Agenda para este fin de semana: todos los planes de los que puedes disfrutar en Asturias

El cielo nublado no es una excusa para disfrutar de las actividades y fiestas que tienen lugar en el Principado durante el fin de semana. Aquí van las actividades de las que podrás disfrutar ya sea en interiores o exteriores.

Viernes 29

Oviedo

Festival "Kuivi".

Concierto Aphonnic + Dr Nekro (Antiguo Huca) 20:00

Exposición Artea (Antiguo Huca) 22:00

Ciclo "Tiempos Nuevos". Concierto Tarta Relena + Vialdela (Universidad de Oviedo) 20:00

Exposición “Covadonga. Una Batalla Historiográfica”. (Biblioteca de Asturias en Oviedo) De 08:30 a 20:45 horas. La Biblioteca de Asturias en Oviedo acoge esta exposición que se enmarca en el programa de actividades para la Conmemoración del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga.

El Factor Prado (Museo de Bellas Artes). El Museo recoge obras del Prado para reconocer la importancia de las colecciones asturianas a la cultura.

Actividades de agosto en el Museo de Bellas Artes. Visita guiada Obras maestras del Museo de Bellas Artes de Asturias. 18:00

Concierto Banda de Gaitas. (Plaza de la Escandalera, Ruta de los vinos e Iglesia de San Juan) 19:00

Exposición. Los 75 años de historia de la Ópera de Oviedo (Plaza de Trascorrales de Oviedo) de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Gijón

Feria Internacional de Muestras. (Recinto Ferial Luis Adaro) de 11:00 a 22:00 horas

Semana Grande

Concierto Ladilla Rusa (Plaza Mayor) 21:00

Concierto Los Berrones con la Banda de Música de Pravia (Plaza Mayor) 23:00

Arte en la calle. Festival infantil y familiar en Gijón. Las principales localizaciones son: la Plaza de la República, la Plaza 3 de Abril y Begoña y se programan espectáculos de artes escénicas y conciertos principalmente.

Musical. La jaula de las locas (Teatro Jovellanos) 18:00 y 22:00. La apacible vida de pareja de Albin y Georges, propietarios del club nocturno La Cage aux Folles de Saint Tropez, se ve totalmente alterada por una noticia inesperada. Jean Michel, el hijo de Georges, se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador, acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar.

Avilés

Festival de la Cerveza. Música con "Silvidos y Gemidos"

Teatro. Adictos (Teatro Palacio Valdés) 21:30.Adictos surge de la necesidad de abordar una problemática que nos afecta a todos: ¿hasta qué punto estamos sometidos por la tecnología? ¿somos realmente libres? ¿qué tipo de sociedad hemos construído? ¿qué panorama nos plantea el futuro más cercano? ¿realmente nos merecemos el calificativo de «seres humanos»?

San Agustín. Vuelven al programa el Mercado Medieval, el Concurso de Ganados, el Festival de la Cerveza y los fuegos artificiales que, como novedad, se lanzarán la medianoche del sábado, víspera de San Agustín.

Festival "La mar de ruido".

Concierto Crudo (Parque del Muelle) 22:00

Concierto Dixebra (Parque del Muelle) 23:30

Concierto Tahures Zurdos (Parque del Muelle) 1:00

Siero

San Félix de Valdesoto.

Lanzamiento de cohetes inaugurales 12:00

Lectura del pregón 23:30

Verbena con dj

Aller

Disfruta del verano en Aller. Visita guiada. El Románico en Aller. (11:00)

San Martín de Oscos

Teatro. En esta casa pasan cosas. (Casa de Cultura de Samartín) 19:00. En esa casa pasan cosas… ese fue el runrún que tuvimos que escuchar toda la vida. Dos hermanas, varios malentendidos y un gran misterio. La sorprendente y conmovedora historia de una familia durante la posguerra española. La obra es un tratado sobre la verdad de las mentiras y la certeza de lo incierto.

Laviana

Rutas guiadas Caminando por Laviana. Visita al Navaliegu

Villaviciosa

Ciclo de órgano. Concierto de trompeta y órgano. José Forte Ásperez a la trompeta y Susana G. Lastra al órgano (20:30)

Concierto. El patio de Ateneo con Héctor Braga. (Ateneo obrero) 21:00

Feria monográfica del Azabache. (Puerto de Tazones). Feria dedicada a la exposición y venta de objetos artesanales realizados con este mineral.

Semana del Comercio.

