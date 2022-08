Un campus abierto para lo imprescindible

Quien pase estos días por el campus de El Cristo, lo más probable es que no se cruce con nadie. Las facultades han echado el cierre por orden del equipo rectoral, como medida drástica para intentar reducir el incesable gasto energético. Desde el pasado lunes 1 de agosto hasta el próximo día 15 se ha decretado que las instalaciones de la Universidad de Oviedo no abran para ahorrar y que la factura de la luz no sea tan elevada. Son vacaciones obligatorias esta quincena para prácticamente todo su personal. La misma medida se ha tomado en muchos campus de España.

Pero como en cualquier contexto, y más en una institución tan amplia como una universidad, hay excepciones a la regla. En este caso, una de ellas son las investigaciones científicas y algunos proyectos de laboratorio que se desarrollan precisamente en las inmediaciones del Cristo. Porque, según afirman los propios implicados, "hay investigaciones que no entienden de cierres ni de vacaciones".

Esas calles que durante el curso tienen tanta vida y movimiento, ahora son un auténtico desierto, solo interrumpido por los pocos trabajadores que siguen teniendo acceso. Lo hacen mediante servicios mínimos –una persona por cada proyecto– y tras haber solicitado el permiso correspondiente para poder acceder estos días: "Se ha tenido que explicar que la investigación no puede quedar abandonada tantos días, pero no ha habido problemas para tener el permiso, porque no puede ser de otra manera en algunos casos", cuenta uno de los implicados. Acuden en su horario de trabajo de siempre, pero todo es muy diferente a cualquier jornada en otra época del año. "Se nota el cierre en que el edificio está muy vacío, que hay mucha calma o que no hay casi coches en el aparcamiento", relata otro de los trabajadores que son una excepción estos días en el campus. Desde la Universidad les han dado instrucciones para reducir el gasto, como tener encendidas las menos luces posibles, que solo estén encendidas las máquinas que sean estrictamente necesarias o que no se enchufen ventiladores u otros aparatos a la corriente.

En esta situación excepcional siguen activos principalmente el edificio Severo Ochoa (el que alberga los servicios científico técnicos), el edificio Santiago Gascón (con el laboratorio de Bioquímica) y la Facultad de Medicina. También el bioterio, ya que no se pueden dejar desatendidos a los animales que se encuentran allí. "Hay que alimentar a los animales, vigilar cultivos de bacterias que pueden estropearse si no se revisan a diario, y también hay máquinas que no pueden dejar de funcionar", explica uno de los investigadores.

Y así serán los días en el Cristo hasta el 16 de agosto, cuando las facultades volverán a abrir sus Secretarías en horario de mañanas (de 8.30 a 14.00 horas). Hasta entonces, personal de cada facultad resuelven telefónicamente las dudas que puedan surgir a los alumnos durante el periodo de matriculación.