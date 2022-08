Los récords están para superarlos. La competitividad por ganarse un sitio en la historia, ya sea durante más o menos tiempo, crece cada vez más. Tanto es así que hay hasta un libro dedicado a registrar las mayores hazañas del año a nivel mundial, el Libro Guiness de los Records. El recopilatorio no hace distinción entre materias o disciplinas; todo el que quiera inscribirse para batir una nueva marca puede hacerlo. Aunque entre sus páginas se puedan encontrar actividades de lo más inusuales, el deporte no se queda fuera; el surf tampoco.

Sebastian Steudtner pasó a la historia del deporte el 29 de octubre de 2020. Se encontraba participando en la Wordl Surf League (WSL) en Nazaré (Portugal) cuando consiguió surfear una ola de 26,2 metros de altura. Tampoco era golpe de suerte que el record se consiguiera en esta localización geográfica: la Praia do Norte es una de las zonas del planeta donde se forman las olas más altas. El alemán arrebató el reconocimiento al mexicano Rodrigo Koxa, que en noviembre de 2017 descendió una ola de 24,69 metros en el mismo lugar.

Con 16 años se mudó a Hawaii con un objetivo claro: revolucionar el surf. 21 años después, ya con 37, se hizo realidad aquello que se prometió a sí mismo. Aquel 29 de octubre visualizó que una ola comenzaba a crecer de manera brutal y no dudó: quería tomarla. Así se lo hizo saber a su conductor, Alemão Maresias, que tomó rumbo y acercó al surfista a su objetivo.

Tal y como él apunta en sus redes sociales, el vídeo de su hito ya supera la mitad del billón en visualizaciones y la han convertido en la ola más vista de la historia. "Brindemos por Internet", decía en su perfil de Instagram. Aun así, el record Guiness se hizo de rogar y no llegó hasta el 24 de mayo de este año. "Nosotros definimos lo posible. ¡Esta ola ha sido nombrada oficialmente un record mundial! Estoy realmente orgulloso del logro y de la actuación de todo mi equipo. Ser surfero era mi sueño desde que era niño y siempre me he mantenido fiel a eso... ¡Espero que mi viaje y este récord mundial inspiren a muchos otros a perseguir sus sueños también!"