Noreña

Concierto. Los buscavidas (Casa de Cultura) 19:30

Colunga

Mercáu tradicional con sabor marinero. (Paseo de la iglesia de Lastres) 11:00-22:00

Cuentos de Maleta, Zeina, leyenda bereber. 19:30

Músicas peregrinas: un paso santo y otro no tanto. (Sala Loreto) 19:30. Este concierto recupera la figura del peregrino como transmisor cultural a través de la historia, las distintas motivaciones para emprender el peregrinaje, su relación con el entorno, patrimonio, tradición y los contextos geográficos y sociales.

Grado

Festival ADAMR. 21:00. Varios municipios asturianos colaboran con el Festival de Música para el desarrollo de las artes en el medio rural que traerá un concierto a cargo del quinteto formado por los siguientes músicos: Jone de la Fuente (violín), Emmanuel Bach (violín), Almudena Arribas (viola), Natania Hoffman (cello) y Žilvinas Brazauskas (clarinete).

Cabranes

Concierto. Las Days of Eden. (Casa de la Cultura) 22:00. Last Days of Eden es el único grupo del mundo practicando folk metal sinfónico con voz mezclan la música rock/metal más melódica junto a arreglos propios de la música clásica y sinfónica, como si de una banda sonora de Hollywood se tratase. Su experiencia con dos tours europeos, y su espectacular puesta en escena son dos de sus mayores fuertes.

Tineo

Fiesta de San Roque.

Boal

Verano en Boal. El municipio de Boal acoge esta serie de visitas gratuitas para dar a conocer su patrimonio indiano y el castro de Pendia.

Tapia

Teatro. Fame (Auditorio de Tapia) 21:30. Una divertidísima, interactiva y sorprendente propuesta multidisciplinar de teatro sobre el Siglo de Oro, música barroca en directo y gastronomía Cervantina por las necesidades más primitivas del ser humano y la más hambrienta de las novelas: El Quijote. Ahí está todo, ahí está la vida. Ahí está el hambre y las hambres.

Ribadesella

Teatro. Blancanieves (plaza Reina María Cristina) 20:00

Conciertos Cuevona de Ardines. Dolores Granados (soprano) y María Cueva (piano) 21:00

Mercado Ecológico, Artesano y de Productores. (Paseo Princesa Letizia) de 11:00 a 21:00

Cangas de Onís

Magia. Patri Zenner, la maga de la naturaleza (Casa de Cultura) 20:00. Una simpática brujita, Patri Zenner, llega a la población con su extraño vehículo, el cual tiene un arco del cual pende un caldero en el que constantemente se cuece la pócima de la ilusión, desprendiendo pompas de jabón que al explotar llevan a todos los presentes a un mundo de fantasía.

Covadonga

Conciertos en Asturias Camín de los Santuarios. (Basílica) 19:00. Varias localidades de los concejos del Camín de los Santuarios acogen este ciclo de conciertos, a cargo de la OSPA, que se enmarcan en el programa de actividades para la Conmemoración del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga.

Piloña

Festival Folk internacional "Folixa nel Paraisu". L'Infiestu acoge este evento relacionado con la música y la cultura celta en el que además de conciertos y folk sessions habrá mercado tradicional y cerveza artesana.

Sábado 30

Oviedo

Festival "Kuivi".

Concierto Peawees + Tiburona (Antiguo Huca) 20:00

Concierto Piss The Cat + Epifania (Antiguo Huca) 22:00

El Factor Prado (Museo de Bellas Artes). El Museo recoge obras del Prado para reconocer la importancia de las colecciones asturianas a la cultura.

Exposición. Los 75 años de historia de la Ópera de Oviedo (Plaza de Trascorrales de Oviedo) de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Gijón

Feria Internacional de Muestras. (Recinto Ferial Luis Adaro) de 11:00 a 22:00 horas

Semana Grande

XL Concurso de Canción Asturiana (Plaza Mayor) 12:30

Concierto Strasd, El Violinista Rebelde (Plaza Mayor) 21:00

Concierto Rodrigo Cuevas: Barbián (Poniente) 23:00

La Cultura Sidrera, esencia d'Asturies (Feria Internacional de Muestras de Asturias) De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00

Actividades de animación 'Juega a lo grande' y 'pon a prueba tu puntería' y precisión con el juego de la Rana Gigante.

Musical. La jaula de las locas (Teatro Jovellanos) 18:00 y 22:00. La apacible vida de pareja de Albin y Georges, propietarios del club nocturno La Cage aux Folles de Saint Tropez, se ve totalmente alterada por una noticia inesperada. Jean Michel, el hijo de Georges, se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador, acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar.

Arte en la calle. Festival infantil y familiar en Gijón (Plaza de la República, la Plaza 3 de Abril y Begoña y se programan espectáculos de artes escénicas y conciertos principalmente).

