Amenazas virtuales para la salud real

TikTok tiene más de 884 millones de usuarios en todo el mundo y hoy por hoy es, sin duda, la red social preferida de los adolescentes. Según los últimos datos, más de la mitad (53%) de los jóvenes entre 13 y 17 años están allí, un auténtico cajón de sastre donde se puede encontrar de todo gracias a una ingente variedad de vídeos y, aunque muchos son didácticos y aportan consejos útiles, los que se hacen más virales son retos absurdos. Muchos de ellos constituyen, además, un enorme riesgo, y no solo para el equilibrio mental. "Son actos sin base científica que pueden llegar a poner en riesgo nuestra salud", advierte Samuel Espías, cirujano maxilofacial, dedicado especialmente a cirugía y medicina estética facial.

Estos daños, advierte, no solo son a corto plazo, sino que pueden traer graves consecuencias a la larga. Es el caso de la tendencia "sun kiss", que consiste en tener la zona de los pómulos y nariz quemada. En ocasiones se trata de conseguir ese efecto a través del maquillaje, pero en redes se ha hecho viral un truco para conseguir de forma natural este resultado: cubrirse por completo el rostro con crema solar excepto en la nariz y pómulos para que solo se queme esta zona. Esta práctica, también llamada "counturing", puede generar "quemaduras severas que a la larga pueden llegar a desarrollar cáncer de piel", alerta Espías.

Para conseguir un rostro más definido sin pasar por el quirófano, se han hecho muy virales también los entrenamientos con "Jawline Trainer", un aparato para tonificar el rostro y fortalecer la mandíbula y el cuello. El ejercicio consiste en hacer morder unas bolas de silicona y, tras varios meses, supuestamente, se ven los resultados. Pero esta práctica puede acarrear graves consecuencias. "Esa tendencia puede originar graves alteraciones causando una hipertrofia en la musculatura maseterina y una sobrecarga en la articulación tempomandibular y en las piezas dentales", explica el doctor. Por otro lado se encuentran las piedras "Gua Sha", que supuestamente logran "esculpir" las facciones y definirlas. Si bien los masajes drenantes que se pueden hacer con estas herramientas sí son beneficiosos para nuestro cutis, "no van a tener un resultado como el que te venden", matiza Espías.

Las modas bucodentales son de las que más proliferan en esta red. La última consiste en colocarse gomas del pelo durante varios días, bien para decorar los dientes o bien para intentar juntar las piezas dentales. Los odontólogos advierten que esta práctica puede hacer que las piezas dentales pierdan soporte al ser desplazadas por una presión no controlada por el especialista ortopédico y que, a largo plazo, podrán a caerse más fácilmente.

No solo los retos afectan a la salud de los usuarios. Los filtros de belleza también provocan efectos negativos en la autoestima de quienes los utilizan, especialmente a los jóvenes, entre los que se ha visto un aumento de demanda en las operaciones estéticas. A la consulta del doctor Espías ya han acudido pacientes con sus propias caras usando un filtro para pedirle esos resultados. "Yo trato de ser muy honesto con el paciente y con el manejo de las expectativas", explica, y en ocasiones se ha negado a llevar a cabo ciertas operaciones estéticas. "Muchas son de aumento de labio, en las redes sociales el tamaño que se muestra es desproporcionado y yo soy un defensor de la naturalidad", recalca. En otras ocasiones "el filtro no combina con su cara, es decir, una cosa es el filtro y otra cosa es la realidad, su cara no va a tolerar bien ese cambio". Fue el caso que llegó el otro día a su consulta, "un chico quería una nariz que no concordaba con sus facciones".

Los famosos han ganado mayor influencia en este sector y siguen marcando algunas tendencias en la cirugía estética. Es el caso de la bichectomía, una operación que consiste en extraer las bolas de bichat (en la pared interior de los carrillos) para afinar más el rostro. "De esta cirugía se abusa demasiado. No todo el mundo tiene el rostro indicado para ella", señala Espías. También destaca en los últimos años los hilos tensores para crear el efecto "foxy eyes". Espías realiza muchas operaciones de párpado y considera que esta tendencia "es exagerada y a la larga puede traer problemas".

Por desgracia, Espías no espera que la situación mejore. "Cada vez hay más exposición a las redes sociales y desde más jóvenes. Algo que se ve reflejado en la autoestima de los pacientes". Él es un gran defensor de la cirugía estética, pero entendiendo para lo que sirve. "Por un lado, para solucionar un problema o alteraciones físicas congénitas como las que pueden ser debido al envejecimiento. Y, por otro lado, para buscar una mejor versión de nosotros mismos, pero nunca para acercarnos a un patrón. Este tipo de intervenciones deben individualizarse".