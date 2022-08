Pedro González: "Quiero que la sociedad sepa la verdad de lo que fue ETA durante cinco décadas"

"Con este libro intento que la sociedad española sepa la verdad de lo que fue durante algo más de cinco décadas el terrorismo de ETA. Nadie tiene derecho a borrar de un día para otro estos hechos, después de derramar tanta sangre y causar tanto dolor". Lo dijo ayer en Cangas de Onís Pedro González en la presentación de su libro "ETA la doble pena de las víctimas olvido e impunidad". Una presentación que tuvo lugar durante la tarde, en la Casa de la Cultura de Cangas de Onís, ante más de medio centenar de personas entre las que se encontraba el alcalde, José Manuel González Castro.

El autor, exmiembro de la Guardia Civil, natural de Gamonéu de Onís, se mostró visiblemente emocionado durante el transcurso del acto. "ETA, además de matar, manipulaba el lenguaje. No hablaba de asesinato: decía ejecución. No hablaba de secuestro: decía retención. No hablaba de extorsión a los empresarios: decía impuesto revolucionario. De ahí que sea importante relatar los hechos tal como fueron, utilizando el lenguaje real y veraz. Por eso reclamo justicia, verdad, memoria y dignidad", aseveró el autor de un libro muy documentado que recoge una parte importante de la historia de España en más de 400 páginas.

Además del autor, intervino en el acto Joaquín Echeverría, padre del conocido como "héroe del monopatín", Ignacio Echeverría, asesinado en Londres cuando intentaba ayudar a unos viandantes que estaban siendo víctimas de un ataque terrorista, y cuya familia tiene raíces en el oriente asturiano. Echeverría es autor del prólogo del libro, de ahí su presencia. La presentación, por su parte, corrió a cargo de Ángel Lueje Corral.

Al finalizar la presentación Pedro González firmó un buen número de ejemplares, todos con dedicatoria. "Yo no soy escritor. Mi libro no es una novela más a menos amena. Pretendo, únicamente, que sea un testimonio para las generaciones que nos siguen y que el sacrificio y el sufrimiento de tantas víctimas inocentes no haya sido en vano", sentenciaba.

En el libro se recogen las vivencias de un guardia civil (el propio Pedro González González) que sufrió el acoso de ETA, el peligro en el que estuvo su vida y la angustia de ver cómo iban cayendo asesinados por la banda terrorista sus compañeros y otras personas de bien, en las que los separatistas ponían la diana para ser asesinados.