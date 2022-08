“Viví uno de los momentos más emocionantes de mi vida”. El momento y la situación tan especial al que se refiere la cantante Marisa Valle Roso es la interpretación, ante miles de personas, hace una semana, de la canción "Valiente", de "Vetusta Morla". Una oportunidad que le puso en suerte la productora y organizadora de uno de los grandes festivales musicales del verano: Sonorama. Una cita que se celebra en Aranda de Duero y que es de las más veteranas y asentadas en el panorama veraniego español. También de las más multitudinarias.

“Tocar en el Sonorama, concretamente en ese escenario en el que habían pasado multitud de cantantes de gran nivel me hizo muchísima ilusión. Además, aparecer en el cartel de su 25 aniversario fue todo un lujo” explica la cantante. Porque justamente se celebraba el cuarto de siglo del festival, y en esa celebración quedará para siempre el nombre de la cantante de Langreo.

Marisa Valle Roso se entregó al público en cuerpo y alma ofreciendo una actuación “grandiosa” y sobre todo mostrando “el valor y el poder que esa canción se merece” describe Marisa Valle Roso. “Fue todo un honor y un placer tocar la emblemática canción de uno de mis grupos favoritos. 'Vetusta Morla' es una banda de referencia en todo el país; tienen la habilidad de crear canciones que, aunque pasen los años, se siguen escuchando” subraya la asturiana.

Con un público gozando de la música en directo, con miles de brazos en alto, y con todos lps asistentes procurando que sus voces llegasen hasta el infinito mientras saltaban y gritaban al tempo de la canción, Marisa Valle Roso pudo disfrutar en todo momento durante su actuación, que tuvo lugar, la madrugada del pasado domingo. Compartiendo escenario con artistas de distintos géneros musicales, Marisa Valle Roso aún se muestra eufórica y emocionada por haber vivido ese momento rodeada de artistas como Shuarma, Dani Fernández o Vega, entre otros. Y es que la noche fue del todo intensa y llena de sorpresas, incluido el hecho de que el Sonorama acabó con la aparición de Jordi Évole que hizo sonar la canción "Emborracharme" de Lori Meyers.

"Hace justo seis años me encontraba en el festival del Cante de las Minas con un género musical totalmente diferente al registro que toco ahora. Me siento muy orgullosa de participar en el Sonorama" describe la artista. Y es que es todo un éxito llegar hasta donde está hoy en día la artista asturiana, que confiesa que con mucho esfuerzo e ilusión este verano se ha estrenado en diferentes festivales de esta índole con multitud de asistentes. Lo que demuestra que Marisa Valle Roso va pisando fuerte en los escenarios y no solo de Asturias, sino de toda España. Lo que no quita para que aún siga rememorando que hace una semana vivió un hito en su carrera: “Este festival fue espectacular, pero me espera una gran gira con las nuevas canciones de mi nuevo álbum “Lo fugaz”". Una gira que fue estrenada en el Teatro de la Laboral, en Gijón, el pasado 18 de enero.