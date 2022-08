Destellos de lo sublime en el estío de Asturias

El pasado y cercano aún 13 de este mes, en uno de esos atractivos atardeceres que propicia el Círculo Cultural de Valdediós, se produjo un acontecimiento extraordinario del que pudimos gozar un centenar y medio de personas, un aforo que esa tarde desbordaba las previsiones de sus propios organizadores. Así que me atrevo a calificar el concierto que protagonizaba el violín del maestro Yuri Nasushkin, arropado por el piano fiel de la igual maestra Lidia Sratular en la ejecución de un programa que combinada obras inesperadas e inéditas para muchos de nosotros, un estreno internacional y dos partituras que permanecerán por su emoción en la memoria de todos. Quería esa suma heterogénea hacer viva en intérpretes, autores y auditorio la indispensable solidaridad con las víctimas del conflicto de Ucrania, en el que la muerte y las muchas heridas crueles y absurdas vuelven a conmover, casi incomprensiblemente, los viejos miedos y frustraciones de Europa y el mundo.

Hasta aquí podrían ser estas breves líneas la expresión de una crónica similar a la de tantos eventos análogos en este estío que muestra el ansia del placer pendiente tras el tiempo de espera y la angustia de más signos, materiales y simbólicos, es decir, políticos y culturales, de tensión preocupante y escéptica incertidumbre. Sin embargo, lo extraordinario del concierto que glosamos fue el don que muchos sentimos de acercamiento a la experiencia compartida de lo sublime, que pocas veces ocurre intensamente en la mayoría de los seres humanos comunes. Es cierto que reconocemos y apreciamos y hasta sentimos frecuentemente en la literatura, las múltiples artes, clásicas y modernas, y desde luego, entre las escénicas, las formas tan diversas del teatro o del cine y hasta en los textos y ritos religiosos, la creatividad y el valor de del genio, personal o colectivo que fue capaz de crearlo, pero, aunque brote no pocas veces la emoción en las mejores de esas expresiones, pero son muchas menos las ocasiones en las que podemos experimentar y compartir el destello de lo sublime que tal creación es capaz de realizar en el trabajo de interpretación. Tal cosa sucedió en Valdediós, a juzgar por cuanto deseo expresar y no pocos de los que allí estaban me comentaron mientras con nostalgia abandonamos el lugar.

Es preciso recordar aquí y ahora la labor encomiable del Círculo de Valdediós, con varios lustros ya en su buen hacer, y muy singularmente la exquisitez cultural que logra su trabajo, especialmente en cuanto atañe a la buena poesía y a la música de calidad. Basta comprobar sus excelentes folletos de los ya referenciales Ciclos de este último arte o los cuadernos de poesía, ambas colecciones dignas de ocupar un anaquel en las mejores bibliotecas del mundo.

Llegamos así a la primera obra interpretada, de C. Ph Emanuel Bach, hijo segundo del genio J. Sebastian Bach, cuya "Sonata para violín y clave en Do menor H514 Wq.78 (1763)" llegaba a muchos de los oídos por vez primera, produciendo a un tiempo la propia emoción del descubrimiento, la originalidad de la obra y esa interpretación de una tarde que iba a conmovernos de forma extraordinaria. El propio profesor Nasuskhin nos señalaba ya la característica de una obra que aunaba el reencuentro con el clasicismo musical con la búsqueda de la expresión de sentimiento íntimos y naturales, que anuncia tiempos nuevos del Romanticismo. Si perfecta fue la ejecución material de una partitura sutil y de variados matices en intensidades tonales y rítmicas, Yuri Nasuskhin, en una especie de baile que conjuntaba movimiento corporal, expresiones indefinibles y conmovedoras en el rostro y sobre todo el sonido de un violín que hermanaba absoluta pulcritud y sensibilidad extraordinaria, nos envolvía en una especie de marea “in crescendo” hacia esa experimentación de lo sublime que antes resaltábamos como se manifestó en el bellísimo Adagio.

La obra segunda, otro regalo más de esa tarde, pues era estreno en España y prácticamente internacional, nos permitió entrar en un autor ucraniano casi desconocido en España, desde luego para mí, Maxim Berezovsky (1745-1777) con su "Sonata para violín y clave en Do mayor", que con razón el texto del Programa califica de como destacada composición de la música europea. La belleza y energía de la composición, llegó a un nuevo y pleno destello de la embriaguez sublime de la tarde.

Tocó después el turno a la "Sonatinas para violín y piano" (Op. 137 nº 2, D.385) de Franz Schubert, que más bien habría que denominar, como él quiso, al conjunto que forman las tres a la que esta pertenece, Sonata y que compuso a la edad de 19 años. La nº 2 del trío que se tocaba forma parte, pues, de un conjunto composicional de los que mejor expresan la fuerza creativa de este otro genio que tuvo por mentor a Salieri y por padres musicales a Haydn, Mozart y el joven Beethoven, de cuya inspiración bebe precisamente la obra elegida para esta ocasión. El nuevo mundo de sentimientos apasionados que los musicólogos elogian en esta obra cobró vida plena en el desvelamiento extraordinario al que llegaron Yuri y Lidia, destacando en la triple canción del Andante, cuya conmovedora tristeza quiso cobrar absoluta plenitud en el violín del maestro. El gran Schubert, en toda su complejidad y en su interpretación más sublime, parecía fundirse con la espiritualidad que Valdediós derramaba en ese atardecer extraordinario.

Quiso cerrarse el programa con dos piezas tan evocadoras de la pretensión del evento, que hermanaban el terrible paradigma del horror del Holocausto con el sufrimiento de la guerra en Ucrania. La tan conocida como hermosa en su conmovedora melodía del Tema de la película de "La lista de Schindler" adquirió esa tarde, en el sonido del violín y el llanto del piano, una originalidad inusitada que a todos conmovió, como expresó el unánime aplauso. "La Rapsodia de los Cárpatos para violín y piano (en el estilo de Listz)" del ucraniano Myroslav Skoryk (1938-2020) nos trajo en su poderosa evocación un recuerdo anticipado del compositor para la solidaridad que conmemoramos magistralmente interpretada. Tarde singular sin duda para vivir destellos de sublimidad en la Asturias de Valdediós.