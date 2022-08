Tras darse una segunda oportunidad, la historia de amor entre Vanesa Romero y Emilio Esteban no ha podido funcionar. Un año después de anunciar su reconciliación, ella misma se ha encargado de confirmar que su relación con el productor musical ha terminado.

El equipo de Europa Press Reportajes ha conseguido hablar con la actriz y, pese a no querer dar ningún tipo de detalles, ha asegurado que los rumores son ciertos: "No voy a comentar, sí confirmar la ruptura porque ya sabéis que yo soy bastante transparente con vosotros y cuando tengo algo que comentar lo comento".

La intérprete de 44 años de edad, asegura que se encuentra bien a pesar de todo, aunque prefiere que el duelo quede como algo privado y no hablar de los detalles de la ruptura: "La verdad que tampoco quiero hablar mucho del tema. Es real, pero a partir de ahí ya tenéis que permitirnos que sea algo íntimo, es una cosa de los dos, con nuestros procesos y bueno".

Por otra parte, aunque Vanesa no participará en la nueva temporada de ‘La que se avecina’, espera volver a grabar pronto junto a Loles León y el resto del equipo: "Yo no estoy en la temporada esta con ellos. Ellos están rodando, he estado con Loles en el tren y me ha estado contando. Así que muy bien, muy contentos están. A lo mejor para la siguiente vuelvo, ya veremos".