bien explican los promotores de la investigación, ha habido muchos problemas de conservación". Lo que sí que certifica este experto en genética son las bondades de unas técnicas ambientales que son especialmente interesantes porque "no son intrusivas; tú no tienes ni que ver a los tiburones, ni pescarlos, ni hacerles nada. Tú trabajas con las células que ellos dejan en el agua y que se depositan en los sedimentos, y a partir de ahí extraes el ADN".