Avilés

Festival de la Cerveza. Música con "La Movida"

Festival "La mar de ruido"

Concierto Inmaculate Fools (Parque del Muelle) 22:00

Concierto Muñeco Vudú (Parque del Muelle) 23:30

Concierto Los Ruidos (Parque del Muelle) 1:00

Estrenos teatrales de verano. Adictos (Teatro Palacio Valdés) 21:00

San Agustín. Vuelven al programa el Mercado Medieval, el Concurso de Ganados, el Festival de la Cerveza y los fuegos artificiales que, como novedad, se lanzarán la medianoche del sábado, víspera de San Agustín.

Siero

San Félix de Valdesoto.

XI Motocross San Félix de Valdesoto 13:00

Juegos infantiles en el prau de la fiesta 17:00

Verbena con la Orquesta Principal y Grupo D'Cano 23:30

Aller

Disfruta del verano en Aller.

Visita guiada. Del campo a la mina (11:30)

Ruta Teatralizada. Xurbeo mitológico (11:30)

Valdés

Nuestra Señora del Rosario. Luarca acoge la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, patrona de los marineros - se dice que protegió a Juan de Austria y sus navíos en la batalla de Lepanto- que se festeja en la villa en pleno verano desde tiempos inmemoriales.

Colunga

Mercáu tradicional con sabor marinero. (Paseo de la iglesia de Lastres) 11:00-22:00

Marta Elola, muestra de cantares y taller de bailes tradicionales (19:30)

Cabranes

Concierto. Body & The Soulers (Plaza del Emigrante de Santolaya) 21:30. La banda asturiana Body & the Soulers, formada por seis músicos con una amplia trayectoria en el panorama musical, presenta su nuevo disco, From side to side.

Villaviciosa

Recorrido por el Paisaje Románico. 19:30. Villaviciosa acoge los sábados del mes de agosto este recorrido cultural por el Paisaje Románico de Villaviciosa.

Concierto. El patio de Ateneo con Staytons. (Ateneo obrero) 21:00

Feria monográfica del Azabache. (Puerto de Tazones). Feria dedicada a la exposición y venta de objetos artesanales realizados con este mineral.

Semana del Comercio.

Navia

Descenso a nado de la ría de Navia. Es una de las pruebas de natación de larga distancia más conocidas y valoradas de Europa, y a ella acuden nadadores de ámbito internacional y miles de espectadores apasionados de este deporte. Esta competición viene celebrándose desde finales de los años 50 del siglo XX.

Ribadesella

Conciertos Cuevona de Ardines. Frederieke Saeijs (violín), Ruben Menéndez Larfeuil (viola) y Vladimir Atapin (violonchelo) 21:00

Mercado Ecológico, Artesano y de Productores. (Paseo Princesa Letizia) de 11:00 a 21:00

Tineo

Fiesta de San Roque.

Certamen de búsqueda de oro. Navelgas acoge la XVI edición de este certamen de búsqueda de oro en el que los participantes saldrán a las 11:00 h desde la plaza del MOA (Museo Oro Asturias) desde donde se dirigirán a la zona de bateo,que en esta edición tendrá lugar en el propio río Navelgas, en una zona próxima al pueblo. Por la tarde el certamen se completará con una visita al MOA y con dos conferencias a cargo de Emilio Pérez Mineria Romana en el Cuarto los Valles y José Luis Pérez Curiosidades de las abejas.

Pravia

Teatro. Soy cenizo (Auditorio José Barrera) 20:30. Cenizo es un niño muy especial; no sabe por qué pero se expresa a través de rimas imposibles y eso hace que los demás no le entiendan. Además, acaba de heredar la fábrica de caramelos de su padre fallecido y no se siente muy feliz: él quiere ser maquillador, ese es el sueño de su vida.

Belmonte de Miranda

Festival ADAMR. (21:99). Varios municipios asturianos colaboran con el Festival de Música para el desarrollo de las artes en el medio rural que traerá un concierto a cargo del quinteto formado por los siguientes músicos: Jone de la Fuente (violín), Emmanuel Bach (violín), Almudena Arribas (viola), Natania Hoffman (cello) y Žilvinas Brazauskas (clarinete).

Tapia de Casariego

Concierto. Os Mismos de Sempre (Auditorio de la Casa de Cultura de Tapia) 22:00

Ribadesella

Conciertos Cuevona de Ardines. Yolanda Montoussé (soprano) y Rubén Díez (piano) 21:00

Mercado Ecológico, Artesano y de Productores. (Paseo Princesa Letizia) de 11:00 a 21:00

Piloña

Festival Folk internacional "Folixa nel Paraisu". L'Infiestu acoge este evento relacionado con la música y la cultura celta en el que además de conciertos y folk sessions habrá mercado tradicional y cerveza artesana.

