"Hay mucho que contar de la revolución de octubre del 34, fuera poco se conoce"

Nació en Bruselas y siempre ha vivido allí, pero nunca ha perdido su vinculación con Asturias. De madre asturiana, del concejo de Piloña, Roberto Lombardero es profesor de español en la capital belga y ahora acaba de publicar "Cuando se levanta la niebla", una novela ambientada en la revolución de octubre del 34.

–¿De qué va esta novela?

–Se trata de una novela a dos voces. Un capítulo transcurre en el presente y otro en el pasado. Arranca con un joven en Bruselas que, tras descubrir unas misteriosas cartas, inicia un viaje hacia sus orígenes en Asturias, concretamente en Sama de Langreo, en busca de la historia de su abuelo, que luchó en la revolución de octubre. Mi objetivo era, por una parte, contar lo que sucedió durante la revolución y, por otro, hablar sobre la búsqueda de los orígenes y la nostalgia. Y sobre todo, de la memoria histórica.

–¿Hay algo de autobiográfico en la historia?

–Hay algunos elementos que sí lo son, por ejemplo, que el nieto viva en Bruselas y que sus antepasados sean asturianos. Pero no tengo ningún antepasado que luchara en la revolución de octubre ni mis raíces son de la zona de Sama de Langreo. Eso es por interés propio.

–¿Y qué le llevo a escoger la revolución de octubre para este proyecto?

–Es un tema que desde joven me ha interesado muchísimo. Aquí en Bruselas tenía amigos que eran hijos de mineros asturianos y me contaban historias de la revolución. Desde entonces lo tuve en la cabeza y leí mucho sobre ello, quería saber todo sobre ese periodo.

–¿Antes de ponerse a escribir llevó a cabo un gran trabajo de documentación sobre esa época?

–Sí, busqué mucha información por internet y leí muchos libros de historia sobre esa época. Pero también hablé con gente que lo vivió en primera persona o que tiene antepasados que lo hicieron. Fui a visitar la zona, estuve en el pozo Sotón y el pozo Fondón, y también hice un recorrido por los lugares de Oviedo en los que ocurrieron acontecimientos relacionados con la revolución. En este proceso otra cosa que me llamó la atención fue que hay muchos ensayos y libros históricos, pero novelas sobre esta época encontré muy pocas, prácticamente solo está "Nosotros los Ribero", de Dolores Medio. Entonces quise intentar hacer una novela que se ubicara ahí.

–¿Está satisfecho con el resultado?

–Sí, creo que he conseguido hacer una narración muy profunda de todo ese suceso. La parte del pasado arranca en noviembre de 1933, con las elecciones en las que la derecha llegó al poder. Desde ahí se va avanzando de forma cronológica, contando los orígenes y el porqué de la revolución, y al llegar al día 4 de octubre se cuenta todo lo ocurrido a partir de ahí al detalle. En ese relato también influye la parte del presente, porque el nieto va descubriendo cosas e investigando sobre la revolución.

–¿Cuál es el mensaje más importante que quiere transmitir de ese periodo?

–La solidaridad obrera y la lucha proletaria. Lo quise trasmitir plasmando la labor del SOMA (Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias); intentaron unir a los mineros de distintos pozos entre sí para luchar por sus derechos, y también involucrar a los obreros de otros sectores. Lo que no se consiguió fue la unión con el sindicato de campesinos, una de las causas que del fallo de esta insurgencia.

–Su trabajo es enseñar español a alumnos belgas. ¿Qué le llevo a lanzarse al mundo de la escritura?

–Escribir siempre ha sido mi pasión. Antes de "Cuando se levante la niebla" ya había publicado un novela muy breve, de unas 50 páginas, en francés ("Ombres et Lumières"). Este es mi primer gran proyecto, me llevó bastante tiempo porque no es mi profesión pero disfruté muchísimo haciéndolo, el balance es muy positivo. Lo de publicarla vino de casualidad. La presenté al VII Premio Hispania de Novela Histórica y quedé finalista, y uno de los miembros del jurado trabajaba en la editorial Adarve y me ofreció publicarla.

–¿Hay algún otro periodo de la historia asturiana que le llame la atención para hacer otra novela?

–Me interesa mucho la historia en general y la de Asturias en particular. Precisamente estoy empezando a documentarme y a escribir unas primeras páginas de otra novela que hablaría sobre la migración asturiana hacia Europa en los años 60. Es un proyecto todavía en una fase muy inicial. Otro tema sobre el que me gustaría escribir es sobre otra época mucho más antigua: la invasión romana en Asturias y la lucha de los asturianos y los cántabros contra Roma.

–¿Y la revolución de octubre daría para más novelas?

–Sin duda alguna. La revolución del 34 tiene mucho que contar, da para mucho y es un tema que fuera de Asturias tampoco se conoce tanto y estaría bien darle más divulgación, porque es un periodo muy interesante.