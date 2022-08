El presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (Anele), José Moyano, ha asegurado que los nuevos libros de texto, adaptados a los currículos educativos aprobados por el Gobierno y las comunidades autónomas en el desarrollo de la LOMLOE, estarán listos para el comienzo del curso escolar, aunque faltan por publicar más de la mitad de los reales decretos autonómicos. "Sin ninguna duda los libros estarán listos, están prácticamente a disposición de los profesores, los libros están disponibles", ha afirmado el presidente de Anele en declaraciones.

No obstante, la asociación ha advertido de que, según sus datos actualizados a primeros de agosto, un total de doce comunidades autónomas no habían publicado todavía los decretos de los currículos de todas sus etapas educativas. En concreto, todavía no han publicado ninguno de los decretos de las cuatro etapas Andalucía, Asturias –ya los conocen en los centros y los ha aprobado el Consejo de Gobierno–, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco.

Además, Aragón no ha publicado los decretos de ESO y Bachillerato, al igual que Extremadura; y a Navarra y la Comunidad Valenciana les falta por publicar el currículo de Bachillerato.

"Los libros están disponibles pero tenemos que pasar un filtro y de los 72 decretos que tienen que publicarse, a día de hoy no hay más que unos 30 publicados y por seguridad estamos pendientes de que vayan publicándose, pero tenemos los borradores y los libros están disponibles", ha insistido Moyano, destacando que la parte curricular de los decretos "no suele tener cambios".

En este sentido, el presidente de Anele ha señalado que es posible que se empiece el curso "con muchas comunidades sin haber publicado sus decretos de enseñanza", algo que considera "bastante irregular". "Pero bueno, es lo que tenemos, nosotros cumplimos con la normativa. Tendremos que esperar a que se vayan publicando los decretos, hemos mandado muestras a los centros de las comunidades pendientes de aprobación definitiva", ha añadido.