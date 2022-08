Alfonso Palacio: "Pérez-Simón ha sido muy generoso con Asturias y su Museo"

El empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez-Simón está cerca de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, que le ha ofrecido el Centro Cultural Conde Duque como sede para albergar su excepcional colección de arte, compuesta por alrededor de 4.000 obras maestras de varias épocas, desde el siglo XIV hasta las últimas vanguardias. Algunas de esas obras pueden contemplarse actualmente en las salas del Museo de Bellas Artes de Asturias, una parte muy exigua pero muy significativa en la exposición permanente de la principal pinacoteca regional. "Pérez-Simón ha sido muy generoso con Asturias y su Museo", declaró ayer su director, Alfonso Palacio, para añadir a continuación que el empresario es "una persona muy comprometida con Asturias y su destino, a todos los niveles".

En las salas del Bellas Artes, expuestas siguiendo el discurso cronológico del Museo, se pueden ver las siete obras depositadas por Pérez-Simón, con límite temporal indefinido. La mayoría está en el Palacio de Velarde, salvo un Sorolla y un Regoyos, que, por datar del siglo XX, se exponen en el edificio de la ampliación.

En 1997 Juan Antonio Pérez-Simón depositó la primera de esas siete obras en el Museo asturiano, un cuadro de Sorolla, "El xatín", que el artista pintó en 1902.

En 2008 formalizó el depósito de cuatro obras, un conjunto variado que empieza en el siglo XVI, concretamente hacia 1566, con "La presentación en el templo", del Veronés, e incluye "Niña tocando el tambor", de Antonio María Esquivel, de 1837; "Por los muertos", de Darío de Regoyos, de 1894, y "La temprana carrera de Murillo", de 1865, de John Phillip.

En 2011, llegó un cuadro datado hacia 1780, "La cocina", de Ramón Bayeu, y en 2015 otro de 1692, "La trinidad en la tierra", firmado por Luca Giordano.

El empresario ha visitado el Museo en reiteradas ocasiones, no solo en la formalización de los depósitos. La relación entre el empresario y la institución es "fluida y constante", según el propio personal de la pinacoteca. En 2021 se acercó hasta el Museo y recorrió sus salas. Esa ha sido hasta ahora su última visita.

Los depósitos de obra en el Bellas Artes, con carácter indefinido, no son el único acto de generosidad de Pérez-Simón hacia su tierra. También los ha tenido con la Junta General del Principado, a la que hizo entrega en 2010 del manuscrito "Carta de Jovellanos al marqués de Camposagrado sobre el blasón del Principado de Asturias", un borrador con anotaciones autógrafas del ilustrado gijonés, dictado en 1794.

Alfonso Palacio, el director de la pinacoteca, valoraba ayer favorablemente la posibilidad de que la colección de arte de Pérez-Simón venga a parar a España, a Madrid concretamente. "Es una decisión personal que atañe al coleccionista", se limitó a responder al preguntásele por la posibilidad de que hubiera venido a parar a Asturias, al menos una parte.

"Hacer visible y dar accesibilidad a la ciudadanía una colección de la calidad de la de Pérez-Simón es una buena noticia cultural y patrimonial y debemos alegrarnos de ella. Que España sea el escenario al que está destinada, y Madrid, es algo bueno", opinó Palacio, que confía en que, de materializarse, el acuerdo repercuta en Asturias, de distintas maneras. "Si llegan a buen término las conversaciones y se hace visible y accesible en Madrid la colección, ojalá eso permita reforzar las relaciones que puede mantener con la región en diferentes niveles: por una parte, la posibilidad de que se puedan hacer más depósitos al Bellas Artes y por otra que algunas de las exposiciones que se hagan en Madrid puedan venir a Asturias", indicó.

Piñán: "Estamos siempre abiertos a colaborar con Pérez-Simón"

La consejera de Cultura, Berta Piñán, que se encuentra actualmente de vacaciones y respondió a LA NUEVA ESPAÑA por escrito, manifestó ayer que "el Gobierno de Asturias mantiene una excelente relación con Juan Antonio Pérez-Simón, con quien siempre estamos abiertos a colaborar en cualquier tipo de iniciativa, ya sea cultural o empresarial". Por otra parte, agregó, "la posibilidad de que nuestro país pueda contar con una colección con la relevancia y el prestigio internacionales que atesora la de la familia Pérez-Simón sería una gran noticia para la cultura española".

De la magnitud y la calidad de la colección de arte de Juan Antonio Pérez-Simón dio cuenta Alfonso Palacio. "Es una colección excepcional, muy buena, y al darle visibilidad va a permitir que la ciudadanía pueda acceder a episodios más concretos de la historia del arte, que ahora hay que salir a conocer fuera de España", señaló. "Eso es lo que hace grandes las colecciones de arte: no solo la repetición de grandes nombres, sino que florezcan con ellas y hagan visibles episodios concretos de la historia del arte", añadió.

Ese es el caso, explicó, de la pintura prerrefaelita inglesa que es inexistente en España y que tiene una excelente representación en la colección del asturmexicano. "Esas obras son algo que va a enriquecer el panorama de la pintura en España, que no se puede contemplar en ningún museo español. Para acercarse al arte prerrefaelita había que viajar a Inglaterra", según Alfonso Palacio. Y lo mismo sucede, agregó, con el "arte americano en el sentido más amplio".

Malestar en la oposición

En el arco parlamentario la posibilidad de que la colección de obras de arte de Pérez-Simón vaya a parar al Ayuntamiento de Madrid ha sido valorada de distintas maneras. La diputada del PP, Gloria García, considera que "para Asturias sería tremendo que una parte al menos pudiera venir aquí". "El Principado ha de intentar traer una parte de las obras a la región, podría mostrar interés en que se instalasen en Asturias", opino.

"La Consejería de Cultura podría hacer gestiones para que una parte de esa colección acabara en la comunidad, de cara a enriquecer la dotación cultural de Asturias y del Principado. Se debería tener cierta iniciativa y poner todos los medios necesarios a disposición del propietario de la colección. Al menos hay que intentarlo", insistió.

Sergio García, secretario de organización y diputado de Ciudadanos manifestó, sobre la noticia, que "el enriquecimiento del patrimonio cultural del país es para que todos nos congratulemos. Siempre es de agradecer que colecciones tan impresionantes como ésta recalen en nuestro país, por lo que no podemos estar más que contentos porque el señor Pérez-Simón esté valorando esta posibilidad". Aclaró que su intención n es "no polemizar respecto a este asunto porque si las negociaciones salen adelante, entendemos que es beneficioso para todos los españoles que amamos la cultura".

El portavoz de Cultura por Podemos en la Junta General del Principado, Rafael Palacios, prefirió no entrar a valorar "una información de la que no sabemos más que lo que sale en los medios", aunque hizo una reflexión en alto: "Estamos sufriendo que hayan desaparecido las obras de Cajastur, que se haya vaciado los Selgas... Todo lo que sea acercar cultura y obras de arte a Asturias bienvenido, pero esta es una negociación privada y no conozco los detalles".

Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro Asturias considera que, respecto a este asunto, "Adrián Barbón demuestra, una vez más, que solo se preocupa por el relato, y desaprovecha una nueva oportunidad de ejercer su liderazgo para lograr traer la colección Pérez-Simón al Principado". "Hemos registrado una Proposición No de Ley para reclamar al Gobierno de Barbón que abandone las excusas y destine sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con alguien a quien el propio Gobierno puso como presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo", anunció.