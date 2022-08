Esther Giménez-Salinas: "Todo el mundo debería visitar una cárcel una vez en la vida"

Esther Giménez-Salinas, jurista y profesora universitaria de dilatada experiencia, asume el cargo al frente de la Sindicatura de Greuges con la mirada puesta en las cuestiones sociales: la justicia, la infancia y la pobreza serán sus prioridades.

¿Cuáles son los aspectos en el ámbito social que más le preocupan y en los que centrará su atención?

La justicia es un tema que ha sido mi vida y que lógicamente me preocupa mucho. La justicia actual es antigua. En cuestiones penitenciarias, creo en la posibilidad de reinserción y en que el sistema dé más ayudas que castigos porque la posibilidad de reinserción va en beneficio de toda la sociedad. Un segundo tema es el de la infancia. Y eso incluye a las familias, porque si los padres sufren o no tienen recursos eso repercute en los hijos. Por tanto, es necesaria la ayuda directa a las familias a través de las escuelas, los barrios y de la sociedad. Y el tercer objetivo sería lograr una Administración más amable y más transparente, con un lenguaje que el ciudadano pueda entender.

Como Síndica, ¿cómo afronta el que parece será un otoño caliente a nivel de pobreza?

Creo que, desde el punto de vista social, este otoño entraremos en un momento muy difícil. Me preocupa muchísimo porque cuando la economía va mal los que más sufren son los más vulnerables y las familias con menos recursos. El riesgo, además, de estos escenarios es que surjan propuestas políticas muy radicales, 'trumpistas'. Y esto es un peligro en la Europa del Estado del Bienestar. Por tanto, por mi trayectoria, este será un punto prioritario para mí junto al de la infancia. Y una de las cosas que haré es pisar territorio, no solo yo, sino toda la Sindicatura. Ir y ver las cosas in situ, y ver exactamente qué pasa en las escuelas, en las cárceles, en las comisarías, ver qué pasa con los desahucios. Así conoceremos los problemas de primera mano y podremos hacer buenas recomendaciones. Toda la Administración debería salir de los despachos y pisar el terreno. Cuando ves las cosas te llevas una impresión diferente de los problemas. Una cosa que recomiendo a todo el mundo es que al menos una vez en la vida visiten una cárcel, porque cuando lo haces, no sales igual y ves las cosas de manera diferente.

¿Hay algún tema concreto relativo a la infancia sobre el que vaya a estar pendiente?

Hace ya bastantes años, unos 30, viví personalmente el cambio de la justicia juvenil a un modelo sancionador/educativo, pero a su vez respetuoso con todas las garantías penales y procesales .La verdad es que con el paso del tiempo podemos decir que fue acertado. En el campo de la protección de menores, que también necesitaba un cambio, en la discusión 'eficacia versus garantismo' se optó por el primero, quizás también por algunas dolorosas experiencias. Para que se entienda mejor diría que en este ámbito, cuando se considera que un menor puede encontrarse en situación de riesgo o desamparo, la prioridad de la Administración es la rapidez en la toma de decisiones y así garantizar su seguridad. En los casos extremos nadie lo discute, pero otras veces la Administración puede retirar a un menor de su núcleo familiar de forma preventiva, es decir si hay una sospecha de riesgo o desamparo , pero esta decisión no necesita ser avalada por un juez. A mi entender siempre que sea posible , y de manera especial si no existen pruebas claramente objetivas y tampoco garantías, las niñas y niños deberían poder permanecer con sus familias, eso sí con una importante vigilancia y ayuda por parte de la Administración, pero evitando en la medida de lo posible una separación del núcleo familiar a veces irreparable.

¿Eso significa que estará especialmente pendiente de la DGAIA?

Evidentemente. La DGAIA cumple la ley, pero creo que la ley debería ser mucho más garantista. A veces la eficacia y celeridad no siempre son garantistas. Por tanto hemos de lograr un sistema de protección de menores equilibrado que sea a la vez garantista y eficaz y que, sobre todo permita trabajar mucho más con las familias. Evitar siempre que se pueda la separación de los niños del núcleo familiar y si ello no es posible potenciar las familias de acogida. El ingreso en un centro residencial debería ser siempre el ultimo recurso.

La justicia ha dejado en libertad al violador de Figueres. ¿Cree que casos como este ponen en cuestión la credibilidad de la justicia por parte de los ciudadanos?

Siempre que surge un caso así hay polémica. No sé dónde leí que se pedían penas mas severas para estos casos. La verdad es que no creo en el aumento de penas, ni pienso sea una solución. En países que tienen cadena perpetua o pena de muerte, como EEUU, tienen índices de delincuencia altísimos. Creo que las penas han de ser proporcionales y que el sistema ha de ser más de acompañar a las víctimas y empoderarlas para que no teman denunciar. Probablemente así crecerán las denuncias, se perderá el miedo y se evitará una revictimización. Es muy importante en estos casos la lucha contra la impunidad. En el caso concreto, cuesta entender la decisión de la Audiencia por un excesivo formalismo.

Ha abierto una investigación sobre la gincana sexual de Vilassar de Mar. ¿Tiene información del Ayuntamiento?

No hemos recibido información todavía. Estamos pendientes. De entrada argumentaron que la actividad la diseñaron unos monitores. Esta explicación no es aceptable. Creo que se cometieron muchos errores. En las actividades dirigidas a niños hay unos protocolos clarísimos que dicen, por ejemplo, que los menores no pueden salir en fotografías. Al margen de defectos iniciales de forma, también entraremos en los contenidos. Pero espero a tener toda la información.

En el ámbito educativo, ¿qué mejoras le gustaría ver en la lucha contra la segregación escolar?

Quizás estoy influenciada por los atentados del 17 de agosto, pero una de las cosas que me preocupa es el tema de la radicalidad. Si favorecemos los guetos, el riesgo de radicalidad aumentará. Las escuelas son el lugar principal desde el que combatir la segregación como lugares inclusivos, en los que se puede hablar de todo.

¿Y en cuanto a escuela inclusiva?

Las escuelas han de poder tener refuerzos y recursos para asegurar que la escuela inclusiva es una realidad.

¿Como jurista y como docente, cómo cree que se debería resolver la sentencia del TSJC sobre el castellano en las aulas?

El pacto lingüístico de los partidos está muy bien. Como docente, fijar porcentajes en la enseñanza de lenguas lo veo una barbaridad. El objetivo ha de ser el dominio de las dos lenguas. Y ojalá también pudiéramos incluir el inglés. No sé cómo acabará el recurso al Constitucional. Catalunya tiene un buen modelo de inmersión lingüística. Este asunto es más una cuestión política que académica o docente.

De las quejas ciudadanas que ha recibido desde que ocupa el cargo, ¿cuáles le han llamado más la atención?

Las sociales. Temas relativos a la infancia, a desahucios, a sanidad y a salud mental. Creo que las instituciones son en general poco amables. La Administración es muy dura. Las instituciones deberían ser más amables, más ágiles, estar más al servicio del ciudadano. Y hacer servir un lenguaje más cercano porque el lenguaje jurídico es horrible. Muchas veces la gente no entiende lo que les estás explicando.

¿Confía en poder cambiar cosas?

A lo largo de mi carrera he cambiado algunas cosas, en temas de justicia restaurativa o cuando estaba al frente del rectorado de la URL. Por tanto, tengo confianza en cambiar cosas. Por eso he aceptado el cargo. Si no, no lo habría hecho.