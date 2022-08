El Partido Popular acusó este martes al Gobierno del Principado de «dejar tirada» a la comunidad educativa asturiana al no haberse publicado aún los nuevos currículos de adaptación a la Lomloe de la ESO y de Bachillerato. «Es una irresponsabilidad, una dejación de funciones y una clara falta de interés y de trabajo», clamó en rueda de prensa la diputada popular y portavoz de Educación del grupo parlamentario, Gloria García. Las clases empiezan para todas las etapas –esa es una novedad de este curso– el próximo 12 de septiembre, por lo que quedan poco más de dos semanas de vacaciones de verano. Los equipos directivos, encargados de la organización escolar, se incorporarán primero, el día 1, y aunque ya conocen todas las medidas que incluye la nueva ley educativa, los desarrollos autonómicos de las etapas de ESO y Bachillerato aún no han sido publicados en el Bopa, como denuncia el PP.

Ante este escenario, protestó Gloria García, «los profesores no pueden realizar las programaciones de las asignaturas, las concreciones didácticas, las instrucciones, las orientaciones, la metodología o las evaluaciones, por ejemplo». Así las cosas, Educación «deja tirada nuevamente» a la comunidad educativa. «Es el enésimo despropósito de esta Consejería», criticó la popular, que aseguró que los equipos directos y el profesorado de los centros «están hartos» de «no saber qué hacer».

Respecto a las últimas orientaciones publicadas por el equipo de Lydia Espina sobre por ejemplo los ámbitos de conocimiento, García advirtió que «decir que hay instrucciones o hacer orientaciones es reírse de la comunidad educativa y despreciarla». Porque, indicó, «¿qué instrucciones u orientaciones se pueden hacer si no está la base, que es el decreto?». «Exigimos que la Consejera no maree y no intente engañar», remató.