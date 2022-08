El artista madrileño Dani Martín colapsó anoche "Gijón Life" con la presencia de fieles seguidores llegados de todas partes del Principado y varias localizaciones de España. El que fuera vocalista de El Canto del Loco deleitó a los miles de asistentes que acudieron al escenario situado en la explanada de Marina Civil con sus temas más populares. Incluso propuso a los espectadores que gritaran al unísono un "¡Puxa Asturies!" –correspondido, como no podría ser de otra manera– debido a las raíces asturianas de su abuelo paterno, natural de Tineo. A pesar de que el concierto comenzó en torno a las 22.15 horas y que las puertas se abrieron a las 20.30 horas, hubo quienes comenzaron a hacer cola hacia las seis de la mañana para lograr un hueco en la primera fila.

Todos los asistentes coreaban las canciones entonadas por Martín al tiempo que las linternas de los teléfonos móviles brillaban y ondeaban de lado a lado al ritmo de las melodías. De niños a adultos, nadie quiso perderse el concierto del vocalista, que según varios operarios fue el artista que más entradas vendió en el festival gijonés.

Y ahora, pasados unos días, el artista madrileño ha colgado en sus redes un vídeo hecho por su equipo en el que se puede ver lo grandioso que fue el show. Miles de personas se congregaron en el recinto gijonés para disfrutar de la estrella a la que un día no dejaban entrar al garito con aquellas zapatillas. En especial, Martín quiso agradecer a todo su equipo la pasión y dedicación por su trabajo; y al "Churri", Daniel Ramírez, "el mejor, dicho por todo el rock and roll". "Me siento muy orgulloso del equipo humano que forma esta gira. Somos más de 50 personas y cada uno lleva a cabo su función con mucho amor. Gracias, compañero, por tus formas, educación y talento. Viva este staff. Gracias, Xixón, por una noche mágica ayer, que una vez más pudimos disfrutar gracias a todos y todas las que están al frente de esta embarcación. Puxa Asturies", indicó el cantante en su cuenta de Instagram.