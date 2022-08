Tripadvisor es una plataforma que permite a los usuarios encontrar los mejores destinos en sus vacaciones. Además, recomienda alojamientos, modos de viaje, experiencias, etc. vistas a ojos de otros que ya estuvieron antes allí. De esta forma, lugares que para la gente local y la mayoría de los turistas son de gran importancia para el territorio, pueden ser fuertemente criticados por aquellos que no tuvieron una tan buena experiencia a través de sus reseñas. Sin embargo, esta no es la única fuente de reseñas en Internet aclamada. Últimamente, gana fuerza entre los usuarios los comentarios directos en Google, cuyo funcionamiento es el mismo que en Tripadvisor: se seleccionan el número de estrellas y se escribe una reseña voluntaria.

Asturias tampoco se libra de esto. Un visitante de San Miguel de Lillo pareció no quedar excesivamente contento después de acudir la iglesia y no dudó en hacérselo saber a los interesados que curioseaban en Tripadvisor. En el mensaje se leía lo siguiente: "Hay que reconocer que el lugar es precioso, todo el Naranco, con las vistas de Oviedo, lo es. El monumento, que creo que fue traído de no se dónde y montado ahí, está bien, normal. La visita al lugar merece la pena, pero pagar por entrar a una nave de piedra completamente vacía y escuchar las pamplinas del guía, pues no. Con lo que vale la entrada, mejor se toman una botella de sidra". Aunque el comentario, publicado en el perfil del monumento, pasó desapercibido en el portal original, no lo hizo en redes, donde los usuarios no tardaron en rescatarlo: "Los extraterrestres construyeron las pirámides y con las piedras que sobraron Santa María del Naranco". Las contestaciones siguieron: "Resumen: no es un buen marco para una Instagram story"; "El Patrimonio Cultural de una región, sea cual sea, siempre es algo digno de visitar y conocer. Es parte de nuestra Historia"; "ya podrían venir los primos de ET y llevarse a este charrán"; "Este sujeto sí que fue traído de no se sabe dónde".

Si se sigue navegando por el resto de comentarios en Tripadvisor que tan solo cuentan con una estrella, ninguno se asemeja a lo que aquel original usuario quiso comentar, eso sí, sin llevarse varios zascas a cambio.