Diez mil registros de medusas y solo unas pocas en el Cantábrico asturiano

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) advertía hace solo unos días a los bañistas españoles que "no se minusvaloren las picaduras de medusas". También pedía que se reporten todas las picaduras y todos los contactos con medusas que se produzcan en las costas españolas porque con la notificación se estará ayudando a la investigación biológica y sanitaria.

Esa notificación se ha convertido en algo muy fácil a través de MedusApp, una app colaborativa desarrollada por investigadores de la Universidad de Alicante con informáticos de la Universitat Politécnica de Valencia en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias y el Laboratorio de Inmunoalergia del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Una aplicación que quiere que los bañistas eviten las medusas y, de paso, investigar sobre ellas. Se puso en marcha con timidez en 2018 y esta semana llegó a los 10.000 avistamientos.

El plano que se puede consultar con las ubicaciones exactas de cada avistamiento o picadura –hay registro histórico, pero el visual se ciñe a los últimos cinco días– muestra, de hecho, una costa mediterránea llena de avisos. Muchos de ellos incluyen foto, caracterización de la medusa y, lo más importante, cómo de urticante es su picadura. Aparecen también algunas notificaciones por otras costas de Europa, pero los avisos en el Cantábrico en estos años han sido casi testimoniales. Alguno hay, pero pocos.

"Ciertamente, nos envían más reportes desde Francia, Italia e incluso desde el Reino Unido que desde Asturias, lo cual no quiere decir que no haya por allí, sino que nos envían menos, probablemente porque la gente no hace el uso tan intensivo de las playas como en el Mediterráneo. Este año hasta desde Galicia hemos tenido reportes", señala Eduardo Blasco, uno de los responsables de la aplicación, que tiene un gran interés para el público general por las alertas en tiempo real que ofrece de las playas que están libres de medusas o de lo que hay que hacer en caso de un encuentro indeseable.

Porque, como indican desde la sociedad de alergología, "debemos ser conscientes del peligro de la picadura de las medusas y de las reacciones alérgicas que pueden provocar". Lo dice la doctora Mar Fernández Nieto, miembro del Comité de Asma y portavoz de la Sociedad Española. De hecho, los alergólogos, a partir de la información que se recoge con MedusApp, pretenden iniciar trabajos colaborativos con los servicios de alergología que se encuentran situados en el litoral español y que reciban pacientes con sospechas de una reacción alérgica por estos animales.

Los síntomas de una reacción alérgica por la picadura de una medusa se manifiestan de múltiples formas: pueden ser náuseas, vómitos, diarrea, calambres estomacales, erupción cutánea y dificultad para respirar, entre otros.

Y el protocolo más útil y general para todas las picaduras de medusas pasa por lavar con agua de mar sin frotar y aplicar una solución de bicarbonato al 50% con agua de mar. En caso de que se quedasen tentáculos o fragmentos residuales, estos se pueden quitar con pinzas, con guantes o usando una tarjeta plástica.