La ruta por los embalses secos

Fueron pueblos y hoy solo son ruinas que normalmente permanecen ocultas bajo el agua. La sequía de este verano en buena parte de España –se tiene el menor nivel de agua desde hace 32 años, según datos del Ministerio de Transición Ecológica– deja sin reservas embalses y pantanos y, ante este fenómeno, resurgen iglesias, casas, puentes, torreones... Y esa circunstancia no deja de atraer a los turistas, dicen los expertos, que saben de muchos que quieren comprobar por ellos mismos qué fue de aquellas poblaciones sumergidas a lo largo de la geografía española.

El pueblo de Salime

Con el embalse al 45% de su capacidad, la situación no es tan drástica como la que viven en otros puntos de España. "El embalse estuvo más bajo a principios de la primavera; luego recuperó algo y ahora lleva todo el verano bajando poco a poco", dice Manuel Robledo, el barquero del embalse de Grandas de Salime. En todo caso, ha bajado lo suficiente para que, como cada año, ya se vea buena parte del antiguo pueblo de Salime, sus muros de pizarra casi perfectamente alineados y los perfiles de las que fueron sus casas. Dice Robledo que "lo que se empieza a ver ahora" es la iglesia y el campanario de la localidad vecina de pantano, Negueira de Muñiz (Galicia). Estampas que "siempre llaman la atención", dice el barquero.

Iglesia del pantano de Sau

El río Ter es afluente del pantano de Sau en la comarca de Osona (Cataluña). Este embalse, junto con el de Susqueda, es la principal fuente de agua de Barcelona y se encuentra al 40-50 por ciento de su capacidad. Y ahí reaparece la iglesia de San Román de Sau. "Cuanto más bajo está el pantano, más gente viene", dicen Paco García y Montse Masó, dueños del restaurante del club. "Sobre todo vienen extranjeros. Franceses, ingleses y alemanes que visitan la comarca y se acercan hasta el pantano. Este año vienen muchos más. A la gente les gusta ver un pantano seco y las ruinas de un pueblo. Les da morbo", explican. Bajo del pantano aún quedan el cementerio y algunas casas. Paco García recuerda haberlas visto a finales de los años noventa por una gran sequía; desde entonces no se ha podido ver nada más que el torreón del templo.

Aceredo: pueblo fantasma

Aceredo (Galicia) es un pueblo congelado en el tiempo, concretamente tres décadas. Los edificios se mantienen tal y como estaban en 1992, solo que algo más dañados por el agua y el paso de los años. Fue en el invierno de este mismo año cuando las casas comenzaron a asomar debido a la explotación hidrográfica de EDP. Desde entonces, "los visitantes no han parado de llegar", comenta la alcaldesa del pueblo vecino de Lobois, Carmen Yáñez.

El puente de ocho siglos

El puente de Villanueva del Río es una de las joyas arquitectónicas que aparecen en el embalse de Aguilar (Palencia) cuando llega el mes de septiembre. Este año la aparición del puente se ha adelantado a principios de agosto. Desde comienzos de mes se puede ver el puente románico por completo. Tan solo un poco de agua corre por debajo de sus piedras, mostrándose de nuevo lo que antiguamente fue una ruta comercial de carros entre los municipios de la zona.

Romanos de As Conchas

En la vaguada del embalse As Conchas (Orense) emergen cada verano las ruinas de un campamento militar romano, "Aquis Querquennis", uno de los enclaves del Imperio extinto más importantes de la península Ibérica. Este verano se puede apreciar con mayor claridad y durante más tiempo. "Es una locura comparado con otros años", cuenta Martiño Soxe Vázquez, gerente del Centro de Interpretación "Aquae Querquennae". La afluencia de turistas se ha disparado por la claridad con la que se aprecian los restos.