Cabrales

Puertas Film Festival. Festival de cine independiente. Varios espacios de la localidad de Puertas acoge la octava edición de este festival de cine independiente que durante cuatro días propone un completo programa lleno de proyecciones cinematográficas (de dos a tres sesiones diarias).

Domingo 31

Oviedo

Festival "Kuivi".

Concierto Corrientes (Antiguo Huca) 20:00

El Factor Prado (Museo de Bellas Artes). El Museo recoge obras del Prado para reconocer la importancia de las colecciones asturianas a la cultura.

Actividades de agosto en el Museo de Bellas Artes. Visita guiada Obras maestras del Museo de Bellas Artes de Asturias. 12:00

Exposición. Los 75 años de historia de la Ópera de Oviedo (Plaza de Trascorrales de Oviedo) de 11:00 a 14:00

Gijón

Feria Internacional de Muestras. (Recinto Ferial Luis Adaro) de 11:00 a 22:00 horas

Semana Grande

Orquesta Assia (Poniente) 23:00-23-45

Gran Noche de Los Fuegos Artificiales (Gijón) 23:59

La Cultura Sidrera, esencia d'Asturies (Feria Internacional de Muestras de Asturias) De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00

Actividades de animación 'Juega a lo grande' y 'pon a prueba tu puntería' y precisión con el juego de la Rana Gigante.

Arte en la calle. Festival infantil y familiar en Gijón. Las principales localizaciones son: la Plaza de la República, la Plaza 3 de Abril y Begoña y se programan espectáculos de artes escénicas y conciertos principalmente.

Musical. La jaula de las locas (Teatro Jovellanos) 17:00 y 20:30. La apacible vida de pareja de Albin y Georges, propietarios del club nocturno La Cage aux Folles de Saint Tropez, se ve totalmente alterada por una noticia inesperada. Jean Michel, el hijo de Georges, se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador, acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar.

Día de Asturias. (Cerro de Santa Catalina) Este evento ha sido declarado Fiesta de interés turístico Nacional.

Avilés

Festival de la Cerveza. Música con "Embolaos"

Festival "La mar de ruido"

Concierto The Forrest Band (Parque del Muelle) 22:00

Concierto Atraco (Parque del Muelle) 23:30

Concierto Burning (Parque del Muelle) 1:00

San Agustín. Vuelven al programa el Mercado Medieval, el Concurso de Ganados, el Festival de la Cerveza y los fuegos artificiales que, como novedad, se lanzarán la medianoche del sábado, víspera de San Agustín.

Barco Atyla. (Muelle Niemeyer) 16:00.

Siero

San Félix de Valdesoto.

Diana Floreada por los barrios de Valdesoto 9:00

IV Concentración de Vehículos Clásicos 11:30

Misa solemne en honor al patrono San Félix 12:00

Sesión Vermú

Tercera verbena con DJ 23:30

Aller

Disfruta del verano en Aller.

Visita guiada. Descubre la cascada de Xurbeo. (11:30)

Ruta teatralizada. Los secretos del pozo San Fernando (11:30)

Semana de las Perseidas. Ruta nocturna y taller de astronomía (21:00)

Valdés

Nuestra Señora del Rosario. Luarca acoge la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, patrona de los marineros - se dice que protegió a Juan de Austria y sus navíos en la batalla de Lepanto- que se festeja en la villa en pleno verano desde tiempos inmemoriales.

Laviana

Rutas guiadas Caminando por Laviana. Ruta teatralizada La aldea perdida

Colunga

Mercáu tradicional con sabor marinero. (Paseo de la iglesia de Lastres) 11:00-22:00

Grado

Música en la calle. Música de Sofá. Fernando Villabella (Plaza del Ayuntamiento) 13:00

Llanes

Fiesta de San Roque.

III Concurso de Escanciadores del Bando de San Roque 18:00

Primera gran verbena con Cianuro Express, Grupo Beatriz y el DJ Miguel Pika 22:00

Villaviciosa

Feria monográfica del Azabache. (Puerto de Tazones). Feria dedicada a la exposición y venta de objetos artesanales realizados con este mineral.

Semana del Comercio.

Tineo

Fiesta de San Roque.

Tapia de Casariego

Concierto. Os Mismos de Sempre (Auditorio de la Casa de Cultura de Tapia) 22:00

Piloña

Festival Folk internacional "Folixa nel Paraisu". L'Infiestu acoge este evento relacionado con la música y la cultura celta en el que además de conciertos y folk sessions habrá mercado tradicional y cerveza artesana.

Cabrales

Puertas Film Festival. Festival de cine independiente. Varios espacios de la localidad de Puertas acoge la octava edición de este festival de cine independiente que durante cuatro días propone un completo programa lleno de proyecciones cinematográficas (de dos a tres sesiones diarias).