El cántabro Álvaro Martínez Bueno (Torrelavega, 1982) ha sido galardonado con el premio "Eisner" 2022, también conocido como el "Óscar" del cómic. Se le otorga a la mejor serie nueva por la serie "The nice house on the lake", escrita por James Tynion IV y publicada por el sello Black Label de DC Comics. El premio destaca el talento de Martínez Bueno en la miniserie de terror y ciencia ficción contemporánea. El autor ha creado desde cero un universo de ciencia ficción inspirado en muchos de los temores que han afectado a la sociedad durante los últimos tiempos de pandemia.