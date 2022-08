Botamos unha familia da terraza por comentarios xenófobos cara un compañeiro?

Botamos.



O Moha merece todo o respecto, coma os demais.



Perdemos 13,70 €? Non.



E cando Xefe recolleu as bebidas da mesa do impresentable, sen erguer a voz nin unha vez, as mesas do redor aplaudiron.