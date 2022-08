Capín da el salto a "La Casa del Dragón"

"La experiencia ha sido la hostia", exclama Maite Capín, directora de vestuario, natural de Ribadesella, refiriéndose a su participación como extra en "La Casa del Dragón", la precuela de "Juego de tronos" que vio la luz el pasado lunes en HBO Max. Capín fue una de las invitadas en Madrid para el visionado del capítulo piloto en un evento especial emitido por stream y conducido por el youtuber Alexby11. El estreno ya ha superado a su antecesora alcanzando los 9,98 millones de espectadores. "Durante la proyección, por momentos, se me saltaban las lágrimas recordando todas las vivencias. Mi hija y yo estábamos alucinando. Su actor favorito es Matt Smith, el Doctor Who, y yo le decía: ‘Mira, nenina, que estoy yo ahí’", cuenta eufórica Capín, cuya vinculación con el universo de "Juego de tronos" empezó hace ya cinco años. "Llevo tiempo trabajando con ellos y mientras quieran contar conmigo estaré toda la vida. Es increíble la experiencia y me atrevo a decir que ‘La Casa del Dragón’ va a ser mejor que ‘Juego de tronos’, y mira que es difícil", asegura.

Participar en una producción tan grande no la hace olvidarse de su casa, a la que lleva por bandera. "Vengo de Asturias, de Ribadesella, y aunque sea para hacer de extra yo estoy ahí para aprender. Es como un máster de cine vivirlo todo desde dentro, soy como de la familia. De hecho, como llevo tanto con ellos, les pregunto curiosidades, cómo hacéis esto o lo otro, y luego lo traslado a los rodajes que hago en Asturias. Aprendo sobre vestuario, a trabajar con mucha gente... aprendes de todo", dice.

Maite Capín guarda con recelo la valiosa información privilegiada que tiene sobre la serie. Lo que sí adelanta es que "la historia arranca 170 años antes de lo que narra ‘Juego de tronos’, por lo que quien en su día no la vio puede engancharse a la precuela perfectamente. Es algo impresionante, así que los fans van a flipar. Unos días después de acabar de rodar, no sabía aún si era un sueño o lo había vivido de verdad", asegura Capín.

Los doce días de rodaje transcurrieron entre Cáceres, Portugal y Barcelona. "Están coleccionando un montón de localizaciones en España. Graban más aquí que fuera. Es un privilegio", confiesa agradecida. El balance de estos años en la gran pantalla no puede ser mejor. "Empecé en el cine con 45 años; ahora, con 51, miro atrás y siento que he cumplido un sueño. Trabajar con HBO en una superproducción americana es algo muy grande. Cuando me metí en este mundo no sabía que me iba a encantar lo que estaba viendo", encadena. Fue ese giro de guion, del diseño de vestuario a la interpretación, lo que cambió tanto su vida como la de su hija. "Ella empezó a estudiar Audiovisuales y yo seguí delante de la cámara. Una vez lo pruebas no lo puedes dejar", explica la riosellana.

A pesar de que entre el elenco hay algún asturiano más, Capín puede presumir de ser la única que lleva "tantos años con los de ‘Juego de tronos’. De hecho, me llaman ‘la reina en el Norte’ y me hace mucha gracia". Entre sus honores está haber confeccionado una réplica del abrigo de Daenerys Targaryen, personaje emblemático interpretado por la británica Emilia Clarke. "A los de HBO les encantó y, además, me lancé a hacer los trajes para unos novios que se casaron en Salamanca vestidos de khaleesi y Jon Nieve. Fue algo que salió en todo el mundo".

La experiencia, tan inolvidable como sacrificada, la ha llevado a moverse allá donde el rodaje mande. Sin embargo, "siempre tengo ganas de volver a mi casa a Oviedo, en Ventanielles. Aquí soy la matriarca y no lo cambio por nada. Es lo guapo salir de un barrio pequeñín y empezar una vida con 45 años".